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Кузьмин: Суд обязал СБУ начать расследование против украинских чиновников, "атаковавших" Конституционный суд

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Конституционный суд Украины

 Фото из открытых источников

Суд обязал Службу безопасности Украины начать расследование против украинских чиновников, "атаковавших" Конституционный суд. Об этом в Facebook сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин. 

Чем закончится "конституційна криза"? Возбуждением уголовного дела против чиновников Офиса президента, СНБО, НАПК и всех прочих, кто искусственно создал конфликт на ровном месте и попытался "приватизировать" Конституционный суд в своих корыстных интересах.

Публикую заявление депутатов ОПЗЖ руководителю СБУ и определение суда по этому поводу.

Как видите, суд обязал СБУ начать расследование против украинских чиновников, "атаковавших" Конституционный суд по указанию президентского Офиса. Ну, а решение Венецианской комиссии пусть будет в помощь прокурорам и следователям.

Ренат Кузьмин

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