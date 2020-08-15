Коррупционер Наумов руководит СБУ вместо Баканова?

Известный в профессиональных кругах начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ и, по совместительству, теневой руководитель спецслужбы Андрей Наумов должен был бы служить Украине, как того требует должность. Пишет издание "Антикор".

Зато все чаще чиновник и его люди попадают в скандальные ситуации. Вот и сейчас, по имеющейся информации, господин Наумов лоббирует создание монополии для бизнеса.

Благоприятные условия силовик хочет организовать для гражданина Германии, ранее известного по таможенным скандалам. Речь — об Александре Акста и подконтрольное ему ООО "ПРЕМИУМ ПАКЕТ ГМБХ ЕНД КО.КГ", зарегистрированное по адресу г. Киев, ул. Красноткацкая, 88. Эта фирма, к слову, имеет отношение и к одному из бывших руководителей СБУ — Павла Демчини и преступных схем "любих друзів" Петра Порошенко — Игоря Кононенко и Александра Грановского.

В связи с негативными событиями вокруг вышеуказанного общества, недавно в департамент организации таможенного контроля Государственной таможенной службы Украины поступило представление о включении в реестр экспресс-перевозчиков другого похожего ООО — "ГЕРМАН ЛОГИСТИК СЕРВИС", имеет юридический адрес г. Киев, бульвар Дружбы Народов, 28 В, офис 501. При чем, максимальное ускорение согласования документов для включения фирмы в реестр усиленно лоббируется непосредственно сотрудниками Службы безопасности Украины, назначенных по протекции начальника Главного управления внутренней безопасности Андрея Наумова.

Наш источник среди людей, приближенных к упомянутого чиновника (который, кстати, еще и тесно контактирует со спецслужбами России), сообщил, что партнер Наумова — Александр Акст — отвечает за блокирование деятельности определенных фирм, составляют ему потенциальную конкуренцию. В частности, ООО "ПОЛЕКС Экспресс", ООО "МДК Экспресс" и ООО "Интернешнл Курьер сервис", которые занимаются международными экспресс-отправлениями. А за лоббирование монополии его деятельности немецкий бизнесмен ежемесячно передает Андрею Наумову от 70 до 110 тысяч долларов США, в зависимости от объема оформленных посылок.

Очевидно, что у руководителя СБУ Ивана Баканова и его коллег должно было возникнуть немало вопросов к нашему герою. Но, учитывая то, какая "насыщенная" биография у Андрея Наумова как до, так и во время службы в СБУ, кажется, что чиновник вряд ли понесет заслуженное наказание за коррупцию. Потому что Наумов успел побывать и фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в зоне отчуждения, и принимал непосредственное участие в различных таможенных скандалах (например, в этом или в этом). Даже поиск в гугле ничего положительного о начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ не покажет.

Анализируя весь негатив о главном лице внутренней безопасности Службы безопасности Украины, становится страшно за деятельность органа, стоящего на страже государственного суверенитета и территориальной целостности. Поскольку наши проверенные источники в окружении чиновника говорят о том, что он втерся в доверие руководителя СБУ Ивана Баканова и фактически руководит СБУ. Лоббируя назначение на ключевые должности своих доверенных лиц, которые должны помогать ему прокручивать коррупционные схемы. Сейчас Андрей Наумов еще и ведет аморальный образ жизни (хотя, что тут удивительного, когда речь идет о должностном лице?), почивая на лаврах победителя. Ведь, заручившись поддержкой высшего руководства СБУ, чиновник уверенно идет к своей цели: контролировать таможенные схемы и иметь с них миллионы долларов прибыли.

Мы, в свою очередь, очень надеемся, что эта статья хоть немного откроет глаза на положение дел в окружении Ивана Баканова и на проблемы самой структуры. Ведь давний друг президента Зеленского, во время назначения на руководящую должность, обещал не вмешиваться в деятельность бизнеса и не создавать преграды от СБУ с целью собственного обогащения. Однако, если даже этот материал не изменит положение дел в силовом ведомстве, станет понятно, как люди из команды Зе выполняют коррупционные указания своего лидера. Хотя надежда на лучшее, как говорится, умирает последней.





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