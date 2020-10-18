Кузьмин: Власть намерена признать более 200 тыс. украинцев, получивших паспорта РФ, иностранцами и выслать их в Россию

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Резников озвучил план действующей власти по реинтеграции Донбасса: признать более 200.000 украинцев, получивших российские паспорта, иностранцами, выслать их в Россию или разрешить жить в Украине, но в статусе иностранцев.

Другими словами, жителей Западной Украины, получивших паспорта, скажем, Польши, Румынии или Венгрии, власть будет считать украинцами, обладающими всеми предусмотренными Конституцией гражданскими правами, а вот жителей Донбасса, получивших паспорта России — бесправными иностранцами, которым будет запрещено не только участие в выборах, но и проживание в Украине больше 183 дней в году.