Кто эти люди, которые сейчас занимают должности судей КСУ и как их назначают?

Заседание Конституционного суда Украины относительно соответствия Конституции указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов, Киев, 11 июня 2019 года AFP

После скандального решения Конституционного суда по антикоррупционной реформе в Украине ищут пути выхода из кризиса. Кто же эти люди, которые сейчас занимают должности судей КСУ? И как можно было бы перезагрузить этот суд?

Об этом пишет Deutsche Welle.

После того, как 27 октября Конституционный суд Украины (КСУ) отменил статью 366-1 Уголовного кодекса об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, в Украине ищут возможностей перезагрузить этот суд. Критики заявляют, что КСУ стал удобным инструментом отмены наиболее удачных реформ для тех, кого эти реформы задели. На очереди рассмотрения Конституционного суда Украины земельная реформа, закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, закон о системе гарантирования вкладов физических лиц. Кто же эти люди, которые сейчас занимают должности судей Конституционного суда и как их назначают?

Как и кто назначает судей?

Конституционный суд Украины состоит из 18 судей. Чтобы был сохранен баланс всех ветвей власти и не было узурпации власти в этот суд по шесть судей назначают президент Украины, Верховная Рада и съезд судей. Пока же в КСУ только 15 судей. Три должности до сих пор вакантны. В начале декабря своего третьего представителя в Конституционный суд должен делегировать съезд судей и еще двух - Верховная Рада нынешнего созыва.

Судей избирают на девять лет без права быть назначенным повторно. Их основная работа - официальное толкование Конституции и проверка на соответствие Конституции того или иного закона, принятого Верховной Радой.

В Конституции Украины и в законе "О Конституционном суде Украины" нет четкого механизма роспуска состава суда, даже если судьи не являются добродетельными или принимают неправомерные решения. В Конституции только есть основания для увольнения отдельных судей из-за смерти, невозможности исполнять обязанности по состоянию здоровья, совершения преступления. Уволить судью КСУ могут только сами судьи Конституционного суда. Решение об увольнении от должности судьи Конституционного суда принимается двумя третями от его состава.

Деятельность в Конституционном суде можно считать вершиной судейской карьеры. Зарплата судьи КСУ составляет около четырех миллионов гривен в год.

Кто поддержал скандальное решение

Сейчас в состав Конституционного суда входят двое судей, назначенных еще в 2013 году по представлению тогдашнего президента Виктора Януковича. Это - Александр Касминин и Александр Тупицкий. Последний сейчас возглавляет Конституционный суд.

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Также в состав КСУ входят четверо судей, которых делегировал туда Петр Порошенко, когда занимал пост президента Украины. Трое из них, а именно - Сергей Головатый, Василий Лемак, Виктор Колесник, были назначены в КСУ в 2018 году. Кстати, Головатый, Лемак и Колесник не голосовали за скандальную отмену е-декларирования. А вот Владимир Мойсик, которого делегировал в суд также Порошенко поддержал скандальное решение по НАПК и е-декларированию.

Это решение поддержали также Ирина Завгородняя, назначенная на должность в 2018 году постановлением Верховной Рады, Сергей Сас и Игорь Слиденко, которые были назначены Радой в 2014 году. Зато Олег Первомайский, который попал в суд также по квоте Верховной Рады, за это решение не голосовал.

Все судьи назначены в КС по квоте съезда судей - Виктор Городовенко Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Петр Филюк, Галина Юровская - тоже проголосовали за отмену е-декларирования.

Вопросы со стороны антикоррупционеров

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции сразу после того, как КСУ принял свое последнее скандальное решение по антикоррупционной реформе, обратили внимание на обстоятельства, в которых оно принималось. Судьи КСУ в этом случае действовали "в собственных интересах", заявили в НАПК. Дело в том, что у двух судей Конституционного суда были обнаружены признаки декларирования недостоверной информации.

Нынешний состав КСУ действительно вызывает немало вопросов со стороны украинских антикоррупционеров. "Почти ко всем судьям КСУ есть имущественные вопросы, - рассказала DW эксперт Центра противодействия коррупции (ЦПК) Галина Чижик. - Кто-то не задекларировал землю, кто-то дома, кто-то приобрел имущество и большое состояние, будучи всю жизнь судьей". По словам Чижик, больше всего вопросов к председателю суда Александру Тупицкому. У него обнаружили незадекларированную недвижимость в аннексированном Крыму.

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Рекордсменом же по концентрации земли, по данным ЦПК, является судья КСУ Виктор Кривенко, который, как заявляют антикоррупционеры, приобрел себе в собственность 44 земельных участков, а также имеет отель на Драгобрате и коттедж на горнолыжном курорте "Буковель" в Карпатах. "Это имущество было приобретено еще по состоянию на 2014-й год. Этот человек всегда работала судьей и получала официально максимум 30 тысяч гривен зарплаты до того, как в 2015 году стал судьей КС. Откуда все это состояние?" - спрашивает Галина Чижик.

Также Кривенко фигурирует на "пленках Вовка", которые обнародовало НАБУ. На этих пленках человек, голос которого похож на голос главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, которого НАБУ подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над судейскими органами, вспоминает об услуге, которую для него вроде сделал судья Конституционного суда Виктор Кривенко. "На этих пленках Павел Вовк хвастается, что Кривенко голосовал обеими руками за отмену незаконного обогащения и этим оказал Вовку услугу", - говорит Чижик. Как сообщалось, ранее Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников.

Как можно изменить ситуацию

Владимир Зеленский стремится простым законом прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в закон "О предотвращении коррупции". Однако это противоречит Конституции и повлечет правовой хаос в Украине, говорят эксперты.

Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков предлагает Верховной Раде законом сейчас поднять квоту на принятие любого решения судьями КСУ. По его мнению, это поможет заблокировать его деятельность и выиграть время для того, чтобы в ускоренном режиме провести реформу Конституционного суда.

По мнению Жернакова, для этого необходимо принять качественный закон о независимом конкурсном отборе кандидатов на должность судей с участием международных экспертов. Это должны быть эксперты от организаций, которые финансово и институционально поддерживают Украину. Претенденты, отобранные с помощью такого конкурса, образовали бы определенный пул судей, из которого потом могли бы выбирать "своих" кандидатов президент, Верховная Рада и съезд судей. После этого, предлагает Жернаков, надо ждать пока закончатся полномочия действующих судей КС и постепенно их заменять на новых, а уже после обновления судейского состава вновь вернуть старую квоту на принятие решений судьями КСУ.

"О реформе Конституционного суда мы говорили еще шесть лет назад. Простая же смена судей - это шило на мыло. Нужен независимый конкурсный отбор кандидатов", - подчеркнул Михаил Жернаков.

Лилия Ржеутская