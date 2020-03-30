Космическая отрасль: Двадцать прогнозов на 2020 год

Спутники выведены на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, 7 января 2020 года Scanpix - LETA

В 2019 году были созданы космические силы США, перед НАСА поставлена цель — к 2024 году отправить американцев на Луну. В нынешнем году в космическом секторе нас тоже ждут новые проекты, считает журнал SpaceNews и рассказывает о двадцати прогнозах на 2020 год, составленных его журналистами.

Об этом пишет SpaceNews.

1. Мы увидим зарождение суборбитального космического туризма

Мы ждали этого много лет. И вот две ведущие компании, специализирующиеся на пилотируемых суборбитальных полетах, могут, наконец, начать коммерческую деятельность на этом направлении. Компания "Вирджин галактик" (Virgin Galactic) планирует в начале этого года перевезти свой VSS Unity (суборбитальный ракетный пилотируемый космоплан класса SpaceShipTwo) в космопорт "Америка", расположенный в штате Нью-Мексико, для заключительной серии летных испытаний. Представители "Вирджин галактик", акции которой в октябре прошлого года стали котироваться на бирже, заявили, что уже к июню нынешнего года компания планирует начать туристические полеты. А в начале 2019 года компания "Блю ориджин" (Blue Origin) заявила, что к концу года она начнет испытательные полеты с экипажем на борту своего суборбитального корабля "Нью шепард" (New Shepard), однако затем руководство компании уточнило, что хочет выполнить еще несколько испытательных непилотируемых полетов. "Блю ориджин" пока не стала подробно раскрывать информацию о том, когда на этих кораблях начнут летать туристы и какова цена полета.

2. Несколько полетов на Марс

В нынешнем году планируется осуществить до четырех полетов на Марс. Наиболее амбициозной является отправка марсохода НАСА Mars 2020, который будет собирать образцы грунта и отправлять их на Землю с помощью двух летательных аппаратов (это произойдет после 2025 года). Данный проект осуществляется в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА). Однако самые большие вопросы связаны с собственным проектом ЕКА под названием ExoMars 2020, у которого обнаружились проблемы с парашютной системой. В начале года будет проведена решающая серия испытаний, в ходе которых специалисты определят, можно ли нынешним летом в рамках данного проекта запускать российскую ракету "Протон" или придется подождать до 2022 года. Китай также собирается запустить свои аппараты на Марс (космический аппарат, спускаемый аппарат и марсоход). Объединенные Арабские Эмираты планируют с помощью японской ракеты H-2A отправить свой первый космический аппарат под названием "Хоуп" (Hope) на орбиту Марса. Если запуски будут осуществлены точно по графику, то все космические корабли достигнут Марса в начале 2021 года.

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3. "Ангара 5" возвращается

В 2020 году после пятилетнего перерыва полеты должна возобновить российская ракета "Ангара 5". В декабре 2014 года Россия осуществила первый и единственный пуск "Ангары 5" с космодрома Плесецк. В декабре технический директор компании International Launch Services (ILS) Джим Крамер (Jim Kramer) заявил, что на нынешний год запланированы два запуска ракеты "Ангара 5". Оба проекта государственные. "Ангара 5" — это преемник лучшей российской тяжелой ракеты "Протон". Ожидается, что стартовая площадка для "Ангары 5" на новом российском космодроме Восточный будет готова к 2023 году.

4. Федеральная комиссия по связи США выставит на публичный аукцион полосу частот C-диапазона

В ноябре Федеральная комиссия по связи США (FCC) решила провести собственный аукцион по продаже спектра спутниковых частот C-диапазона вместо того, чтобы позволить это сделать операторам спутниковой связи. Джулия Макгенри (Giulia McHenry), исполняющая обязанности начальника Управления экономики и аналитики FCC, несколько дней спустя заявила, что комиссия "уверена в том, что мы сможем провести этот аукцион до конца 2020 года". Передача частоты 280 мегагерц, находящейся в C-диапазоне, продиктована желанием увеличить скорость в сотовых сетях 5G, подчеркнули представители FCC. Однако пока не ясно, каким образом спутниковые операторы, использующие в настоящее время этот диапазон (Intelsat, SES, Telesat и Eutelsat), выйдут из этого спектра.

5. Выбор компаний-победительниц в рамках Программы национальной безопасности США по космическим запускам

Большая четверка американской индустрии космических запусков ["Юнайтед ланч альянс" (United Launch Allianc), "СпейсЭхс" (SpaceX), "Блю ориджин" и "Нортроп грумман" (Northrop Grumman)] надеется стать одним из двух провайдеров, которые в конце нынешнего года получат пятилетние контракты на транспортировку (начиная с 2022 года) в космос грузов, предназначенных для обеспечения национальной безопасности. "Юнайтед ланч альянс", "Блю ориджин" и "Нортроп грумман" в рамках тендера выставляют новые средства доставки, которые, как ожидается, впервые должны быть отправлены в космос в 2021 году. "Это означает, что в 2020 году мы будем заниматься окончательной конструкторской доработкой и изготовлением оборудования, предназначенного для первого полета", — заявил в декабре прошлого года полковник Роберт Бонжови (Robert Bongiovi), директор предприятия, занимающегося космическими запусками при Центре ракетно-космических систем Космического командования ВВС США.

6. Будут совершенствоваться программы по обслуживанию спутников и уборке космического мусора

Космические корабли будут запускать спутники на новые орбиты и очищать орбитальный мусор. В октябре был выведен на орбиту спутник Mission Extension Vehicle-1 (принадлежит компании "Нортроп грумман"). Как ожидается, в начале 2020 года он должен состыковаться со спутником Intelsat-901, чтобы продлить срок его службы. Кроме того, в 2020 году швейцарский стартап "Клиарспейс" (ClearSpace) планирует возглавить европейский консорциум. Одна из задач консорциума — захватить адаптер полезной нагрузки спутника Vespa и придать ему ускорение по направлению к земной атмосфере (ожидается, что эта операция должна быть осуществлена в 2025 году).

7. "Уанвеб" и "СпейсЭкс" начинают развертывать крупную спутниковую группировку

Две эти ведущие компании прогнозируют увеличить количество ракетных запусков для выведения новых спутников на орбиту. Они планируют перейти в конце года частичному обслуживанию услуг интернет-доступа с помощью спутников, размещенных на низких орбитах. В феврале "Уанвеб" (OneWeb) вывела на околоземную орбиту с помощью ракеты "Союз" 34 малых спутника, работающих в широком диапазоне частот. Компания начинает регулярные запуски для развертывания орбитальной группировки из 650 спутников. Компания "СпейсЭкс" уже провела пять специальных запусков спутников Starlink и планирует в текущем году осуществить еще два десятка пусков. Если за один запуск будет выводиться по 60 спутников, то к концу года у "СпейсЭкс" появится орбитальная группировка, превышающая 1000 спутников.

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8. Национальное разведуправление США привлекает поставщиков коммерческих изображений

Национальное разведывательное управление США (NRO) стремится привлечь новых поставщиков геопространственных данных к созданию системы национальной безопасности в космосе. С этой целью в 2019 году NRO заключило контракты с несколькими поставщиками коммерческих изображений. Представители NRO заявили, что 2020 год может стать ключевым, поскольку Национальное разведуправление США рассматривает возможность заключения более крупных закупочных контрактов с коммерческими компаниями, такими как "Планет" (Planet) и "Блэкскай" (BlackSky), претендующими на ту часть рынка, где доминирует "Максар текнолоджис" (Maxar Technologies), которой сейчас принадлежит компания "Диджиталглоб" (DigitalGlobe).

9. "СпейсЭкс" увеличит количество космических запусков более чем в два раза

16 декабря 2019 года компания "СпейсЭкс" запустила последний в прошлом году спутник связи JCSAT-18/Kacific-1. Всего было осуществлено 13 запусков (на 11 меньше, чем компания планировала). "СпейсЭкс" стремится увеличить группировку спутников связи, работающих в широком диапазоне частот. Именно по этой причине, как заявила президент и главный исполнительный директор "СпейсЭкс" Гвин Шотвелл (Gwynne Shotwell), в 2020 году компания планирует осуществить от 35 до 38 космических запусков, в том числе от 15 до 24 пусков в рамках формирования системы околоземных спутников Starlink. 6 декабря Шотвелл заявила журналистам: "Вы будете наблюдать космические старты каждые две-три недели".

10. В Китае частота космических стартов останется высокой

В этом году Китай планирует провести более 40 космических пусков, в том числе осуществить запуски самой мощной китайской ракеты "Великий поход-5". Кроме того, Китай планирует вывести на орбиту навигационные спутники "Бэйдоу" (Beidou), послать космический корабль на Марс, а также осуществить проект по отбору и возвращению на Землю образцов лунного грунта. В прошлом году Китаю удалось провести 34 запуска с орбиты, а в 2018 году — 37 (в тот раз по количеству таких запусков Китай впервые обогнал США и Россию).

11. "Телесат" выберет подрядчика для формирования спутниковой группировки LEO

В прошлом году канадская компания "Телесат" (Telesat) планировала выбрать партнера для формирования (полностью или частично) орбитальной группировки из 300 спутников; "Телесат" пыталась это сделать еще до того, как распался тандем двух конкурирующих компаний. "Максар текнолоджис" и "Тейлз алениа спейс" (Thales Alenia Space) вместе решили побороться за контракт стоимостью 3 миллиарда долларов, но в конце прошлого года они отказались сотрудничать друг с другом, объяснив это разногласиями по поводу формата, масштабов и финансовых показателей, характеризующих совместное сотрудничество. В настоящее время каждая из этих компаний в одиночку конкурирует с компанией "Эйрбас дифенс энд спейс" (Airbus Defence and Space) за право участвовать в создании спутниковой группировки Telesat LEO, которую компания "Телесат" надеется полностью вывести на орбиту в 2023 году.

12. На рынок выходят новые виды малых ракет-носителей

Несколько компаний, которые ведут разработки малоразмерных ракет-носителей, скорее всего, попытаются осуществить первые запуски этих ракет в 2020 году. В декабре прошлого года компания "Вирджин орбит" (Virgin Orbit) объявила о том, что первая попытка запуска такой ракеты-носителя "неизбежна", и она состоится вскоре после заключительной серии испытаний модернизированного самолета "Боинг-747", на котором установлена ракета-носитель "Ланчеруан" (LauncherOne). В ближайшее время "Фаерфлай эйрспейс" (Firefly Aerospace) начнет стендовые испытания первой ступени своей ракеты "Альфа" (Alpha). Её первый пуск состоится в конце нынешнего года на авиабазе Ванденберг в Калифорнии. Другие компании, — такие как "Эй-би-эл спейс системз" (ABL Space Systems), "Релативити спейс" (Relativity Space) и "Стелс спейс компани" (Stealth Space Company), известная также как "Астра спейс" (Astra Space), — с успехом продвинутся к первому запуску, поскольку, как ожидается, из космической отрасли будут вытеснены десятки компаний, объявивших о планах создания небольших пусковых установок.

13. Наблюдение за поверхностью Земли: объединение данных становится трендом

Данные различного вида (электрооптические и радиочастотные, а также радиолокационные изображения, полученные с помощью радиолокационного синтезирования апертуры) будут объединены с информацией, получаемой от бортовых и наземных датчиков, а также с информацией, поступающей через соцсети. Цель такого слияния данных — получить новые информационные продукты и предоставить их клиентам. На протяжении 2010-х годов компаниям удавалось доказывать на деле, что они вполне способны предоставлять более качественную информацию (на более высокой частоте и с более высоким пространственным разрешением). Объединение данных станет трендом 2020-х годов.

14. Космическим стартапам труднее привлекать деньги

Неудачи, которые недавно постигли некоторые космические стартапы [например, компании "Вектор спейс системз" (Vector Space Systems), "Аудэси" (Audacy) и "Леосат" (LeoSat)], заставят инвесторов в 2020 году более осторожно подходить к инвестициям в космический сектор. Это не означает, что частный капитал вовсе откажется туда вкладываться. Совсем нет. Многие инвесторы будут продолжать инвестировать в этот сектор. Однако компаниям из некоторых секторов, где высока конкуренция (таких как запуск малых спутников), будет сложнее привлечь дополнительное финансирование.

15. Первые полеты "Ариан 6" и "Вега С"

В 2020 году запланирован первый запуск двух ракет-носителей следующего поколения, созданных в Европе, — тяжелой ракеты "Ариан 6" (Ariane 6) и легкой "Веги С" (Vega C). Оба пуска будут осуществлены компанией "Арианпейс" (Arianespace). Ракета "Ариан 6" должна вывести на орбиту 30 малых спутников связи для компании "Уанвеб", а "Вега С" — научный спутник Lares-2, принадлежащий Итальянскому космическому агентству. "Ариан 6" стòит на 40-50% дешевле, чем "Ариан 5", а "Вега С" должна вывести на низкую околоземную орбиту на 700 кг больше грузов, чем "Вега". Точные даты запуска новых ракет-носителей пока не объявлены.

16. Перенастраиваемые спутники связи выходят на первое место

В течение прошедших нескольких лет на рынке спутников наблюдался застой. Однако их создатели времени понапрасну не теряли: они стали инвестировать в передовые технологии, которые предлагают больше возможностей. Компании — изготовители спутников заявляют, что в настоящее время перенастраиваемые ("гибкие") спутники связи, способные изменять различные параметры излучения (мощность, форму, направление), уже заложили, по сути, стандарт для спутников. Например, в прошлом году компании "Эйрбас", "Тейлз алениа спейс" и "Боинг" стали создавать новые перенастраиваемые линии спутниковой связи. И теперь спутниковые операторы, обсуждая планы на будущее, подчеркивают важность таких перенастраиваемых спутников, о чем свидетельствуют следующие факты: компания "Инмарсат" (Inmarsat) приобрела в прошлом году три спутника "Уансат" (OneSat) у компании "Эйрбас", а в 2018 году спутниковый оператор SES купил семь спутников O3b mPower у компании "Боинг".

17. "Артемис" делает успехи

В конце 2019 года для НАСА выделили дополнительное финансирование (точнее — бòльшую часть от запрошенной суммы) на проект "Артемис" (Artemis) по возвращению людей на Луну к 2024 году. В начале года НАСА, вероятнее всего, заключит контракты на разработку аппаратов для посадки на Луну, но недофинансирование этой программы (на 2020 финансовый год было выделено 600 миллионов долларов вместо запрошенного 1 миллиарда долларов) может привести к тому, что количество компаний, способных получить контракты, уменьшится. Другими важными этапами проекта "Артемис" являются, во-первых, экологические испытания космического корабля "Орион" (Orion) в испытательном центре НАСА "Плам брук стэйшэн" (этот этап должен завершиться весной нынешнего года) и, во-вторых, проведение в конце года огневых испытаний ракетоносителя "Спейс ланч систем" (Space Launch System или SLS) на стенде в Космическом центре имени Джона Стенниса. Тем не менее, первый запуск SLS в беспилотном режиме (проект под названием "Артемис-1") вряд ли состоится до начала 2021 года. Ожидается, что НАСА обнародует в Вашингтоне сумму, в которую обойдется первый этап программы "Артемис" (вплоть до приземления аппарата в 2024 году), — эта сумма может вызвать шок у некоторых конгрессменов.

18. Запуск спутников, занимающихся радиоэлектронной разведкой из космоса

В 2020 году у компаний, намеревающихся с помощью спутниковой группировки вести радиоэлектронную разведку из космоса, запланированы важные пуски. В конце года компания "Хоукай 360" "HawkEye 360), у которой на орбите уже имеются три спутника, будет запускать три других с помощью индийской ракеты „Полар сателлит ланч вехикл" (Polar Satellite Launch Vehicle или PSLV). В сентябре прошлого года французская „Ансин лэбз" (UnseenLabs) заявила о том, что планирует запустить в 2020 году еще шесть спутников после успешного запуска ее первенца, осуществленного с помощью ракеты „Электрон" (Electron), разработанной компанией Рокет лэб" (Rocket Lab); этот пуск состоялся в августе прошлого года. А люксембургская "Клеос спейс" (Kleos Space), которая в прошлом году вместо ракеты "Электрон" выбрала индийскую ракету PSLV, дожидается очередного старта индийской ракеты, чтобы с помощью Индийского космического агентства отправить в космос свой "Скаутинг мишн" (Scouting Mission — "Разведывательный полет").

19. Коммерческие испытательные пилотируемые запуски

В 2019 году компании "Боинг" и "СпейсЭкс" испытали свои пилотируемые аппараты в беспилотном режиме, что подготовило почву для проведения в следующем году испытательных полетов с экипажем на борту. НАСА до сих пор еще не назначило даты для полетов Crew Dragon Demo-2 и CST100 Starliner Crew Test Flight, созданных соответственно компаниями "СпейсЭкс" и "Боинг", хотя в конце декабря генеральный директор "СпейсЭкс" Элон Маск предположил, что его компания осуществит полет примерно в середине нынешнего года, но только после того, как "СпейсЭкс" проведет в январе испытания системы аварийного спасения экипажа и НАСА вынесет окончательное решение о безопасности полета. НАСА рассчитывает, что, по крайней мере, одна из упомянутых выше компаний уже сможет начать работу в этом году, но на всякий случай ведет переговоры с российским космическим агентством Роскосмос о предоставлении дополнительных мест на корабле "Союз".

20. Появляются коммерческие альтернативы спутниковой системе слежения и ретрансляции данных НАСА

Рост активности человека и роботов на низких околоземных орбитах подтолкнет правительственные учреждения и коммерческие компании к инвестированию в создание сетей, предназначенных для передачи сообщений от спутников на Землю и от Земли на спутники. В 2020 году "Состар спейс компани" (Solstar Space Co.) планирует модернизировать приемопередатчики, чтобы на орбите дать возможность людям использовать Wi-Fi и подключить к нему компьютеры. "Эддвэлью инновейшн" (Addvalue Innovation) планирует расширить производство и организовать поставку терминалов межспутниковой системы ретрансляции данных, которые она разработала совместно с оператором спутниковой группировки "Инмарсат" (Inmarsat). Кроме того, специалисты, курирующие программу космических коммуникаций и навигации НАСА, будут работать над установлением партнерских отношений между государственным и частным секторами с целью построения устойчивых сетей связи и навигации.

Перевод: ИноСМИ