Коронавирус: Увольняйся, страйкуй или выживай

Медицинские работники празднуют после выписки всех пациентов из больници Фанцан, которая была развернута на территории спортивного комплекса в районе Учан в Ухане EPA-EFE

С распространением коронавируса в Украине из-за нехватки элементарных средств индивидуальной защиты под удар попадают работники сферы здравоохранения. Которые в скором времени столкнутся с моральной дилеммой: спасать себя или спасать больных?

Об этом пишет Геннадий Друзенко на своей странице в Facebook.

Герои завтрашнего дня.

Последние годы в Украине наибольшим доверием населения заслуженно пользуются институции и сообщества, напрямую или косвенно причастные к защите нашего государства от российской агрессии: Вооруженные силы Украины, волонтеры, добробаты, Нацгвардия и прочее. Эта весна имеет шанс все радикально изменить. Новыми героями украинцев станут медики. Поскольку их фронт уже скоро будет гораздо опаснее фронта российско-украинской войны.

Лишь несколько цифр. За весь прошлый год Украина потеряла на Донбассе убитыми 111 военнослужащих. В 2018 количество боевых потерь составило 133 человека. Только за последний день от коронавируса в Италии погибло 168 человек. Менее чем за 20 дней (первый смертельный случай в Милане был зафиксирован 21 февраля) коронавирус убил 631 человека, то есть больше, чем за прошлый год погибло на Донбассе гражданских и военных с обеих сторон. Причем от заражения этой напастью не застрахован никто. Вчера обнаружили коронавирус у министра здравоохранения Великобритании, ранее – у лидера правящей демократической партии Италии, в Иране – болеют несколько десятков депутатов, президент Португалии – на карантине, Трамп не решается делать тест, потому что летел одним самолетом с двумя конгрессменами-республиканцами, которые (как выяснилось) на днях контактировали с больным.

К сожалению, за свой героизм украинские медики заплатят большую цену. И эта цена будет измеряться их жизнями. Почему я в этом уверен? На днях один из высокопоставленных чиновников Всемирной организации здравоохранения признал, что медики в большинстве стран, пораженных коронавирусом, сталкиваются с трудной моральной дилеммой: спасать себя (и своих близких) или спасать больных. Просто из-за нехватки элементарных средств индивидуальной защиты.

Только один пример. Сегодня я решил заказать через Amazon несколько масок стандарта N99 (военный стандарт, который гарантирует фильтрацию более 99% вредных частиц, находящихся в воздухе). Днем срок доставки был – больше месяца (все, кто пользовался Амазоном в США, знают, что это что-то необыкновенное). Вечером на Amazon маски были уже out of stock, то есть отсутствуют на складе. Тестов на коронавирус в США до сих пор критически не хватает. И это в богатейшей стране мира, которая за считаные дни может принять закон о выделении на борьбу с коронавирусом 8 миллиардов долларов (то есть пятую часть бюджета Украины)!

На самом деле критический недостаток средств личной защиты – не только украинская проблема. В начале февраля гонконгские врачи бастовали из-за нехватки защитных масок и отказа властей закрыть сообщение с материковым Китаем. Одна из статей в гонконгской прессе так и называлась "Коронавирус: увольняйся, страйкуй или выживай".

В Италии, которая имеет одну из лучших систем здравоохранения в мире, сейчас врачи работают на пределе своих возможностей. Более чем 12-часовой рабочий день, отсутствие средств защиты, нехватка медицинского оборудования, нехватка больничных коек и нехватка медицинского персонала. Работа на износ ослабляет иммунитет, и поэтому медики, которые чаще других контактируют с больными, также чаще других становятся жертвами инфекционной болезни. Пока мы не имеем статистики, какую долю среди тех, кто заболел коронавирусом и погиб от него, составляют медицинские работники. Но мы имеем такую статистику по прошлым эпидемиям. Так, в благополучной и богатой Канаде 43% из тех, кто переболел SARS (респираторный вирус, который свирепствовал в 2003 году), были медиками…

Но на этом тяжелые моральные дилеммы не завершаются. К сожалению, нам не привыкать компенсировать правительственную неэффективность героизмом. Но героизмом нельзя заменить специальное оборудование. Известно, что наиболее тяжелые коронавирусные больные требуют реанимационных мероприятий, в первую очередь искусственной вентиляции легких. Если в Украине начнется эпидемия, в больницах просто не хватит аппаратов ИВЛ. И врачи будут стоять перед выбором: кого спасать, а кого обречь на смерть. И это будет касаться не только больных коронавирусом – инфекционных больниц не хватает в каждой стране, где коронавирус перешагнул эпидемический порог, а в других больницах - реанимация одна на всех…

Сегодня я поинтересовался у ветеранов ПДМГ, как дела со средствами индивидуальной защиты в киевских больницах. Всех заставили подписать документ под названием "Средства индивидуальной защиты" (приложение №3 к Стандартам медицинской помощи "Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19)"). Из пяти перечисленных в этом документе средств в наличии только марлевые маски и резиновые перчатки (которые и так должны быть в больнице, независимо от угрозы эпидемии). Все. И это Киев!!!

Кстати, с большой долей вероятности могу прогнозировать первый очаг эпидемии на территории столицы. В Могилянке с 2 по 8 марта длилась так называемая неделя самостоятельной работы. По моей информации, многие легкомысленные студенты и студентки решили воспользоваться обвалом цен на путешествия в Европу и поехали встречать весну на солнечные Апеннины. Сейчас они вернулись. Но вместо подражать Гарварду, который отныне перешел на дистанционное обучение, обезглавленная безголовым МОНом Могилянка (МОН до сих пор не подписал контракт с Андреем Мелешевичем, которого недавно переизбрали Президентом НаУКМА) собрала своих студентов в аудитории, чтобы создать идеальные предпосылки для распространения вируса, первые симптомы которого проявляются в среднем только через 5 дней.

Есть у меня ответ и на вопрос, почему в Украине до сих пор обнаружен только один случай заболевания. Просто реформированная Ульяной Супрун и ее "пингвинами" первичка – это столь унизительный опыт, что большинство украинцев просто не ходят в поликлиники, привыкнув переносить респираторные заболевания на ногах. Ухудшает ситуацию то, что значительная часть украинцев просто не могут себе позволить болеть, так как их в буквальном смысле кормит ежедневно работа, как волка – ноги. Все эти таксисты, водители маршруток, курьеры, продавцы всякого товара на рынках и на лотках, миллионы частных предпринимателей и самозанятых лиц. Опять же, это не сугубо украинская проблема: и в США, и в Британии правительство ломает голову, что делать с миллионами самозанятых, которые просто не могут себе позволить болеть дома, потому что никто им не оплачивает больничный.

Сейчас украинские медики до боли напоминают украинских добровольцев, которые в начале 2014-го ехали на фронт рейсовыми автобусами и маршрутками, в лучшем случае с охотничьими карабинами, в спортивных костюмах и кроссовках. О "бронике" и берцах абсолютное большинство могло разве что мечтать. Именно поэтому 2014-й собрал такую обильную жатву украинских героев, которые сформировали "небесную дивизию"…

Сегодня у вас, санитарки, медсестры и врачи, еще есть неделя, максимум две, чтобы заставить правительство наконец начать уважать врачебную профессию. И не посылать вас на смерть. Для этого следует объявить предупредительную забастовку и требовать немедленно:

пересмотреть бюджет (если США на 330 млн населения выделили на борьбу с коронавирусом 8 млрд долларов, значит Украине с ее 37 млн нужно где-то в районе миллиарда "зеленых" или 25 млрд грн); купить нужное количество современных средств индивидуальной защиты (которые мы видели на видео из того же Китая), распределить их между больницами (прежде всего инфекционными), выдать каждому медицинскому работнику на хранение его личный набор; создать решением СНБОУ национальный штаб предотвращения и противодействия эпидемии коронавируса, в который должны войти ведущие политики, а также инфекционисты и эпидемиологи, которые еще остались в Украине и которым доверяет население; ежедневно информировать население о состоянии дел в сфере распространения коронавируса в Украине, меры, к которым прибегает правительство; разъяснять об ответственности каждого за жизнь и здоровье своих родных и близких; призвать всех людей старшего возраста и родителей с маленькими детьми воспользоваться теплой весной и по возможности уехать из мегаполисов за город (к бабушкам, дедушкам, на дачи и т. д.); создать мобильные бригады медиков для выявления больных коронавирусом среди социально уязвимых слоев населения: от бомжей до жителей отдаленных сел (которые не имеют никакого шанса доехать до опорной больницы); немедленно отменить все массовые мероприятия, перевести университеты на дистанционную форму обучения, увеличить продолжительность весенних каникул в школе; въезд и выезд из страны должен быть временно ограничен только важными и неотложными путешествиями.

К сожалению, ничего этого не произойдет. Потому что наши медики – это героические рабы. Гладиаторы современности. Они лучше умрут от коронавируса, чем выйдут на забастовку…

Что же, мои дорогие "ангелы в белых халатах", как сказал вчера министр здравоохранения Австралии Грег Хант: "этим летом (в Австралии только закончилось лето) нашими национальными героями были пожарные и спасатели, последующие месяцы героями будут медицинские работники".

Вот только, боюсь, мы опять будем платить вашими жизнями за ваш же героизм и за бездарность наших чиновников…

Геннадий Друзенко