Кузьмин: Своим опросом Зеленский нарушит Конституцию, закон о финансировании органов власти и законы о противодействии коррупции

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Своим опросом в день выборов Зеленский нарушит Конституцию, закон о финансировании органов власти и законы о противодействии коррупции. Об этом заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что Зеленский не имеет права выполнять полномочия, которые не прописаны Конституцией Украины. В том числе, украинский гарант не может проводить мероприятия, которые финансируются не государственным бюджетом Украины.

"Опасность в том, что президент нарушает три основных закона Украины. Он совершает преступление. Причем преступление остается безнаказанным, потому что он, зная что будет совершать преступление, умышленно не отменил для себя президентскую неприкосновенность", — сказал Кузьмин.