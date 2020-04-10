Космической зависимости США от России настал конец

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" с космодрома Байконур Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Запуск ракеты "Союз" с космодрома Байконур, который состоялся в четверг, 9 апреля, ознаменовал окончание самого длительного периода в истории НАСА, в течение которого у этого агентства не было возможности самостоятельно отправлять своих астронавтов в космос.

Об этом пишет Wired.

В четверг, 9 апреля, с космодрома Байконур, расположенного в пустыне Казахстана, стартует ракета "Союз", которая доставит трех астронавтов на Международную космическую станцию. На этот раз из-за пандемии коронавирусной инфекции на улицах не будет толп людей, которые обычно собираются, чтобы пожелать астронавтам удачи, однако этот полет все же станет историческим. Он ознаменует конец зависимости НАСА от российских ракет для пилотируемых полетов и возобновление запусков людей в Соединенных Штатах. Тем не менее представители НАСА говорят, что в будущем американские астронавты все же совершат еще несколько полетов на МКС на российском "Союзе".

С тех пор, как в 2011 году агентство НАСА свернуло свою программу космических шаттлов, российские космические корабли стали единственным средством осуществления пилотируемых полетов в космос (если не считать Китай). Но скоро ситуация изменится. Компания "Спейсэкс" (SpaceX) готовится к своей первой миссии по отправке людей на МКС, которая может состояться во Флориде уже в конце мая. Компания "Боинг" тоже подписала с НАСА контракт на создание космических шаттлов для отправки людей в космос, однако в реализации ее программы произошли некоторые задержки после того, как в прошлом году в ходе испытаний специалисты обнаружили ряд недоработок. Впервые почти за 10 лет у НАСА появились варианты в вопросе отправки астронавтов в космос.

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"Это восхитительное время для работы в агентстве, — сказал в декабре глава НАСА Джим Брайденстайн (Jim Bridenstine). — Мы будем запускать американских астронавтов на американских ракетах с американской земли. Давно пора было это сделать".

Крис Кэссиди (Chris Cassidy), который отправляется на МКС уже третий раз, станет единственным американцем в составе экипажа, который полетит в космос в четверг, 9 апреля. Двое других членов экипажа — это Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, оба — космонавты российского космического агентства "Роскосмос". Кэссиди — ветеран американской программы шаттлов, он уже летал в космос на ракете "Союз" в 2013 году.

По словам официального представителя НАСА, место Кэссиди — это последнее место на российской ракете "Союз", которое американское агентство купило у "Роскосмоса". "Однако в настоящее время НАСА ведет переговоры с "Роскосмосом" по поводу покупки еще одного места, — отметил представитель американского агентства в электронном письме для издания Wired. — Пока НАСА занимается сертификацией кораблей "боинг" и "спейсэкс", агентство планирует работать с "Роскосмосом" и международными партнерами для продолжения полетов смешанных экипажей".

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Зависимость от России в вопросе отправки людей в космос дорого обходилась агентству НАСА. Место в ракете "Союз" сегодня стоит 86 миллионов долларов, и за последние 15 лет его стоимость выросла в четыре раза. В докладе 2016 года, составленном Службой генерального инспектора НАСА, говорилось, что агентству придется выплатить "Роскосмосу" более 3,4 миллиардов долларов к тому моменту, когда компании "Спейсэкс" и "Боинг" подготовят свои корабли к запускам в космос. Но, если корабли для отправки людей на МКС есть только у вас, вы можете просить любую цену за место на них.

Вернув себе возможность отправлять людей в космос, НАСА сэкономит огромные деньги на пилотируемых полетах. В прошлом году Служба генерального инспектора подсчитала, что место в капсуле "Крюдрагон" (Crew Dragon) компании "Спейсэкс" будет стоить всего 55 миллионов долларов, а место в капсуле "Старлайнер" (Starliner) компании "Боинг" — порядка 90 миллионов долларов. (Представители компании "Боинг" оспорили эту цифру, объяснив, что их капсула способна доставлять грузы членов экипажа, сопоставимые с их весом, — в результате стоимость одного места составит около 70 миллионов долларов.) Тем не менее, места в капсулах этих двух компаний будут стоить существенно дешевле мест в "Союзе".

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Запуск ракеты "Союз" в четверг, 9 апреля, ознаменует собой окончание самого длительного периода в истории НАСА, в течение которого у этого агентства не было возможности самостоятельно отправлять своих астронавтов в космос. Возрождение пилотируемых космических полетов в Соединенных Штатах возглавит Дуг Херли (Doug Hurley), который был пилотом последнего полета шаттла НАСА и одним из двух астронавтов в первом полете капсулы компании "Спейсэкс". Возможно, Херли и Боб Бенкен (Bob Behnken) полетят в космос на аппарате "Драгон" уже этим летом, и, если уж мы заговорили о мифических существах, то в данном случае речь скорее идет о фениксе.

Дэниэл Оберхаус

Перевод: ИноСМИ