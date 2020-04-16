Коронавирус развязал три мировые войны

Мужчина в маске выгуливает собаку мимо художественной инсталляции "Волки приходят" китайского художника Лю Руованга на улицах Неаполя EPA-EFE

Будущее мира, из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, будет решаться по результатам трех битв: пандемия против технобогов, свобода против диктатуры, новые практики против старых.

Об этом пишет Виктор Андрусив на своей странице в Facebook.

С началом пандемии COVID-19 кажется, что все предыдущие "черные лебеди" были просто "птенцами". Масштаб мирового кризиса, который запустила пандемия, трудно было спрогнозировать даже в отчаянных пессимистических прогнозах.

В обновленном прогнозе МВФ последствиями пандемии будет минус 3% падения мирового ВВП, а если пандемия будет иметь вторую волну осенью, то, возможно, и все минус 6%. Для сравнения: в 2009-м во время крупнейшего финансового кризиса этого века падение составило 1,7%.

Хаос, привнесенный пандемией, и масштаб непрогнозируемых последствий заставляют многих говорить, что мир уже никогда не будет таким, как был. Впрочем, сейчас любые фаталистические прогнозы преждевременны. Пандемия все еще продолжается, и пока даже в краткосрочном периоде невозможно понять, как будут разворачиваться события. В целом, будущее мира будет решаться по результатам трех битв: пандемия против технобогов, свобода против диктатуры, новые практики против старых.

Пандемия против технобогов

Вряд ли когда-нибудь человечество больше верило в силу научного-технологического прогресса, чем в последние годы. В 2015 году известный воспеватель чудес технореволюций Юваль Ной Харари провозгласил конец голода, войны и пандемии. А уже в 2019 году тот же автор заявил, что мы соприкоснулись с величайшим кризисом нашего поколения.

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Технологические открытия и прорывы в последние годы действительно стали похожи на религию. Ежегодные презентации новых iphone по масштабам интереса уже давно превысили рождественские и пасхальные мессы Папы Римского. Илон Маск со своими Tesla и SpaceX превратился в кумира поколения, символ триумфа технологий. Силиконовая долина начала предлагать миру новый культ — технобогов, которые начали получать верующих по всему миру.

Открытия в медицине действительно стимулируют поверить в реальность фантастики. Метод CRISP, позволяющий редактировать гены и вносить изменения в ДНК, казалось бы, навсегда покончит с проблемой вирусов в будущем. В 2019 году впервые удалось победить вирус ВИЧ на клеточном уровне. На фоне таких открытий прогнозы Рэя Курцвейла о продлении жизни уже с 2026 года казались вполне реальными.

И вот в этот "дивный новый мир" врывается пандемия COVID-19. И оказывается, что в большой степени наши надежды на технологические решения были преувеличены. Оказалось, что самой действенной технологии, которую сейчас используют против вируса, — 652 года. И это карантин. А аппарат ИВЛ, который сейчас спасает жизни, изобрели еще в 1927 году.

Также стало известно, что несколько месяцев тестирования и борьбы с вирусом недостаточно, чтобы получить целостные очевидные данные о том, как действует вирус и как избежать заражения, а каждая новая версия или гипотеза еще более затрудняют понимание борьбы с пандемией. Вопрос вакцины остается открытым.

ВОЗ заявляет, что в настоящее время существует около 70 экспериментальных образцов вакцины, из которых три уже тестируют на людях. Сара Гилберт, которая возглавляет разработку вакцины в Британии, выражает надежду, что вакцина будет готова в сентябре 2020 года. Однако реалистичные оценки появления вакцины составляют от одного года до полутора лет.

Завершение этой битвы, несомненно, скажется на будущем человечества. Если вакцина не будет представлена в ближайшее время и пандемия выиграет еще год, это серьезно подорвет веру в технологический процесс. Что, в свою очередь, отразится на будущих инвестициях в эту сферу. Если же вакцина вскоре будет изобретена, и уже к 2021 году человечество справиться с пандемией, вера в технологии получит еще больше поддержки и сторонников.

Свобода против тоталитаризма

Пандемия поставила перед странами и обществами дилемму методов борьбы. Жесткий тоталитарный Китай поборол эпидемию средствами, которые совершенно неприемлемы для Западного мира. Нарушение базовых прав и свобод человека с целью остановить эпидемию оказались эффективными в условиях Поднебесной.

Блокирование городов, принудительная изоляция, слежка без ведома граждан за передвижением — все, что мы читали в антиутопиях, китайская власть использовала и добилась результата. В то же время Британский эксперимент с "коллективным иммунитетом", который предусматривал борьбу с вирусом без каких-либо жестких ограничений, — потерпел неудачи в ряде стран.

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Страх перед пандемией начинает склонять людей к поддержке китайских методов борьбы. Это может иметь далеко идущие последствия для будущего мира. Так, в частности, на ближайших выборах могут начать побеждать жесткие тоталитарные партии, которые будут выступать за чрезмерное государственное регулирование и уменьшение человеческих свобод. Вырастет слежения за людьми, вмешательство в частную жизнь, незащищенный доступ к персональным данным, все это может стать этим новым миром, с которым много лет боролись на Западе.

Однако сейчас эта битва только продолжается. И не факт, что по ее завершению именно китайский подход будет признан правильным. 12 апреля вроде пришли позитивные новости из Швеции, которая двигалась путем британского эксперимента. С 9 апреля там резко уменьшилось количество смертей за сутки — со 106 до 20, новых зараженных — с 722 до 332. Но 14 апреля ситуация снова изменилась: 114 новых смертей, выросло и число инфицированных. Но и КНР зафиксировала новую волну эпидемии. Так или иначе, по моему мнению, Запад имеет больше шансов первым представить вакцину, что тоже следует считать аргументом в пользу свободы.

Новые практики против старых

Карантин заставляет все человечество жить по-новому. Появляется очень много новых практик, которые были доступны ранее, впрочем, мы пользовались ими крайне редко. Так, многие из нас в сфере услуг предпочитали проводить совещания вживую, хотя технологии видеоконференций доступны уже более 10 лет.

Мы также непосредственно подписываем документы, проводим переговоры, собеседования изучаем результаты работы, все то, что давно можно было делать дистанционно. Более того, мы могли бы ходить на концерты онлайн, однако все-таки отдавали предпочтение живому концерту. Теперь концерт Бочелли в Миланском Дуомо посмотрели 2,7 млн человек со всего мира.

Наши дети учатся дистанционно. Мы не везем утром их в школу, но они проходят видеоуроки, решают задачи и отправляют их учителям. Мы уменьшили походы в магазин и чаще заказываем доставку продуктов на дом. Мы также перешли на развлечения онлайн, обучение онлайн, покупки онлайн и тому подобное. Поэтому сохранение этих новых практик после завершения карантина может очень серьезно повлиять на бизнес-модели и трансформацию экономики в целом.

Впрочем, эффективность новых практик еще не подтверждена. Хотя мы проводим время дома — это не делает нас счастливее. Круглосуточное пребывание с семьей создает дискомфортные условия для концентрации и решения задач дистанционно.

Школа онлайн — отличный способ выкрутиться из ситуации, но пока она еще очень далека от того, чтобы показать лучшие результаты по сравнению с реальной. Несмотря на то что мы можем делать конференц-call, онлайн совещания и переговоры, мы имеем желание провести переговоры за хорошим ланчем в ресторане. Многие из нас скучают за утренним кофе в офисе, сплетнями возле кулера, корпоративными праздниками и тому подобное.

В конце концов, не надо забывать, что человек является социальным существом, он требует живого общения, дружеских объятий и похлопываний по плечу, крепкого рукопожатия, дружеского застолья, и вряд ли есть такой онлайн концерт, который составит конкуренцию услышать Бочелли вживую.

Каким будет мир, мы увидим по завершению этих трех сражений. А пока можем просто следить за мировой борьбой с пандемией, оставаться дома и не улучшать статистику вируса.

Виктор Андрусив