Кузьмин: Они уже украли Украину у народа, захватили её как трофей для полного и окончательного разграбления

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С недореволюцией в США все ясно: деньги решили исход дела. Никто не захотел терять нажитое, а угроза пошатнуть позиции доллара на мировом финансовом рынке многих настроила против Трампа и его вялых призывов к законности и справедливости.

Трампа предали все: и генеральный прокурор, и верховный суд и даже вице-президент с соратниками-республиканцами. Но сначала Трамп предал своих избирателей, отказавшись от борьбы за восстановление нарушенного права. Как когда-то избирателей предал Янукович и как самого Януковича предали ближайшие соратники из Партии регионов.

Причина предательства - желание сохранить свое имущество и деньги. Что бы вам ни говорили, как бы ни объясняли происшедшее, как бы ни убеждали в обратном - не верьте, речь все равно идёт о деньгах. Деньги для них сегодня- смысл жизни, центр существования вселенной и основная мотивация для предателей. Для нас это означает лишь то, что Украину будут грабить. Грабить ее ресурсы, бюджет, население, средства международной финансовой помощи. Грабить с ещё большей силой и цинизмом.

Украину превратят в площадку для отмывания украденных денег, а её население в бесправных рабов. Они уже украли Украину у народа, захватили её как трофей для полного и окончательного разграбления. Что нам делать? Мы должны сбросить ярмо внешнего управления, этой современной формы рабства, восстановить государственный суверенитети независимость, "перезапустить" государственный механизм и построить такое государство, которое обеспечит каждому гражданину счастливую и достойную жизнь. Все здоровые силы общества должны объединиться вокруг новой национальной идеи и вернуть Украину украинскому народу.

Ренат Кузьмин