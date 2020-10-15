Кузьмин: А где мир? Когда Восток станет украинским?

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Что с нами стало?! "Если я не смогу закончить войну на Донбассе, значит нужно, чтобы пришел другой, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами" — Президент Зеленский в интервью каналу BBC.

Если не сможет?

А кто сможет? Порошенко?

Так тот — только усугубил все, мобилизовав всех взрослых украинцев и пропустив их через ад.

Вы серьезно верите, что Порошенко думал, что может победить в войне?

Не кажется ли вам, что это он делал только для того, чтобы собрать свой электорат из покалеченных судеб и семей убитых солдат?

Неужели вы всерьез думаете, что на той стороне Востока тоже так же не оплакивают убитых солдат? Украинцев.

Или вы серьезно думаете, что украинские снаряды убивают только наемников из других стран?

Мы погрязли в ужасной и бесчеловечной истории, в которой действующая власть не видит выхода, назначая и снимая переговорщиков. Зеленский победил в том числе потому, что мир был главным его политическим лозунгом, а мы все поверили ему.

А где мир? Когда Восток станет украинским?

Самое грустное в этом все то, что власть не знает, как вернуть не только территории, а главное! — ЛЮДЕЙ, украинцев, которые живут там.

Вместо того, чтобы объединять людей, действующая власть поощряет любые виды проявления национализма.

Марши УПА в городе-Герое Киеве проходят свободно!

Когда во всем мире любое проявление фашизма преследуется по закону, у нас это норма.

Где вы, чьи деды воевали и погибали за нас, наших детей, нашу землю!?