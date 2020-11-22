Кузьмин: Медведчук сможет договориться о передаче Украине технологии производства российской вакцины

Оригинал на странице Рената Кузьмина в Facebook.

Ладно, не хотите покупать русскую вакцину. Понимаю: американцы запретили. Ну, чтоб попозже свою нам продать втридорога.

Своей отечественной вакцины нет. Тоже понимаю: ни ума, ни фантазии, ни денег для ее разработки.

Но, если уж вы такие патриоты, как хотите казаться, так возьмите у русских технологию и начните производить свою вакцину: нас обеспечьте и продавайте ее всему миру. Что для этого нужно? Ясно же — если Медведчук смог договориться о поставках вакцины в Украину, то он сможет договориться и о передаче нам технологии ее производства. А тут и здоровье населения, и поддержка отечественного производителя, и наполнение бюджета...

Понимая это, тысячи украинцев уже обратились к Медведчуку с просьбой договориться о передаче нам соответствующей технологии. Среди них и академик Пешко , направивший и Медведчуку, и Зеленскому письма об этом.