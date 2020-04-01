Кража кур, отстрел собак и "Я — Легенда": Как мир сходит с ума от коронавируса

Дефицит яиц из-за пандемии коронавируса привёл к массовому воровству кур у фермеров в Великобритании EPA-EFE

Мир сходит с ума из-за коронавируса. Поддаваясь панике, люди во всем мире мало того что скупают муку и туалетную бумагу и пытаются обойти запрет выходить на улицу всеми возможными способами, но еще и распространяют разнообразные теории заговора и "альтернативные" методы лечения. Мы собрали для вас несколько примеров того, какие глупости делают люди.

Побег из курятника

В Великобритании, например, начали массово воровать… кур. Жителей этой страны даже попросили более внимательно следить за своими животными.

А связано это с тем, что в Британии куриные яйца — аналог украинской гречки. Их буквально сметают с полок. Британцы настолько боятся дефицита продуктов, в частности куриных яиц, что сами же его и создают.

Из-за того, что теперь их не хватает на всех, люди начинают воровать кур. Кроме того, что они планируют запасаться яйцами самостоятельно, еще и собираются их продавать, потому что из-за искусственно созданного дефицита они растут в цене.

Антисептик — новая валюта

В Литве из-за недостатка масок и антисептиков люди начали воровать из больниц. Вместо антисептиков воры наливают обычную воду.

В то же время сами же врачи не верят, что антисептики воруют пациенты, потому что его просто некуда деть. По словам одного из врачей, это, скорее всего, делает сам медицинский персонал. Такое, говорит, было и раньше, однако сегодня это стало более массовым. Мало того что этим антисептиком можно запастись, так еще и можно довольно выгодно продать.

Ярмарка предрассудков

Отдельно выделяется Индия, жители которой сначала довольно безропотно вняли призывам властей самоизолироваться, а затем устроили шествие с аплодисментами в благодарность медикам. Но не только в благодарность. Некоторые индийцы начали утверждать, что звуки аплодисментов якобы усиливают циркуляцию крови и делают вирус неэффективным.

Сама же процессия происходила без соблюдения дистанции. После этого начали распространяться фейки, что вирус в стране действительно пошел на спад. Власть обращалась к компаниям социальных сетей с просьбой предотвратить распространение фейков. Но левая рука часто не знает, что делает правая. Поэтому пока одна часть власти пыталась бороться с фейками, министр по вопросам социальной справедливости… возглавил колонну людей, которые аплодировали с криками "уходи, корона, уходи".

Но и это не стало концом предрассудков. Вишенкой на торте стало то, что индийцы начали массово пить коровью мочу, поверив, что она помогает от коронавируса.

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Я не вирус

В то время, когда в украинском сегменте фейсбука ширится флешмоб #яневирус как ответ на дезинформацию о том, что домашние животные являются переносчиками коронавируса, соседняя Россия не спешит развенчивать фейки. Наоборот - решает все проблемные вопросы старым заезженным способом "расстрелять".

Так, в России, в частности в Москве, объявили о массовом отстреле бездомных собак и кошек.

Кара Божья

Конечно же, не обошлось и без теорий о происхождении вируса, в частности, от представителей религий. Так, лидер иракских шиитов заявил, что для преодоления коронавируса необходимо отменить все законы об однополых браках. По его словам, коронавирус - это кара божья за однополые браки.

Впрочем, за подобными примерами не надо далеко ходить. Патриарх Филарет, бывший руководитель УПЦ КП, тоже выступал с подобными заявлениями, мол, таким образом господь наказывает людей за гомосексуальность.

Но эти слова не сошли ему с рук, и общественная организация Insight LGBTQ NGO уже готовит иск в суд.

"Считаем подобные высказывания недопустимыми в любое время, а распространение ложной, откровенно дискриминационной информации публичным лицом сейчас, во время пандемии, может вызвать волну насилия на почве ненависти в отношении ЛГБТ-сообществ", — заявили в организации.

В гроб с красивой прической

В Италии, которая стала одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе, мэры городов даже сами загоняют людей в дома. После этого они записали достаточно эмоциональное видеообращение к гражданам.

Основные месседжи, пусть и немного нецензурные, звучат так:

Мэр коммуны Гуальдо-Тадино Массимилиано Прескутти: "Я обращаюсь ко всем вам - куда вы, б ***ь, все ходите?"

Антонио Тутоло, мэр Лючери: "Вы пользуетесь мобильными парикмахерскими? Нах** вам это нужно? Вы понимаете, что гробы у вас будут закрытые? Кто вас, б *** ь, вообще увидит в закрытом гробу с вашей хорошей прической?"

Джузеппе Фалькомата, мэр Реджо-Калабрии: "Я видел жителей, которые прогуливались по улице в компании, они были с собаками, которые заметно устали гулять. Я подошел и сказал им: "Слушайте, это не фильм. Вы не Уилл Смит, а это не "Я - легенда". Идите домой".

Президент Кампании Винченцо Де Лука обратился к гражданам, узнав, что некоторые из них планируют праздновать выпускные, и пообещал, что на празднование придет полиция. С огнеметами.

Мэр Бари Антонио Декар, прогуливаясь по пляжу, увидел там людей и напомнил им, что он мэр этого города и заставит их сидеть дома.

Екатерина Чернявская