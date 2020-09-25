Курс гривни стремительно падает: Причины удешевления валюты и дальнейшие прогнозы

Курс валют это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь, чрезвычайно сложного механизма экономики стран Фото из открытых источников

Гривня ослабевает так быстро, что скоро новой реальностью для украинцев станет "доллар по тридцать", а евро достигнет отметки "35". В чем причина такого резкого падения?

Об этом пишет Александр Гончаров на своей странице в Facebook.

Сегодня, 25 сентября, средний курс доллара США в наших обменниках составляет 28,15-28,35 грн (к предыдущему дню "американец" в покупке и продаже подорожал на 5 коп.), а межбанковские валютные торги открылись долларом по 28,26-28,28 гривен. Курс евро составляет 32,65-33,10 гривен.

Да, гривня активно падает по отношению к американской валюте и еще сильнее снижается к евро.

Почему "американец" по отношению к гривне продолжает укрепляться?

Во-первых, доллар США, как защитный валютный актив, продолжает дорожать на фоне быстро нарастающей во многих странах мира второй волны ковида и приближающихся президентских выборов в Соединенных Штатах. Тем более что президент Дональд Трамп уже ранее отказался гарантировать мирную передачу власти Джо Байдену (в случае проигрыша на выборах 3 ноября).

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Во-вторых, у нас слишком высокие инфляционные ожидания из-за объявленных властями повышения цен на энергоресурсы.

В-третьих, растут риски усугубления оттока капитала из Украины.

В-четвертых, ожидается дальнейшее ухудшение конъюнктуры на мировых рынках, в частности, с ценами на рынке металлургической продукции и руды, а также ухудшится ситуация с урожаем зерновых.

В-пятых, украинские власти продолжают наращивать госдолг.

Что ж, судя по всему, потенциал падения гривни еще далеко не исчерпан.

Александр Гончаров