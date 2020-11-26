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Кузьмин: Майдан и вооружённый захват власти — это абсолютно разные вещи

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Евромайдан, Киев, 2014 год Фото из открытых источников

Оригинал на странице Рената Кузьмина в Facebook.

"Соросятня" должна навсегда уяснить: Майдан и вооружённый захват власти — это абсолютно разные вещи. Майдан — это тысячи мирных протестующих, романтическая атмосфера и чистые помыслы. Майдан — это разрешенный законом опыт, вдохновивший многих. А вооружённый захват власти под прикрытием Майдана — это совсем другая история, история, пронизанная преступными намерениями и корыстными побуждениями.
 
И не нужно смешивать Майдан и преступный захват власти ради незаконного личного обогащения. В Майдане участвовали тысячи украинцев, а Украину грабили два десятка мерзавцев, которые примазались к Майдану в своих преступных интересах. Не нужно нам рассказывать о том, что Майдан стоял за Порошенко и Турчинова и Парубия с Пашинским!
И то, как соросятня из "Голоса" так возбудилась по этому поводу — очень показательно. Они хотят смешать в кучу два абсолютно разных понятия и тем самым выгородить преступников. Не получится. Майдан — это гражданский опыт, а неконституционный захват власти — это преступление, за которое мерзавцы должны ответить.
 
Публикую заявление Виктора Медведчука генеральному прокурору о совершении криминального правонарушения группой депутатов фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Слуга народа". Надеюсь, на справедливое и эффективное расследование.
 
 
Ренат Кузьмин
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