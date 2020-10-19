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Кузьмин: Своим опросом Зеленский нарушит Конституцию, закон о финансировании органов власти и законы о противодействии коррупции

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Своим опросом в день выборов Зеленский нарушит Конституцию, закон о финансировании органов власти и законы о противодействии коррупции. Об этом заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что Зеленский не имеет права выполнять полномочия, которые не прописаны Конституцией Украины. В том числе, украинский гарант не может проводить мероприятия, которые финансируются не государственным бюджетом Украины.

"Опасность в том, что президент нарушает три основных закона Украины. Он совершает преступление. Причем преступление остается безнаказанным, потому что он, зная что будет совершать преступление, умышленно не отменил для себя президентскую неприкосновенность", — сказал Кузьмин.

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