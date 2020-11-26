Кузьмин: Майдан и вооружённый захват власти — это абсолютно разные вещи

Евромайдан, Киев, 2014 год Фото из открытых источников

Оригинал на странице Рената Кузьмина в Facebook.

"Соросятня" должна навсегда уяснить: Майдан и вооружённый захват власти — это абсолютно разные вещи. Майдан — это тысячи мирных протестующих, романтическая атмосфера и чистые помыслы. Майдан — это разрешенный законом опыт, вдохновивший многих. А вооружённый захват власти под прикрытием Майдана — это совсем другая история, история, пронизанная преступными намерениями и корыстными побуждениями.

И не нужно смешивать Майдан и преступный захват власти ради незаконного личного обогащения. В Майдане участвовали тысячи украинцев, а Украину грабили два десятка мерзавцев, которые примазались к Майдану в своих преступных интересах. Не нужно нам рассказывать о том, что Майдан стоял за Порошенко и Турчинова и Парубия с Пашинским!