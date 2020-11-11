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Кузьмин: Президентский законопроект о роспуске КСУ — преступная попытка избежать ответственности за коррупцию и любой ценой удержаться у власти

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Владимир Зеленский в кафе Хмельницкого Офис президента Украины
Оригинал на странице Рената Кузьмина в Facebook.
 
Президентский законопроект о роспуске КСУ — преступная попытка Зеленского избежать ответственности за коррупцию и любой ценой удержаться у власти.
 
Чтобы разобраться в истинных причинах громкого скандала вокруг КСУ, предлагаю сопоставить некоторые, казалось бы, второстепенные события и их хронологию. Они и помогут сделать выводы. Итак, 24 июля Печерский суд Киева закрыл дело о недостоверном декларировании Зеленским доходов, полученных от продажи облигаций (№757/28800/20-п). По мнению суда, президент пользуется неприкосновенностью и в соответствии со ст. 105 Конституции не может быть привлечен к административной ответственности за коррупцию.
 
8 сентября Пленум Верховного суда обратился в Конституционный суд с просьбой официально растолковать ч. 1 ст. 105 Конституции относительно возможного привлечения Президента Зеленского к административной ответственности во время исполнения полномочий.
 
22 октября КСУ открыл производство по этому делу (№231 -3(И) / 2020). И хоть речь в нем идет о возможности привлечения Зеленского к административной ответственности за нарушение Закона о карантинных ограничениях в период пандемии, сути это не меняет: КСУ должен разъяснить распространяется ли президентская неприкосновенность на привлечение его к административной ответственности или нет.
 
Другими словами, если КСУ признает, что президентская неприкосновенность распространяется только на уголовную ответственность и не распространяется на административную, то это будет означать, что решение Печерского суда о прекращении дела о коррупции Зеленского является незаконным, а сам Зеленский подлежит наказанию за недостоверное декларирование. А это — прямой путь к импичменту.
 
И вот 29 октября президент внес в Раду законопроект о роспуске КСУ в связи с тем, что, по его мнению, 27 октября совершенно по другому делу КСУ принял решение в условиях некого "конфликта интересов".
 
Так это у кого конфликт интересов? И не является ли президентский законопроект о роспуске КСУ попыткой Зеленского избежать наказания за коррупцию и любой ценой удержаться у власти?
 
Ренат Кузьмин
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