Крах либерализма или Мир на пороге новых Коминтернов и интернационалов - время глобальных утопий

Свобода, ведущая народ, 1830 г., худ. Эжен Делакруа wikipedia.org

Либеральную модель хоронит вовсе не коронавирус - все началось, безусловно, не с него... Да и хоронит ли?

Об этом пишет Владислав Михеев на своей странице в Facebook.

Либеральная модель умерла? Король умер, да здравствует король!

Мы имеем дело не столько с крахом либерализма, сколько с его трансформацией. Вернее с адаптацией транснациональных и национальных элит к новому цивилизационно-технологическому контексту, к новым социальным и экономическим трендам.

Это очень хорошо заметно по представителям тех структур, которые ранее десятилетиями идейно и идеологически обслуживали эту модель.

Сегодня они "переключили регистры" и формируют несколько иной майнстрим. Грубо говоря, если с изменениями все равно невозможно бороться, нужно измениться самим, с целью в идеале возглавить эти изменения.

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Если радикализм, вызванный тотальной неопределенностью и дисбалансами, неизбежен, его нужно дозировать и направлять.

Этой цели как раз и служат новые концепции, призванные реабилитировать "социалистический" опыт.

Да, формально западный либерализм может не принимать советский или китайский эксперимент - это вопрос не управленческих практик, а скорее цивилизационной и мировоззренческой идентичности. Но планирование, распределение и контроль объявляются необходимыми, а свобода и права личности, невидимая рука рынка и другие либеральные ценности - больше не безусловные.

Переход к устойчивому развитию, о котором все больше говорят "необольшевики", еще не свершился. Но он в интерпретации постнеолиберальных мыслителей вовсе не предполагает торжество изоляционизма и протекционизма национальных государств в долгосрочной перспективе... Устойчивое развитие предполагает новую "глобальную Традицию", некий "кодекс строителя Устойчивого развития". Без этого "глобальный СССР" не построишь.

Конечно, не стоит ждать точного повторения опыта советского проекта, который, как я неоднократно писал, в некотором смысле опередил свое время.

Но, посмотрите, какое внимание марксизму и Марксу начинают уделять западные спикеры и СМИ. Как Римский клуб "частично" признает эффективность Традиции в контроле и управлении большими человеческим ресурсами. С какой симпатией неолибералы относятся к Китаю, явно находясь на его стороне в противостоянии с Трампом...

После очень долгого перерыва наступает время новых Коминтернов и Интернационалов. И время Утопий - глобальных, а не только предназначенных для реализации в "отдельно взятой стране".

Эпоха постмодернизма видится с этой точки зрения не как основной тренд, а как некий ситуативный, переходный концепт на пути к Глобальному Модерну, к "социалистическому лагерю" размером с земной шар.

Власть - вот, что всегда является источником как изменений, так и стабильности. Она же является одновременно ресурсом и целью идеологических и экономических политик. Поэтому для понимания того, что в реальности стоит за идеологическими и политическими процессами в современном мире, нужно смотреть только в одну сторону - в сторону каких социальных групп смещается центр власти.

То, что мы принимаем за "крах либерализма" всего лишь идеологическая адаптация реальных центров власти (в том числе и "нелиберальных") под новый дивный мир.

Уж кого, а украинцев, эта мимикрия точно не должна удивлять. В течение 30 лет они наблюдают, как бывшие секретари компартии, поэты-лауреаты ленинских премий и комсомольские секретари мистическим образом превращаются в поборников национализма и либерализма в одном флаконе.

Этот "микс" лишь на первый взгляд кажется парадоксальным, противоестественным и никогда до этого не имевшим место в истории. Однако, человечество и правящие элиты не в первый раз ищут новую формулу власти и контроля взамен технологически и морально устаревших. И, будьте уверены, они ее обязательно найдут - во имя очередного торжества свободы, равенства и братства, разумеется.

Владислав Михеев