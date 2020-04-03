Коронавирус наносит удар по НАТО

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Союзники по НАТО ждут, что альянс окажет им поддержку в борьбе с пандемией. Однако НАТО не обладает таким количеством запасов ИВЛ и другого медицинского оборудования. Более того, среди военных и персонала растет число инфицированных. Как COVID-19 парализовал деятельность военной организации?

Об этом пишет Anadolu.

После обнаружения COVID-19 у персонала и военных НАТО из-за вируса были перенесены или отменены некоторые учения альянса.

Эпидемия коронавируса нового типа, которая возникла в китайском городе Ухань и продолжает сопровождаться экономическими и социальными последствиями по всему миру, отразилась и на деятельности НАТО — основного военного союза западного мира.

Согласно сведениям, полученным корреспондентом "Анадолу", наряду с тем, что COVID-19 был обнаружен в штаб-квартире и у военного персонала НАТО, вирус ударил и по учениям альянса.

По состоянию на 30 марта количество сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, у которых был обнаружен коронавирус, достигло пяти. Сообщается, что среди военнослужащих, задействованных в миссиях альянса в разных странах мира, тоже были зафиксированы случаи заражения, хотя точное число не называется.

В штаб-квартире НАТО уменьшилось число сотрудников и собраний, деловые поездки практически запрещены. С другой стороны, в штаб-квартире отменены приемы иностранных посетителей, встреча министров иностранных дел стран — членов альянса, которая проводится два раза в год, впервые была перенесена в виртуальную среду.

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2 апреля главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы безопасности, касающиеся альянса, "впервые в режиме видеоконференции" по защищенной линии.

Учения НАТО приостановлены

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с началом распространения вируса приоритетом для организации является обеспечение здоровья и безопасности персонала и военных.

По словам Столтенберга, операции и миссии альянса пока серьезно не пострадали от COVID-19, и о полном прекращении деятельности такой организации, как НАТО, речи идти не может.

Однако с увеличением скорости распространения инфекции некоторые военные учения, нацеленные на поддержание высокого уровня готовности НАТО и повышение военного потенциала альянса, были отменены, перенесены или ограничены меньшим числом участников.

В первую очередь вирус коснулся учений "Защитник Европы 2020"

В числе первых были урезаны учения "Защитник Европы 2020" (Defender Europe 2020), в рамках которых отрабатывалась переброска военных и оборудования из США в Европу. США объявили, что переброска будет приостановлена, а часть учений будет свернута.

Кроме того, прекратились учения "Холодный ответ 2020" (Cold Response 2020), которые начались 9 марта в Норвегии. Учения у российских границ предусматривали участие около 15 тысяч военнослужащих НАТО из девяти стран-членов, в том числе США, и отработку навыков в сложных условиях и холодном климате.

Из-за COVID-19 отменены также некоторые другие учения, которые планировалось провести при участии союзников по НАТО, такие как "Динамический фронт" (Dynamic Front), "Удар сабли" (Saber Strike), "Быстрый ответ" (Swift Response).

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Россия еще не отменила учения

Предполагается, что отмена или приостановка учений, нацеленных на повышение уровня готовности НАТО к противостоянию с ее основным геополитическим противником в лице России, может отрицательно сказаться на безопасности альянса и его потенциале сдерживания.

При этом в России, где на данный момент количество смертей от коронавируса исчисляется двузначными цифрами и фиксируется относительно низкий уровень заболеваемости, пока не сообщали об отмене каких-либо учений.

В какой мере НАТО оказывает поддержку союзникам?

На фоне распространения вируса НАТО, главной задачей которой является обеспечение безопасности своих членов, в то же время расматривается в контексте просьб союзников о помощи.

Обращенные к альянсу просьбы о помощи со стороны таких сильно пострадавших от COVID-19 стран-членов, как Испания, международные СМИ вынесли на свои первые полосы.

"Союзники по НАТО действуют солидарно и сообща в борьбе с коронавирусом", — заявил корреспонденту "Анадолу" чиновник НАТО, пожелавший остаться неизвестным.

Представитель НАТО также сообщил, что силы безопасности продолжают поддерживать гражданские инициативы в области логистики и планирования, альянс оказывает содействие транспортировке медицинского оборудования.

У НАТО как у военного союза нет запаса аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования, обратил внимание собеседник агентства. COVID-19 — это международный кризис в области здравоохранения, и главная ответственность лежит на национальных властях, подчеркнул он.

Озвучивается необходимость задействовать пятую статью

С другой стороны, у НАТО есть две отдельные программы в области стратегических воздушных перевозок. В этой связи известно, что НАТО оказывает содействие транспортировке различной медицинской помощи из Китая в Чехию и Словакию, из Южной Кореи в Румынию, из Чехии в Испанию и Италию.

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Однако считается, что страны-члены, как можно видеть на примере ЕС, ожидают большей поддержки со стороны НАТО перед лицом испытаний, возникших в контексте борьбы с пандемией.

Фактически некоторые стороны даже поднимают на повестке дня необходимость задействовать пятую статью Устава НАТО, которая обещает коллективную оборону всем союзникам.

А НАТО продолжает говорить о том, что это оборонительный альянс, сектор здравоохранения находится в зоне национальной ответственности и в случае запроса альянс может оказать необходимую помощь.

Шерифе Четин

Перевод: ИноСМИ