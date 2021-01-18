Розенбаум: Кравчук признал "ДНР" и "ЛНР" отдельными государствами?

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Оригинал размещен на странице Сергея Розенбаума в Facebook. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук фактически признал ОРДО и ОРЛО отдельными государствами. Кравчук публично настаивает, что вопрос освобождения удерживаемых лиц – "это вопрос межгосударственного характера, и государства должны изучить вопрос и решить на государственном уровне по нормам международного права и в рамках нормандского формата".

Получается, что главный переговорщик от Украины, представитель президента в ТКГ, признает самопровозглашённые формирования в ОРДЛО отдельными государствами! Несмотря на свой громадный профессиональный опыт, Кравчук признал их субъектами международного права. Что дальше? Украина скоро официально признает их независимыми государствами?