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Кузьмин: А нужен ли вообще нашей многострадальной родине пост Президента?

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Фото из открытых источников

После сегодняшнего феерического выступления Зеленского в Раде невольно задаешься вопросом: а нужен ли вообще нашей многострадальной родине пост Президента? Зачем стране эта должность?

Оригинал на странице Facebook Рената Кузьмина

Известно, что в традиционной системе разделения властей законодательную власть представляет Парламент и его Спикер, исполнительную — Правительство с Премьером, и судебную — Верховный суд с его Председателем. А вот какую из ветвей власти в Украине представляет Президент? Исполнительную? Так почему же он не руководит Кабмином тогда, а только умничает перед Радой, ни за что, по сути, не отвечая?

Вот в США, к примеру, в этом светоче демократии и государственного устройства, должности Премьера вообще нет, там Президент возглавляет исполнительную власть и руководит Правительством. Почему же в Украине не так? Почему у нашего Голобородько одни только права и никаких обязанностей? И, что самое вызывающее, так это никакой ответственности, да к тому же еще и президентская неприкосновенность? С чего бы это вдруг такое счастье нашему-то?

Тут ведь как в телеге пятое колесо: либо Президент лишний, либо Премьер. Как думаете, не пора ли нам задуматься об упразднении поста Президента Украины, изменении Конституции и полной перезагрузке власти?

Ренат Кузьмин

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