Куда летит Спутник V: Работает ли российская вакцина от коронавируса и возьмет ли ее Украина

Российская вакцина от COVID-19 Андрей Рудаков/Bloomberg

На днях Россия заявила, что готова начать поставки своей вакцины от коронавируса в Украину. Безопасна ли она в использовании и возможно ли ее появление на украинском рынке?

Об этом пишет Страна.ua.

Ковид приобретает у нас серьезный размах: и в пересчете на душу населения мы давно обогнали россиян по новым случаям заболевания. Да и антирекорды сыпятся почти ежедневно: сегодня, например, мы преодолели планку в пять тысяч "положительных".

Тем не менее, на российское предложение в Украине ответили отказом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев будет дожидаться "проверенной" европейской или американской вакцины. Которые, впрочем, еще находятся в стадии разработки и неизвестно когда будут запатентованы.

Неизвестно и другое: сколько украинцев заболеют или умрут от ковида в ближайшие месяцы.

Поэтому вопрос к властям Украины о том, почему бы не воспользоваться российской вакциной, если это поможет спасти жизни людей, наверняка будет вставать все чаще.

Медведчук, Зеленский и антитела

Разговор о российской вакцине для Украины подняли в Москве. 6 октября Владимир Путин встретился с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктором Медведчуком. Среди прочих тем они затронули вакцину.

"Я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотреть то, чтобы эта вакцина попала в том числе и на Украину, для того чтобы украинские граждане в будущем были защищены от этого страшного заболевания. Тем более что Россия – это первая страна, которая создала и которая уже запустила массовое применение этой вакцины на территории Российской Федерации.

Даже несмотря на те кризисные отношения, которые существуют между нашими странами, я хотел бы, чтобы Вы, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотрели такую возможность в будущем", - заявил Медведчук.

"Сразу могу сказать, что такая возможность существует", - ответил Путин. Но предупредил, что для этого нужен официальный запрос Киева.

"Надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана. Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Все‑таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам небезразличны, безусловно, как в России, так и на Украине. Поэтому мы к этой работе готовы. Но, повторю ещё раз, нужно на официальном уровне договориться соответствующим органам власти", - сказал российский президент.

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После чего Медведчук рассказал, что уже привился вместе с женой и сыном во время недавнего отдыха в Крыму.

"Не было температуры, никаких осложнений. Ни у меня, ни у членов семьи ничего не было. Очень легко перенесли. То есть фактически для физического состояния просто незаметно", - заявил украинский нардеп. И сообщил, что у него и близких уже выработались антитела.

Путин ответил, что не у всех протекает так гладко - некоторых температурит, но потом это проходит. По его словам, привились уже все руководители спецслужб и многие министры.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Встреча все равно получилась показательной.

Москва в уже устоявшихся традициях дала аудиенцию украинским политикам, которых считает дружественными. Что, видимо, должно укрепить электоральную поддержку "Оппозиционной платформы" накануне местных выборов - так населению наглядно показывают, кто на самом деле способен договориться с Россией не только по Донбассу, но и в других сферах украино-российских отношений.

Интересно, что Владимир Зеленский по сути добивался того же - встречи с Путиным накануне выборов. Речь шла, конечно, не о визите в Кремль, а о Нормандской встрече где-то на нейтральной территории.

На Банковой понимают, что прямого разговора с хозяином Кремля ждут от Зе избиратели - это показывают все опросы. Иначе никто не верит в шансы установить прочный мир.

Именно поэтому встреча с Путиным в декабре помогла остановить снижение рейтинга Зеленского. Но в этот раз повторить успех не удалось - без прогресса по Минским соглашениям Кремль от новых личных контактов отказался.

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Впрочем, это политический аспект.

Тема же с российской вакциной важна сама по себе.

Как заявил Путин - если украинские власти обратятся, Москва начнет поставки антикоронавирусной вакцины.

Учитывая ситуацию с коронавирусом в Украине - день за днем новые антирекорды - предложение для Украины как минимум достойно рассмотрения.

Но тут вступают в дело число политические моменты.

Во-первых, инициативу получить российскую вакцину, будь она проявлена в Киеве, немедленно торпедирует "партия войны". А ее давление обычно на Банковой воспринимают как повод прогнуться.

Во-вторых, поставки вакцины из РФ скорее всего попытаются сорвать на Западе. Который планирует продвигать на украинский рынок свои медикаменты (еще летом Рада одобрила меморандум с ЕС, по которому закупки лекарств отдаются в руки иностранцам).

Показательно, что именно после саммита с Евросоюзом украинский президент "поклялся на верность" европейской вакцине, которую, впрочем, еще не изобрели.

"Именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами", - заявил Зеленский, намекая на Медведчука.

Европа действительно пообещала Украине вакцину. Но только в будущем.

"Мы выразили готовность сотрудничать над обеспечением доступа к будущей вакцине против COVID-19 как глобального общего достояния по доступным ценам", - говорится в декларации саммита Украина-ЕС, который прошел 6 октября.

Впрочем, отказываясь от предложения Путина, Зеленский публично приводит не политическое, а сугубо прикладное обоснование - российская вакцина, по его словам, это "непроверенное средство".

Поэтому разберемся, что из себя представляет российская вакцина.

Проверен ли Спутник V?

Отметим, что российские власти совершенно не отрицают, что сейчас испытывают свою вакцину. Правда, это уже последний этап испытаний.

Почему испытания "Спутника V" идут даже после официальной регистрации? Дело в том, что такая практика - общемировая. Финальная стадия испытаний всегда проводится на широких массах. Для чего лекарство нужно зарегистрировать - то есть подтвердить как минимум его безопасность. Ведь никто не будет колоть десяткам тысяч людей несертифицированную вакцину.

Разница с западными вакцинами в том, что их пока даже не запатентовали.

А в России уже идет последний этап испытаний - самый массовый. Вот, к примеру, анкета о наборе добровольцев на сайте мэра Москвы.

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На сегодня в Москве (испытания проводятся и в других регионах РФ) отобрано 40 тысяч добровольцев. Для чистоты проверки 10 тысяч из них получили плацебо. При этом желающих москвичей было больше.

Кто мог стать этим добровольцем? Совершеннолетний, без антител к ковиду, без гепатита С и ВИЧ, не беременные. Онкология по умолчанию не является противопоказанием - отдельно в России проводятся исследования и на больных раком. Так же, как и разрабатываются дозировки для будущего привития детей.

В анкете добровольца, среди прочих, есть такие вопросы:

Вы сдаете кровь как донор?

У вас были приступы боли в груди, инфаркт миокарда, инсульт в течение последнего года?

Вы планируете хирургические операции в ближайший месяц?

Вы принимаете какие-нибудь лекарства постоянно?

Все это имеет значение для исследований. Данный этап испытаний, который стартовал в сентябре, будет продолжаться 180 дней. На протяжении этих шести месяцев врачи будут следить за состоянием добровольцев.

При этом основные показания будут снимать на протяжении первого месяца. Во-первых, потому что инъекций будет две - с перерывом в три недели. Во-вторых, потому что за этот период должны выработаться антитела к ковиду.

Широкому кругу добровольцев российские власти не платят деньги за участие. Однако в подписанном документе указывается: если гражданин скончается, его родственники получат 2 миллиона рублей, если станет инвалидом I группы - 1,5 миллиона рублей.

В общем, испытания организованы серьезно и на широкую ногу.

Свои ощущения в первую неделю после прививки некоторые добровольцы описывают так:

боль в месте укола (правое плечо),

повышение температуры от 37 до 37,7,

слабость,

ощущение первых симптомов ОРВИ.

Но у многих никаких симптомов не было вообще.

Добровольцами в том числе стали: дочь Путина, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобороны Сергей Шойгу, большинство остальных министров и губернаторов.

Из сферы шоубизнеса - привились певец Родион Газманов (его отец Олег переболел коронавирусом), Наталья Сенчукова и ее муж Виктор Рыбин из группы "Дюна", ЗОЖ-блогер Полина Киценко привила своего сына Егора, российские журналисты и другие.

Учитывая, что из привившихся никто не умер, а после испытаний многие публикуют в соцсетях удачный тест на антитела, то пока все идет по плану. И на гигантскую мистификацию это не похоже.

В рамках таких же испытаний Россия начала поставки вакцины за рубеж - например, в Беларусь. Речь идет об исследованиях на широкой группе белорусских добровольцев, а не о продаже.

Российская вакцина и Украина

У ВОЗ относительно российской вакцины риторика осторожно-оптимистическая.

Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге в конце сентября побывал в Москве. Как говорится на сайте организации, он "высоко оценил результаты проведенных в Российской Федерации исследований в области разработки вакцины против COVID-19 и выразил благодарность за предоставление ВОЗ информации в рамках всеобщей деятельности по созданию безопасной и эффективной вакцины".

Но когда ее можно будет купить?

Россиян планируют начать массово прививать после завершения последнего этапа испытаний. То есть - в начале 2021 года. Причем бесплатно.

Затем вакцина попадет в свободную продажу на территории России, после чего начнутся и ее поставки за рубеж.

Однако в России говорят, что ей уже поступили заявки на приобретение 1 миллиарда доз вакцины от 20 стран мира. Среди них - Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Мексика, Венесуэла, Филиппины, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Молдова, Азербайдажан, Бразилия.

Естественно, что так много Россия сама произвести не может, поэтому сейчас обсуждается совместное производство с иностранными партнерами.

То есть, даже если Киев решится на покупку вакцины после испытаний, то придется стать в очень длинную очередь. А значит, договариваться о поставках надо заранее.

Видимо, так и следует понимать предложение Путина. И в этом смысле Украине действительно нужно изучать разные возможности закупки вакцины. Поскольку, кто бы ее не изобрел, спрос будет гигантский. И Киеву будет весьма непросто вакцинировать население страны, если он будет зависеть от одного поставщика.

Особенно - от Запада. История с пандемией показала, что основные поставки всего необходимого в Украину вел Китай. А ЕС и США занимались закрытием собственных потребностей. И об Украине думали в последнюю очередь.

Виктория Венк