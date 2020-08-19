Космическая катастрофа: Галактика Андромеды неуклонно движется в сторону Млечного Пути, и их столкновения не избежать

Млечный путь flickr.com, ESA/IPEV/PNRA/ A. Kumar

Галактика Андромеды, известная как M31, находится на расстоянии 2,5 миллиона световых лет от Земли. По словам ученых, она медленно и неуклонно движется в сторону нашей галактики — Млечного Пути, и их столкновения не избежать. Астрономам удалось рассчитать, когда именно произойдет "катастрофа".

Об этом пишет Okaz.

Космический телескоп НАСА "Хаббл" запечатлел необычную галактику, образовавшуюся в результате слияния двух галактик. Столкновение с другой галактикой неминуемо и для Млечного пути — нашей галактики.

Пекулярная спиральная галактика NGC 1614 находится в 200 миллионах световых лет от Земли и расположена в созвездии Эридан на Южном полушарии. Галактика NGC 1614 примечательна тем, что она образовалась после столкновения двух галактик друг с другом.

Центральная галактика окружена большим потоком межзвездного газа и имеет длинный приливной хвост — вытянутая область из межзвездного газа и звезд, которая простирается из галактики в окружающее пространство и придает ей сходство с головастиком.

Галактика NGC 1614 была обнаружена в 1885 году американским астрономом Льюисом Свифтом.

"NGC 1614 — результат активного галактического столкновения, которое привело к ее необычному внешнему виду, включая приливной хвост", — заявило Европейское космическое агентство (ESA). Космическое столкновение также привело к турбулентному потоку межзвездного газа из меньшей из двух галактик, вовлеченных в ядро большой, что привело к вспышке звездообразования, которая началась в ядре и медленно распространилась по всей галактике. Как сообщается, из-за бурного прошлого и нынешнего внешнего вида астрономы классифицируют NGC 1614 как пекулярную спиральную галактику, а также галактику со вспышкой звездообразования и светящуюся инфракрасную галактику.

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Астрономы ожидают, что подобное столкновение однажды может произойти и с нашей галактикой — Млечный путь, когда она столкнется с галактикой Андромеды.

В 2012 году астрономы NASA объявили, что следующим "крупным космическим событием", которое повлияет на нашу галактику и Солнечную систему, станет "гигантское столкновение" между Млечным путем и соседней галактикой Андромеды.

По словам астрономов, когда это произойдет, вполне вероятно, что наша Солнечная система переместится в совершенно другое место вновь образованной галактики.

"После почти столетия предположений о судьбе туманности Андромеды и нашего Млечного пути у нас есть, наконец, ясная картина того, что произойдёт в ближайшие миллиарды лет", — заявил Сангмо Тони Сон из института Space Telescope Science в Балтиморе, штат Мэриленд.

Галактика Андромеды, также известная как M31, находится на расстоянии 2,5 миллиона световых лет от Земли, она медленно и неуклонно движется в направлении Млечного Пути. По словам астрономов, они столкнутся примерно через четыре миллиарда лет.

Тем не менее, несмотря на то, что галактики движутся по направлению друг к другу, они подвергаются воздействию таинственной темной материи, окружающей их.

Данные, собранные космическим телескопом "Хаббл", показывают, что для полного слияния галактик потребуется еще четыре миллиарда лет после столкновения.

К счастью, по словам астрономов, расстояние между отдельными звездами настолько велико, что весьма маловероятно, что они столкнутся друг с другом.

Перевод: ИноСМИ