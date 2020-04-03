Коронавирус может скосить миллионы. Не дай бог!

Медицинский персонал в отделении городской клинической больницы EPA-EFE

Заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 набирает обороты. Количество зараженных неустанно растет, как и количество смертей от этого недуга.

В настоящее время свободного доступа к тестированию на COVID-19 тотальное большинство украинцев не имеет. В некоторых частных клиниках можно осуществить тест-проверку, но за определенную сумму. В частности, в "Добробуті" ориентировочно за 4 тыс. грн. Конечно, такая сумма является неподъемной для рядового обывателя, который живет от зарплаты до зарплаты и у которого финансы поют романсы. Надо сделать так, чтобы каждый украинец по необходимости прошел ПЦР-проверку, в каждом поселке, районном центре, городе, области. А конкретные адреса медицинских учреждений и их телефоны обнародовали через средства массовой информации.

ПЦР-анализы на определение коронавируса должны быть доступны каждому украинцу, который желает провериться. Причем за государственный счет.

Масштабы катастрофы пока нам не известны.

Статистика заболеваемости коронавирусом, которую подает Минздрав, недостоверна. Потому что население не обследовано, а отсюда и отсутствует реальная картина. В стране на данный момент ПЦР-анализы прошло несколько тысяч человек. На 37 млн, которые проживают в Украине. Это просто ужас!

Стране уже известна печальная история народного депутата Анны Скороход, которая, к большому сожалению, подхватила этот вирус. Не один день Анна обивала все пороги разных инстанций, чтобы получить разрешение на тест-проверку. В конце концов, помог только депутатский мандат. А что тогда говорить о простых смертных. У них удостоверения народного избранника нет.

Борьбу с коронавирусом в зачаточной стадии наша власть упустила. О COVID-19 мир знал еще в прошлом году. Но Минздрав проснулся совсем недавно.

В Украине пока отсутствует необходимое количество койкомест, медицинских учреждений, больниц. Нет в достаточном количестве аппаратов искусственной вентиляции легких. А это напрямую влияет на возможности государства оказывать людям помощь. В странах, которые были готовы к распространению вируса, смертность составляет всего 0,5%, как например, в Южной Корее. Почти 0,9% - в Китае, кроме провинции Ухань. В государствах, не готовых к вызовам пандемии, – смертность от 3 до 13%.

Скупая статистика. Из 100% заболевших граждан минимум 20% госпитализируют, не менее 5% помещают в помещение интенсивной терапии и 1% подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. А у нас достаточно койкомест?

В Украине около 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких. Причем большинство морально и физически устаревшие. Есть еще с 90-х годов. Сейчас для украинской медицины нужно как минимум 1500 новых аппаратов ИВЛ.

Я сейчас имел возможность пообщаться с практикующим врачом-вирусологом из Израиля, который лечит пораженных коронавирусом. Он утверждает, что, по официальной статистике, в Израиле ежедневно обследуют на эту болезнь около 7 тыс человек. Так это в Израиле, где все без исключения, даже граждане этой страны, после возвращения на ее территорию, проходили 14-дневную обсервацию. Известно, что симптомы коронавируса появляются на 10-11 день после заражения. К этому времени человек заражает других, даже не зная о наличии у него болезни.

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Огромной ошибкой действующей власти является то, что в Украину вернулись почти миллион граждан из стран, где пылает коронавирус, а необходимой обсервации не прошли по примеру лиц из Ухани, которые отбыли карантин в Новых Санжарах Полтавской области. Теперь понятно, что это сделали для пиара.

А сосредотачивать внимание стоило на абсолютной проверке всех прибывших гастарбайтеров, подготовив для этого больницы, поликлиники и передвижные госпитали.

Если бы у власти были специалисты и ответственные лица, они бы быстро связались с Китайской Народной Республикой и договорились об оперативном установлении по меньшей мере двух модульных госпиталей, по одной в западной и восточной Украине.

Китайцы продемонстрировали всему миру, что за 14 дней можно построить две сверхсовременные инфекционные больницы, изолировать всех больных и оперативно приступить к их лечению.

Кто мешал это сделать? Китайцы бы за несколько недель, исходя из своего положительного опыта, построили бы нам эти помещения, установили всю необходимую мебель и медоборудование.

Теперь, дай Бог, чтобы все украинцы, которые избежали обсервации, оказались здоровы. Правда, в этом очень сомневаюсь. Потому что наши вернулись из стран, охваченных пожарами вирусной вспышки. Кроме того, вернулась не интеллектуальная часть работников, в частности, медики. Те остались в странах пандемии, где они сегодня на вес золота в результате дефицита медицинского персонала.

Европейские страны с легкостью отпустили только тех украинцев, которые использовали на не престижных работах, в том числе и за уходом за пожилыми людьми. А это, как известно, группа риска, наиболее уязвимая категория населения для вируса. Я допускаю, что среди украинских гастарбайтеров инфицированных достаточно.

В результате у нас остался единственный путь, чтобы попытаться обезопасить себя и своих близких от болезни, – абсолютный карантин. И он должен быть как можно жестче с самыми суровыми наказаниями за его нарушение. Это уже вопрос национальной безопасности. Без людей стран не бывает.

На передовой в борьбе с коронавирусом – медики. Анонсированное повышение до 300% их должностных зарплат ситуацию не исправит. Сейчас медсестра получает около 4 тыс. грн в месяц, врач – 5-8 тыс. А в условиях пандемии зарплата врача должна составлять не менее 40 тыс., а медсестры – 25 тыс. Государство обязано сделать все возможное и невозможное для поддержки украинских медиков, которые сейчас оказались на первой линии фронта в войне с опасной заразой.

Думаю, вменяемые люди уже поняли, что медицина должна финансироваться по приоритетному принципу, а не по остаточному, как сейчас. А это значит полное укомплектование надлежащей материально-технической базой всех медицинских заведений, с современными лифтами для перевозки больных, транспортом, медаппаратами, медикаментами, средствами индивидуальной защиты.

Виталий Журавский