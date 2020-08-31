Кузьмин: Если до выборов Зеленский использовал риторику Медведчука, то после – стал вторым Порошенко

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Помните обращение, в котором Медведчук просил Зеленского определиться, с кем он: с украинским народом или с преступниками и палачами, ворами и спекулянтами? Похоже, Зеленский сделал свой выбор. Он — с Порошенко. С тем, против кого боролся на выборах и против кого проголосовало 73% избирателей. Зеленский, продолжив политику Порошенко, сам стал Порошенко.

Об этом пишет Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

Никакие радикалы никогда бы не пошли на дерзкие и тяжкие преступления, не будь они уверены, что власть его прикроет. Так было и с убийцами Бузины, и с убийцами Шеремета, и с убийцами Гонгадзе. Все эти убийства, как и расстрел сторонников ОПЗЖ под Харьковом, были совершены по заказу и в интересах украинской власти.

Обществу опять навязывают мысль о том, что некие герои-патриоты, защищая целостность страны, напали на сепаратистов и пятую колонну Кремля, которые, мол, эту целостность пытаются разрушить. Но на самом деле это не так. Просто власть развязала террор против инакомыслящих, против истинных патриотов, против тех, кто на стороне ограбленного и измученного народа выступает против внешнего управления и разграбления остатков нашего достояния, против воров и мошенников у власти.

Нас убеждают, что в стране идет полномасштабная война с Россией. Но разве нам показали хоть один документ, подтверждающий объявление войны? Разве вы видите стратегическую авиацию и танковые клинья, пробивающие фронты? Нет же. Мы видим полномасштабный грабеж украинцев тарифами, налогами, поборами и взятками. Страну передали под полное управление зарубежным гастролерам, вытягивающим из страны последнее. Война — это только предлог, дымовая завеса, ширма, под прикрытием которой нас грабят иностранные аферисты и украинские олигархи.

И вот нашу политическую силу, которая выступает за мир и целостность страны, против международных жуликов, объявляют врагами народа и начинают терроризировать, спустив на нас своих ручных радикалов. А чтобы отвести от себя подозрение, объявляют себя слугами народа.

Так же действовала и прежняя власть, она грабила страну и списывала все на войну. И, прикрываясь войной и патриотическими лозунгами, они украли и вывезли из Украины 100 миллиардов долларов.

У Зеленского был выбор: наказать этих жуликов и встать на сторону ограбленного народа либо вступить с этими жуликами в сговор. Зеленский, как видим, вступил с ними в сговор. Он никого не наказал и, если до выборов он использовал риторику Медведчука, то после выборов взял риторику Порошенко. В надежде хоть как-то сохранить свой стремительно падающий рейтинг, он натравил "партию войны" на нашу партию мира, рассчитывая уничтожить либо значительно ослабить и запугать набирающую силу оппозицию. И теперь главная задача любого украинца спасать страну от такой власти, которая не может удержаться от грабежа, лжи и союза с палачами. Победа над палачами — это основная задача настоящих, а не ряженых патриотов.

Зеленский не стал приговором Порошенко, он стал приговором самому себе. Он обманул наши ожидания, он обманул своих избирателей, вступив в сговор с Порошенко, а, значит, настоящие патриоты должны бороться против этой преступной коалиции Зеленского-Порошенко и победить!

Ренат Кузьмин