Кузьмин: Суд обязал СБУ начать расследование против украинских чиновников, "атаковавших" Конституционный суд

Конституционный суд Украины Фото из открытых источников

Суд обязал Службу безопасности Украины начать расследование против украинских чиновников, "атаковавших" Конституционный суд. Об этом в Facebook сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Чем закончится "конституційна криза"? Возбуждением уголовного дела против чиновников Офиса президента, СНБО, НАПК и всех прочих, кто искусственно создал конфликт на ровном месте и попытался "приватизировать" Конституционный суд в своих корыстных интересах.

Публикую заявление депутатов ОПЗЖ руководителю СБУ и определение суда по этому поводу.

Как видите, суд обязал СБУ начать расследование против украинских чиновников, "атаковавших" Конституционный суд по указанию президентского Офиса. Ну, а решение Венецианской комиссии пусть будет в помощь прокурорам и следователям.

Ренат Кузьмин