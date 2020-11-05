Кузьмин: Собрались наводить в Украине железный порядок с Байденом? Ничего не выйдет, время безраздельного господства прошло

Дональд Трамп и Джозеф Байден Фото из открытых источников

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Тут ночью один широко известный в узких кругах ограниченных лиц порохобот, повизгивая от щенячьего восторга по поводу, как ему кажется, безоговорочной победы Байдена, разразился угрозами. Мол, хана теперь нам, депутатам ОПЗЖ, т.к. теперь они, в смысле, порохоботы с Байденом во главе, наведут в Украине железный порядок.

Отвечаю тупице и в его лице всем грантоедам, грантососам и прочему грантозависимому отребью. Знаем мы ваш железный порядок: суть его заключается в захвате и разорении чужих территорий, присвоении ресурсов и уничтожении населения. Вы уже наводили железный порядок в Украине. С Гитлером. С 1941 по 1944. Тогда погиб каждый пятый украинец. Теперь вы с Байденом собрались наводить в Украине железный порядок? Ничего у вас уже не выйдет. И время вашего безраздельного господства в Украине уже прошло. Ушёл поезд. И, независимо от фамилии победителя президентских выборов в США, вам тут больше ничего не светит. Все. Пора на выход с вещами.

И следите внимательно за подсчетом голосов и судебными процессами в США. Для вас это будет очень неприятным уроком. Таким, какой 20 лет назад в США своим соперникам преподал Буш, а 16 лет назад в Украине - Ющенко.

Ну, а всем истинным патриотам Украины желаю терпения, выдержки и удачи в деле освобождения Украины от колониального внешнего управления, от этой современной формы рабства. Победа обязательно будет за нами!

Ренат Кузьмин