Курс гривни падает, и это только начало

Курс валют это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь, чрезвычайно сложного механизма экономики стран Фото из открытых источников

Украинская валюта продолжает свое падение по отношению к доллару и евро. Чем предопределено резкое удешевление национальной валюты и чего ожидать в ближайшее время?

Об этом пишет Роман Комыза на своей странице в Facebook.

НБУ пытается гасить пожар, сжигая по 150-200 млн долл. в день...

Но это абсолютно бессмысленная стратегия, на мой взгляд. Если, конечно, мы говорим об интересах экономики страны, а не об интересах отдельно взятых бенефициаров…

Если действительно пытаться удержать курс, то палить придется по 500-1000 млн долл. в день... и так, вероятно, в течение ближайшей пары месяцев! А учитывая, что в его распоряжении всего 26,6 млрд долл. ЗВР (золотовалютных резервов, - ред.) (по состоянию на 01.03.2020), то запас дровишек у нас, скорее, на пару недель, чем месяцев… к тому же с учетом плановых выплат. Иными словами, это верный путь в дефолт.

С другой стороны, если не палить вообще, то курс уйдет за 40… Отсюда вопрос. Что хуже: потерять ЗВР или обвалить гривну? И тот и другой вариант - это плохо (именно поэтому я не спрашиваю, что лучше), но первый вариант, на мой взгляд, однозначно хуже.

Тем более что курс все равно вряд ли удастся удержать. Особенно если мы говорим о среднесрочной перспективе.

Большой ошибкой (если не сказать больше) была политика правительства и Нацбанка, которая в течение последнего года привела к "укреплению" гривны примерно до 23, в то время как по всем объективным критериям ее следовало держать в границах коридора 26-28 и постепенно переходить к плановому смягчению (вплоть до 29-30) в течение 2020-2021 гг.

Это было бы полезно для экономики, и это, вероятно, смягчило бы удар, который мы получим сейчас.

Но это я говорю о сценарии, который должен был быть взят на вооружение во второй половине 2019 года. Сейчас это уже прошлое, которое, как обычно, влетает на наших глазах в бетонную стену.

"Но так сейчас же пандемия COVID-2019", - скажете вы. Конечно, именно так! "Черные лебеди" всегда кружат над нашей головой. Иногда совсем низко, а иногда на очень большой высоте.

Но на то они и "черные лебеди", что никто и никогда не знает наверняка, какой именно из них приземлится у вас на огороде. Вопрос вообще не в этом. Вопрос в том, что если, исходя из объективных предпосылок, у вас есть точки уязвимости, то какой именно из лебедей вас посетит - не так уж и важно.

Так что не удивляйтесь тому, что происходит прямо сейчас. 27, 28, 29… - это не обвал гривны. Это откат. Обвал будет потом.

И в зависимости от того, как себя поведет Нацбанк в ближайшие несколько недель, это будет либо кратковременный провал, либо долговременная пропасть…

Роман Комыза