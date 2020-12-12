Кузьмин: Суд обязал СБУ начать расследование против украинских чиновников, "атаковавших" Конституционный суд
Суд обязал Службу безопасности Украины начать расследование против украинских чиновников, "атаковавших" Конституционный суд. Об этом в Facebook сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.
Чем закончится "конституційна криза"? Возбуждением уголовного дела против чиновников Офиса президента, СНБО, НАПК и всех прочих, кто искусственно создал конфликт на ровном месте и попытался "приватизировать" Конституционный суд в своих корыстных интересах.
Публикую заявление депутатов ОПЗЖ руководителю СБУ и определение суда по этому поводу.
Как видите, суд обязал СБУ начать расследование против украинских чиновников, "атаковавших" Конституционный суд по указанию президентского Офиса. Ну, а решение Венецианской комиссии пусть будет в помощь прокурорам и следователям.
Ренат Кузьмин