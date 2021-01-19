Круговорот "схемщиков" в ГАСИ

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Даже не помню уже в который раз - снова возвращаюсь к проблеме одного из самых мощных коррупционных конгломератов Украины, преодолеть который не смогли ни правительство, ни правоохранители, ни пресловутая политическая воля. Это ГАСИ, Государственная архитектурно-строительная инспекция, порочная константа нашего времени, созданная коррупционерами для коррупции и ни для чего больше.

Об этом пишет Сергей Иванов в своем блоге на Цензор.НЕТ.

"Коррупционный клещ", "корень коррупции" - это не мои метафоры, а прямая речь президента Зеленского и премьера Шмыгаля о ГАСИ. Ее расформировывали, переформатировали, реформировали, но в результате ничего не изменилось - круговорот схемщиков внутри инспекции продолжается.

Еще в марте 2020-го Зеленский объявил о закрытии ГАСИ и пообещал сделать ее деятельность максимально прозрачной. Куратором реформы стал экс-заместитель председателя ОП Трофимов, но реально процессами руководили его помощник-девелопер Родин, известный ГАСИшный функционер Сергиенко, его босс, глава профильного комитета ВР Клочко и еще один девелопер Кватерчук. Именно эта четверка энтузиастов реанимировала систему теневых бэк-офисов и оседлала все финансовые потоки, которые проходили через ГАСИ. Исполняла обязанности главы инспекции протеже Сергиенко - Ирина Король.

За полгода деятельности "четверки" коррупционный беспредел приобрел такие масштабы, что правоохранители не смогли оставить его без реакции, и в октябре СБУ провела 70 обысков по делу ГАСИ. Обыски были проведены в центральном аппарате ГАСИ, столичном департаменте ГАСИ и у Сергиенко. Сейчас следствие продолжается, но уже можно говорить о множестве задокументированных преступлений, ниточки от которых ведут к упомянутым персонам. Но пока все это продолжается, отрасль фактически парализована, поскольку остается под контролем четверки и и.о. председателя ГАСИ Король, срок полномочий которой истекает через неделю - 26 января. Любое продление полномочий госпожи Король будет незаконным, ведь согласно части 8 статьи 31 Закона Украины "О государственной службе", срок временного исполнения обязанностей по вакантной должности государственной службы не может превышать три месяца. А в соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 31 Закона Украины "О государственной службе", полномочия должны быть возложены на одного из руководителей самостоятельных структурных подразделений этого государственного органа.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 марта 2020 г. № 218 "О ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины", Госархстройинспекция находится в состоянии ликвидации. Вопрос объявления конкурса на должность руководителя ликвидируемого органа законодательно не урегулирован, также не определен механизм дальнейших действий по истечении трехмесячного срока временного исполнения обязанностей председателя ГАСИ.

Сложившаяся ситуация является беспрецедентной. При этом, как я уже сказал выше, выполнение обязанностей председателя инспекции Ириной Король противоречит пункту 1 части 7 статьи 31 Закона Украины "О государственной службе", поскольку такие обязанности может выполнять исключительно одним из руководителей самостоятельных структурных подразделений ГАСИ.

Таким образом, сейчас наступает самый оптимальный момент, чтобы отстранить от кормушки эту братию, пока она не обрушила всю отрасль, которая является одной из ведущих в государстве. Их "скилы" по реформированию инспекции мы имели несчастье наблюдать в течение всего года - результатов ноль, а никаких оснований считать, что что-то изменится, нет.

Сергей Иванов