Кузьмин: Майдан и вооружённый захват власти — это абсолютно разные вещи
Оригинал на странице Рената Кузьмина в Facebook.
"Соросятня" должна навсегда уяснить: Майдан и вооружённый захват власти — это абсолютно разные вещи. Майдан — это тысячи мирных протестующих, романтическая атмосфера и чистые помыслы. Майдан — это разрешенный законом опыт, вдохновивший многих. А вооружённый захват власти под прикрытием Майдана — это совсем другая история, история, пронизанная преступными намерениями и корыстными побуждениями.
И не нужно смешивать Майдан и преступный захват власти ради незаконного личного обогащения. В Майдане участвовали тысячи украинцев, а Украину грабили два десятка мерзавцев, которые примазались к Майдану в своих преступных интересах. Не нужно нам рассказывать о том, что Майдан стоял за Порошенко и Турчинова и Парубия с Пашинским!
И то, как соросятня из "Голоса" так возбудилась по этому поводу — очень показательно. Они хотят смешать в кучу два абсолютно разных понятия и тем самым выгородить преступников. Не получится. Майдан — это гражданский опыт, а неконституционный захват власти — это преступление, за которое мерзавцы должны ответить.
Публикую заявление Виктора Медведчука генеральному прокурору о совершении криминального правонарушения группой депутатов фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Слуга народа". Надеюсь, на справедливое и эффективное расследование.
Ренат Кузьмин