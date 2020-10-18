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Кузьмин: Власть намерена признать более 200 тыс. украинцев, получивших паспорта РФ, иностранцами и выслать их в Россию

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников
Резников озвучил план действующей власти по реинтеграции Донбасса: признать более 200.000 украинцев, получивших российские паспорта, иностранцами, выслать их в Россию или разрешить жить в Украине, но в статусе иностранцев.
 
Другими словами, жителей Западной Украины, получивших паспорта, скажем, Польши, Румынии или Венгрии, власть будет считать украинцами, обладающими всеми предусмотренными Конституцией гражданскими правами, а вот жителей Донбасса, получивших паспорта России — бесправными иностранцами, которым будет запрещено не только участие в выборах, но и проживание в Украине больше 183 дней в году.
 
А теперь скажите, Зеленский правда хочет мира? Он действительно хочет вернуть территории и людей? Он президент всех украинцев? Теперь вы понимаете кто он, этот Зеленский и что представляет собой нынешняя власть? Украина давно превратилась страну, в которой хамство, наглость, ложь, обман, беззастенчивость, предательство, национализм и вражда народов стали основными элементами внутренней политики. Что с нами стало?
 
Ренат Кузьмин
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