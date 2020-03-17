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Коронавирус и последствия экономического кризиса: ЕС может прекратить существование, но могут появиться и новые региональные союзы

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин

Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

В Украине объявили общенациональные карантинные меры в связи с пандемией коронавируса EPA-EFE

Вспышка коронавируса, который выступил катализатором экономического кризиса и затормозил развитие мировой экономики может значительно переформатировать мироустройство. ЕС может прекратить существование, но могут появиться и новые региональные союзы. Какие еще изменения ждут мир?

Об этом пишет Анатолий Амелин на своей странице в Facebook.

Друзья звонят, спрашивают, чего ждать от кризиса и когда он закончится?

Вы же помните, будущего не знает никто.
Но включая критическое мышление и логику можно оценить тренды и чего от них ждать. Тезисно опишу.

Важно начать с того, что из себя представляет кризис.

Он самый необычный из тех, что видел мир.
Если говорить об экономической рецессии, то можно планировать и прогнозировать ее глубину и последствия, но прилетел "вирус", который ввел новую неизвестную в уравнение, не поддающееся системному анализу.

Вирус повлиял на:

  • Поведение людей
  • Потребительские предпочтения;
  • Поведение корпораций;
  • На решения правительств (ввести карантин);
  • На производство и сферу услуг;
  • На логистические потоки;
  • На временное падение экспорта и импорта.

Ни один мировой аналитический центр и инвестбанк не способен быстро оценить масштаб трансформаций, по крайней мере, пока паника не сойдет на нет и тренды не станут прогнозированными.

Теперь об экономике:

1. Выход из кризиса 2008 года был возможен благодаря накачиванию мира деньгами.
В итоге, возникли кредитные пузыри:

  • Мировой долг к мировому ВВП более 300%;
  • Экономика Китая (долг был более 300% ВВП);
  • Долговой пузырь Италии - около 3 трлн долл. (в т.ч. 2,4 трлн госдолг) при ВВП около 2 трлн долл.;
  • Долги стран, которые развиваются - 200% к их ВВП;
  • Долг с отрицательной доходностью превысил $17 трлн (мир просто утопал в деньгах, их было больше чем нужно мировой экономике).

Пузыри должны лопнуть. Дефолты, списание долгов и утилизация денежной массы - неизбежны.

2. Большинство индексов PMI (деловая активность) находилось ниже отметки 50 пунктов (включая Германию, в которой промпроизводство снижалось 11 месяцев подряд), что говорило о негативных ожиданиях бизнеса.

Мировая экономика нуждалась в оздоровлении и новых импульсах к росту.

3. Фондовые рынки были накачаны деньгами и перегреты, оценки компаний в разы превышали фундаментальные показатели.

Так что, коррекция была неизбежна.

Но тут случился "медийный" короновирус, который выступил катализатором экономического кризиса и затормозил развитие мировой экономики.

И говорить о выходе из кризиса без оценки влияния короновируса уже невозможно.
Мир замораживает на месяц деловую активность.
Можно ожидать по итогам года сокращение мирового ВВП.

Ключевые тезисы по короновирусу:

  • Он не намного критичнее других вирусных заболеваний. С точки зрения смертности в том числе;
  • Коронавирусом может заболеть от 40% до 60% населения планеты - при этом многие в форме, не доставляющей им дискомфорта.
  • К сожалению, в зоне риска - старшее поколение, именно там высока смертность, но она тоже не 100% и есть масса случаев благополучного выздоровления.
  • Вероятнее всего будет несколько волн в течение года.
  • Уже сегодня, говорят есть более 150 разновидностей вируса, который мутирует все время. И продолжает мутировать.
  • Это, как говорят, подтверждает искусственность его происхождения (биологическое оружие) и это так же не гарантирует, что человек, проболевший вирусом, не заболеет его другой версией.

Какое влияние окажет на мир вирус:

  • Изменится демография, снизится средний возраст населения планеты, к сожалению;
  • Биоинженерия станет новым хайповым сектором мировой экономики;
    Изменится структура мировой экономики и логистики;
  • Будут изменены ключевые локации производств, в том числе перенесены Китая в другие регионы;
  • Вырастет доля цифровой экономики и ее темпы роста будут выше остальных;
  • Увеличится разрыв между богатыми и бедными странами (богатые страны ограничат бедные в доступе к технологиям);
  • Изменится роль глобальных игроков. Одни усилятся (например, Китай Америка), другие уйдут в небытие (например, Россия);
  • ЕС может прекратить существование, но могут появиться новые региональные союзы (например Балто-черноморский с центром в Варшаве);
  • Изменятся точки локализации производства (Китай будет терять позиции), бизнес будет искать новые локации, снижающие риски, издержки, включая временные на доставку продуктов потребителям (здесь так же Украина может выиграть);
  • В Мире изменится система здравоохранения. Доля его в ВВП вырастет. Алгоритмы медицинских сервисов так же изменятся. все больше внимания будет уделяться профилактике и превентивным мерам;
  • Нефтяные войны инициированные Саудовской Аравией и Россией благополучно закончатся и сделают главными выгодоприобретателями Китай и Индию. Соединенные Штаты могут утратить часть своей доли мирового рынка, что спровоцирует новые конфликты;
  • Не исключены они на Ближнем Востоке, что часто бывает при падении цен на нефть. И нефть вернется к своим прежним ценовым уровням. Но в "обновленном" мире. Масштаб новых войн трудно сегодня предсказать;
  • Государства смогут сильнее контролировать граждан и их личную жизнь. Это будет легитимно;

Технологии:

  • Будет найдено лекарство от короновируса и параллельно от многих других заболеваний;
  • Станет нормой удаленная работа и виртуальные сервисы (совещания, переговоры, игры и т.п);
  • Электронное правительство и гражданство станет нормой;
  • Снизится доля человеческого труда в логистике, коммуникациях, сервисе, в том числе государственном.

Что будет с мировой экономикой

  • Изменится структура спроса и предложения;
  • Не исключено падение существующей валютной системы. Деньги могут обнулиться в один момент. Будут ценны активы, а не бумажки. Не исключен возврат к золотому стандарту;
  • Глобализация сменится регионализацией и локальным протекционизмом. Он станет нормой;
  • Страны будут стремиться к полному самообеспечению себя продовольствием, энергоресурсами, медикаментами, средствами производства, продукцией ВПК;
  • Но глобальный ВВП после кризиса возобновит свой рост и темпы его роста будут выше.

Что будет с украинской экономикой.

  • Карантин временно снизит деловую активность, ВВП снизится;
  • Бизнес сократит издержки, повысит свою эффективность;
  • Какое-то время часть персонала будет в неоплачиваемых отпусках. Снизится потребление;
  • Компании оптимизируют свой персонал;
  • Сектор продовольствия потеряет меньше остальных;
  • Из кризиса Украина выйдет с большей долей аграрного сектора (но точно выйдет);
  • Кризис позволит IT-сектору так же вырасти, количество занятых в нем и доля в ВВП будет расти;
  • Временно снизится потребление энергоресурсов (вследствие спада промпроизводства);
  • Украина станет европейским энергетических хабом, заполняя свои газохранилища американским газом, который со временем будет заменен украинским (LNG уже в 2020 году уступит ему в цене);
  • Если Кабмин реализует грамотную антикризисную программу совместно с Нацбанком, потери Украины от кризиса могут быть ниже чем в других странах. И Украина получит импульс быстрому экономическому восстановлению;
  • У Зеленского реально появляется шанс войти в историю, если его Кабмин сможет эффективно воспользоваться возможностями, которые открывает кризис.

Как долго продлится кризис

  • Одни говорят 2 месяца, другие считают больше года;
  • Зависит это от восстановления экономической активности стран, в том числе, находящихся в карантине. и от снижения темпов распространения вируса;
  • Осенью 2020 года мы ожидаем восстановление экономической активности в Мире. А значит и в Украине.

В любом случае, это не первый кризис и не последний.
Главное не паниковать.
Все, в итоге, будет хорошо. Но не у всех.

Анатолий Амелин

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