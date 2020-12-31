Куда инвестировать в 2021 году?

Новый 2021 год Pixabay.com

Многое будет зависеть от успеха вакцин, скорости вакцинации, возобновления авиасообщения и других факторов. Куда смело можно вкладывать деньги в следующем году?

Об этом пишет Al Araby.

2020 год запомнился всем сокращением инвестиционных возможностей, способных принести большую прибыль, и состоятельные люди очень обеспокоены экономическим будущем после серьезных ударов, которые нанесла пандемия по экономике и особенно жизненно важным секторам.

В связи с этим банки, инвестиционные фонды и компании по управлению активами предпочитают сохранять на своих счетах большие объемы долларовой ликвидности.

По прогнозам экспертов, если вакцины против коронавируса окажутся эффективными, эта ликвидность будет поступать на финансовые рынки и способствовать их стабилизации.

Так, швейцарский банк UBS выделяет два ключевых факторы, способствующих воплощению в жизнь указанного сценария. Первый — это успех вакцин против covid-19 и их эффективность в борьбе с пандемией, то есть ее окончание ко второй половине года в Соединенных Штатах, а также снижение темпов распространения вируса в Европе и Японии.

Второй фактор — это успех фискальной политики будущего президента Джозефа Байдена и возрождение экономики США.

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Что еще говорит в пользу возможного оживления на мировых фондовых биржах, так это обещания центральных банков и правительств крупных государств продолжить предоставлять бюджетные и денежно-кредитные стимулы и вливание ликвидности на рынки.

Федеральная резервная система, играющая роль центрального банка США, пообещала в ближайшие годы сохранить низкую процентную ставку по доллару, которая в настоящее время колеблется от 0 до 0,25%.

Столь низкая ставка будет побуждать инвесторов с Уолл-стрит брать займы и получать большую прибыль от увеличения стоимости акций и ожидаемых дивидендов.

Центральные банки продолжат обеспечивать рынки ликвидностью

Как полагают эксперты, центральные банки будут продолжать покупать облигации и вкладывать ликвидность в так называемые сделки РЕПО, пока не станет очевидно, насколько эффективны вакцины против коронавируса, и компании не смогут работать, как до начала пандемии.

Согласно отчету Goldman Sachs, администрация президента Байдена санкционирует пакет мер для стимулирования экономики в размере не менее 2 триллионов долларов в течение первых месяцев в случае, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена на заседании Конгресса в этом месяце.

Ожидается, что Европа также примет пакет фискальных мер в размере 1,8 триллиона евро, включая бюджет Европейского союза до 2028 года.

Возникает вопрос — какие инвестиционные возможности доступны инвесторам и секторам, акции которых, как ожидается, вырастут в цене на мировых финансовых рынках в 2021 году?

Несмотря на оптимизм, царящий в банках и компаниях по управлению активами, относительно предстоящего 2021-го года, транснациональные инвестиционные банки указывают на множество неизвестных переменных, способных повлиять на тенденции в данном секторе. Среди них эффективность вакцины от коронавируса и скорость вакцинации, а также отсутствие доступа многих стран со средней экономикой и развивающихся рынков к вакцинам, поставки которых уже зарезервированы для более крупных экономик.

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Даже если эффективность вакцин будет доказана, инвесторы еще не уверены в их способности положить конец пандемии или снизить скорость распространения коронавируса. В Европе рейтинг доверия к вакцинации среди граждан довольно низок и составляет чуть выше 50% в таких странах, как Франция, Италия и Испания.

Среди оптимистично настроенных финансовых учреждений можно выделить швейцарский банк UBS. Как прогнозирует последний, в будущем году вакцины продемонстрируют высокую эффективность в борьбе с пандемией. В частности, по мнению Сет Карпентер (Seth Carpenter), экономист из UBS, Соединенные Штаты смогут завершить вакцинацию своих граждан к концу первой половины следующего года и количество новых случаев заражения сократится почти до нуля. По этой причине эксперт ожидает, что сокращение случаев инфицирования будет способствовать росту американской экономики на один процент.

Инвестиции в акции

Что касается акций, согласно прогнозам, в следующем году цены на эти бумаги будут расти и привлекут крупные инвестиции. Речь идет, помимо прочего, о фармацевтических и других компаниях сектора, занимающихся, к примеру, лабораторными исследованиями или производящие холодильные камеры. Как известно, услуги последних будут крайне востребованы, поскольку транспортировка вакцин осуществляется при температуре ниже нуля.

Есть большое количество других секторов, где возможен рост в ближайшем будущем. В связи с этим эксперты в области инвестиций ожидают увеличения цен на акции компаний, серьезно пострадавших от локдауна, мер социального дистанцирования и ограничений на передвижение. Другими словами, в случае успеха вакцин против коронавируса акции авиакомпаний, транспортных корпораций, отелей, ресторанов и компаний в сфере развлечений продемонстрируют максимальный рост в следующем году.

В 2020-м данные отрасли получили государственную поддержку на сотни миллиардов долларов, что помогло спасти их от банкротства. Также ожидается рост акций энергетических компаний, пострадавших от падения мирового спроса на нефтепродукты. Возможно, на последней встрече ОПЕК и ее партнеры в своих расчетах учли фактор повышения цен на нефть.

Так, цены на нефть марки Brent и West Texas поднялись с рекордно низкого уровня (меньше 40 долларов за баррель) и в конце прошлой недели достигли отметки 46 долларов.

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Примечательно, что многие крупные нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы, особенно компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, обанкротились, и инвесторы в Соединенных Штатах и Европе утратили интерес к акциям нефтяных компаний. Если вакцины окажутся эффективными, спрос на нефть и нефтепродукты увеличится вследствие возобновления туризма, авиасообщения и работы транспортных компаний.

Акции банков

В банковском секторе эксперты прогнозируют возвращение инвесторов в следующем году. Как известно, банки оказались в числе компаний, наиболее пострадавших от сокращения инвестиций во втором квартале текущего года, и цены на их акции серьезно упали: были опасения, что они не смогут продолжить работу и получить выплаты по кредитам, предоставленным компаниям и предприятиям, чей бизнес закрылся.

Отмечается, что обеспечение выплат по сомнительным кредитам в Соединенных Штатах и Европе потребует более чем 100 миллиардов долларов. По данным компании Power Financial (штат Флорида), в одной только Америке около 50 из 1000 банков в настоящее время переживают кризис, грозящий им банкротством.

Эти финансово неблагополучные банки имеют большое количество "плохих долгов" и недостаточно капитала для покрытия выплат по сомнительным кредитам.

С другой стороны, крупные американские банки накопили огромную ликвидность за прошлый и нынешний годы, объем которой оценивается в 3,7 триллиона долларов, согласно данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

Эти банки предпочли действовать осторожно и не предоставлять новые ссуды, а также пересматривать уже открытые кредитные линии для многих коммерческих предприятий, попавших под угрозу в условиях пандемии. Как следствие, цены на акции этой доли банковского сектора США могут значительно вырасти в следующем году по сравнению с акциями банков Европы и Азии.

Что касается взаимосвязи между политикой будущей администрации и тенденциями в сфере инвестиций, по мнению Барри Глассмана, главы Glassman Wealth Services (Вена), успех вакцин против коронавируса способен оказать гораздо большее влияние на финансовые рынки, чем финансовая политика Джо Байдена. "То, что сделает Байден, не повлияет на экономику и рынки так, как вакцины", — утверждает Глассман.

По словам многих финансистов, акции нетрадиционных энергетических секторов выиграют от политики администрации Байдена, а его стабильная политика в отношении союзников США в Европе и Азии будет способствовать восстановлению финансовых рынков развивающихся экономик и повышению обменных курсов.

Индекс доллара продолжает снижаться в последние месяцы, и с увеличением шансов Байдена на победу на выборах ничего не изменилось (на момент написания статьи итоги голосования были не подведены — прим. ред.).

Муса Махди

Перевод: ИноСМИ