Кузьмин: Коррупционный скандал с Венедиктовой может стать началом импичмента Зеленского

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Коррупционный скандал с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой может стать началом импичмента для президента Владимира Зеленского.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Приводим текст его сообщения дословно:

Друзья, вы просите меня прокомментировать коррупционный скандал с генпрокурором Венедиктовой. Я уже давно не комментирую события в генпрокуратуре, но в этот раз сделаю исключение: уж слишком резонансное событие.

Для начала напомню, что президент Зеленский обещал отдать украинским детям все государственные резиденции и переоборудовать их в детские лагеря, а потом сам взял да и вселился в государственную резиденцию. Понятное дело, без каких-либо угрызений совести. Потом был коррупционный скандал с недекларированием президентом многомиллионных доходов от операций с гособлигациями. Потом генпрокурор Венедиктова жаловалась на низкую зарплату, которой ей не хватает на то, чтобы прокормить собачку и утверждала, что с жилищными условиями у нее все хорошо. Потом, правда, был скандал с недекларированием "коштовностей" и недвижимости, который как-то уже и подзабылся бы, если бы не новый коррупционный скандал, от которого новой власти будет ой как тяжело отмыться.

Итак, суть дела:

1. Генпрокурор Венедиктова, не имея права проживать в государственной резиденции, предназначенной, как известно, для проживания президента, в июне 2020 года в эту резиденцию незаконно вселилась и начала использовать ее по своему усмотрению и в собственных интересах.

2. Для того, чтобы создать видимость законности своего там проживания, Венедиктова заставила директора комплекса "Пуща-водица" Егорова, в отношении которого прокуроры центрального аппарата генпрокуратуры, т. е. подчиненные Венедиктовой, поддерживают государственное обвинение в суде, заключить с ней фиктивный договор аренды. В этом договоре указано, что арендует она не государственную резиденцию, на содержание которой из Государственного бюджета Украины выделяется 163.000 грн в месяц, а старую нежилую госдачу, которой уже много лет никто не пользуется, стоимостью 63.000 грн в месяц.

3. После этого, с целью легализации своих незаконных действий, Венедиктова вынудила премьера Шмыгаля подписать "закрытую" постанову Кабмина, разрешающую сдавать президентские резиденции всем желающим, в т. ч. и генпрокурору, чем фактически сделала Шмыгаля соучастником этой гнусной аферы.

4. После подписания Шмыгалем постановы Кабмина Венедиктова принудила Егорова заключить с ней новый договор аренды, теперь уже указав в нем помещение, которое она фактически занимала, т. е. государственную резиденцию. При этом, используя свои должностные полномочия и фактическую зависимость Егорова в связи с привлечением его к уголовной ответственности, принудила его указать в договоре стоимость аренды государственной резиденции — 63.000 грн при фактической ее стоимости 163.000 грн в месяц.

5. После всех этих мошеннических действий генпрокурор Венедиктова продолжает проживать в государственной резиденции по сей день и платит арендную плату на 100.000 грн в месяц меньше, чем ее реальная стоимость.

Что в итоге? А в итоге при таких обстоятельствах Венедиктова должна быть уволена и привлечена к уголовной ответственности, возможно даже вместе с премьером Шмыгалем. Правда, Зеленский, забывший отменить для себя любимого президентскую неприкосновенность, в тюрьму сейчас не сядет, однако в ходе следствия необходимо обязательно дать уголовно-правовую оценку и его действиям (знал о мошенничестве - не знал; давал указания поселить генпрокурора в госрезиденции - не давал; понимал преступный характер сделок - не понимал и т. д.). Доказанность вины президента может стать основанием для начала процедуры импичмента, а народ Украины получит право требовать его немедленной отставки.

И последнее. Зачем "слугам народа", постоянно морализаторствовать и корчить из себя невинных дев? Зачем постоянно обвинять всех вокруг в коррупции и обещать какие-то мифические посадки, если у самих рыло в пуху и клейма на нем ставить негде? Зачем эти пафосные речи про "папередникив", про золотой батон Януковича, про его Межигорье и страусов? Зачем? Шли бы уже куда подальше, новые вы лица...

Ну, а для того, чтобы и это дело новая власть не "похоронила", как, впрочем, и все остальные, публикую депутатское обращение к руководителю САП о привлечении всех участников этого позорного мошенничества к уголовной ответственности.

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