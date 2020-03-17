Коронавирус и последствия экономического кризиса: ЕС может прекратить существование, но могут появиться и новые региональные союзы

В Украине объявили общенациональные карантинные меры в связи с пандемией коронавируса EPA-EFE

Вспышка коронавируса, который выступил катализатором экономического кризиса и затормозил развитие мировой экономики может значительно переформатировать мироустройство. ЕС может прекратить существование, но могут появиться и новые региональные союзы. Какие еще изменения ждут мир?

Об этом пишет Анатолий Амелин на своей странице в Facebook.

Друзья звонят, спрашивают, чего ждать от кризиса и когда он закончится?

Вы же помните, будущего не знает никто.

Но включая критическое мышление и логику можно оценить тренды и чего от них ждать. Тезисно опишу.

Важно начать с того, что из себя представляет кризис.

Он самый необычный из тех, что видел мир.

Если говорить об экономической рецессии, то можно планировать и прогнозировать ее глубину и последствия, но прилетел "вирус", который ввел новую неизвестную в уравнение, не поддающееся системному анализу.

Вирус повлиял на:

Поведение людей

Потребительские предпочтения;

Поведение корпораций;

На решения правительств (ввести карантин);

На производство и сферу услуг;

На логистические потоки;

На временное падение экспорта и импорта.

Ни один мировой аналитический центр и инвестбанк не способен быстро оценить масштаб трансформаций, по крайней мере, пока паника не сойдет на нет и тренды не станут прогнозированными.

Теперь об экономике:

1. Выход из кризиса 2008 года был возможен благодаря накачиванию мира деньгами.

В итоге, возникли кредитные пузыри:

Мировой долг к мировому ВВП более 300%;

Экономика Китая (долг был более 300% ВВП);

Долговой пузырь Италии - около 3 трлн долл. (в т.ч. 2,4 трлн госдолг) при ВВП около 2 трлн долл.;

Долги стран, которые развиваются - 200% к их ВВП;

Долг с отрицательной доходностью превысил $17 трлн (мир просто утопал в деньгах, их было больше чем нужно мировой экономике).

Пузыри должны лопнуть. Дефолты, списание долгов и утилизация денежной массы - неизбежны.

2. Большинство индексов PMI (деловая активность) находилось ниже отметки 50 пунктов (включая Германию, в которой промпроизводство снижалось 11 месяцев подряд), что говорило о негативных ожиданиях бизнеса.

Мировая экономика нуждалась в оздоровлении и новых импульсах к росту.

3. Фондовые рынки были накачаны деньгами и перегреты, оценки компаний в разы превышали фундаментальные показатели.

Так что, коррекция была неизбежна.

Но тут случился "медийный" короновирус, который выступил катализатором экономического кризиса и затормозил развитие мировой экономики.

И говорить о выходе из кризиса без оценки влияния короновируса уже невозможно.

Мир замораживает на месяц деловую активность.

Можно ожидать по итогам года сокращение мирового ВВП.

Ключевые тезисы по короновирусу:

Он не намного критичнее других вирусных заболеваний. С точки зрения смертности в том числе;

Коронавирусом может заболеть от 40% до 60% населения планеты - при этом многие в форме, не доставляющей им дискомфорта.

К сожалению, в зоне риска - старшее поколение, именно там высока смертность, но она тоже не 100% и есть масса случаев благополучного выздоровления.

Вероятнее всего будет несколько волн в течение года.

Уже сегодня, говорят есть более 150 разновидностей вируса, который мутирует все время. И продолжает мутировать.

Это, как говорят, подтверждает искусственность его происхождения (биологическое оружие) и это так же не гарантирует, что человек, проболевший вирусом, не заболеет его другой версией.

Какое влияние окажет на мир вирус:

Изменится демография, снизится средний возраст населения планеты, к сожалению;

Биоинженерия станет новым хайповым сектором мировой экономики;

Изменится структура мировой экономики и логистики;

Изменится структура мировой экономики и логистики; Будут изменены ключевые локации производств, в том числе перенесены Китая в другие регионы;

Вырастет доля цифровой экономики и ее темпы роста будут выше остальных;

Увеличится разрыв между богатыми и бедными странами (богатые страны ограничат бедные в доступе к технологиям);

Изменится роль глобальных игроков. Одни усилятся (например, Китай Америка), другие уйдут в небытие (например, Россия);

ЕС может прекратить существование, но могут появиться новые региональные союзы (например Балто-черноморский с центром в Варшаве);

Изменятся точки локализации производства (Китай будет терять позиции), бизнес будет искать новые локации, снижающие риски, издержки, включая временные на доставку продуктов потребителям (здесь так же Украина может выиграть);

В Мире изменится система здравоохранения. Доля его в ВВП вырастет. Алгоритмы медицинских сервисов так же изменятся. все больше внимания будет уделяться профилактике и превентивным мерам;

Нефтяные войны инициированные Саудовской Аравией и Россией благополучно закончатся и сделают главными выгодоприобретателями Китай и Индию. Соединенные Штаты могут утратить часть своей доли мирового рынка, что спровоцирует новые конфликты;

Не исключены они на Ближнем Востоке, что часто бывает при падении цен на нефть. И нефть вернется к своим прежним ценовым уровням. Но в "обновленном" мире. Масштаб новых войн трудно сегодня предсказать;

Государства смогут сильнее контролировать граждан и их личную жизнь. Это будет легитимно;

Технологии:

Будет найдено лекарство от короновируса и параллельно от многих других заболеваний;

Станет нормой удаленная работа и виртуальные сервисы (совещания, переговоры, игры и т.п);

Электронное правительство и гражданство станет нормой;

Снизится доля человеческого труда в логистике, коммуникациях, сервисе, в том числе государственном.

Что будет с мировой экономикой

Изменится структура спроса и предложения;

Не исключено падение существующей валютной системы. Деньги могут обнулиться в один момент. Будут ценны активы, а не бумажки. Не исключен возврат к золотому стандарту;

Глобализация сменится регионализацией и локальным протекционизмом. Он станет нормой;

Страны будут стремиться к полному самообеспечению себя продовольствием, энергоресурсами, медикаментами, средствами производства, продукцией ВПК;

Но глобальный ВВП после кризиса возобновит свой рост и темпы его роста будут выше.

Что будет с украинской экономикой.

Карантин временно снизит деловую активность, ВВП снизится;

Бизнес сократит издержки, повысит свою эффективность;

Какое-то время часть персонала будет в неоплачиваемых отпусках. Снизится потребление;

Компании оптимизируют свой персонал;

Сектор продовольствия потеряет меньше остальных;

Из кризиса Украина выйдет с большей долей аграрного сектора (но точно выйдет);

Кризис позволит IT-сектору так же вырасти, количество занятых в нем и доля в ВВП будет расти;

Временно снизится потребление энергоресурсов (вследствие спада промпроизводства);

Украина станет европейским энергетических хабом, заполняя свои газохранилища американским газом, который со временем будет заменен украинским (LNG уже в 2020 году уступит ему в цене);

Если Кабмин реализует грамотную антикризисную программу совместно с Нацбанком, потери Украины от кризиса могут быть ниже чем в других странах. И Украина получит импульс быстрому экономическому восстановлению;

У Зеленского реально появляется шанс войти в историю, если его Кабмин сможет эффективно воспользоваться возможностями, которые открывает кризис.

Как долго продлится кризис

Одни говорят 2 месяца, другие считают больше года;

Зависит это от восстановления экономической активности стран, в том числе, находящихся в карантине. и от снижения темпов распространения вируса;

Осенью 2020 года мы ожидаем восстановление экономической активности в Мире. А значит и в Украине.

В любом случае, это не первый кризис и не последний.

Главное не паниковать.

Все, в итоге, будет хорошо. Но не у всех.

Анатолий Амелин