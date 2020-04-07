Корона преступного мира: Как в Украине привлекаются к ответственности нарушители карантинного режима

Сотрудники полиции блокируют въезд в зону отдыха вблизи реки Днепр в Киеве EPA-EFE

Новые поправки в административный и уголовный кодексы действуют уже третью неделю и устанавливают различные меры наказания за нарушения правил карантина. Согласно данным МВД, с момента их введения полицейские уже оформили почти 4 тыс. административных протоколов и возбудили более 20 уголовных производств. Однако на деле правовой фронт борьбы с эпидемией коронавируса в стране выглядит достаточно дезорганизованно: большинство административных протоколов успешно оспаривается в судах, а в уголовных делах тяжело четко установить причинно-следственные связи, что, по словам адвокатов, тоже может поставить следствие в тупик.

Игры в прятки с коронавирусом в Украине официально начались 12 марта: для предотвращения его распространения среди населения в этот день вступило в силу постановление кабмина №211, которое установило первые ограничения по скоплению и передвижению граждан.

Предвкушая незапланированные каникулы на неопределенный срок, школьники и студенты с радостью встретили новость о введении карантина, чего не скажешь о предпринимателях разного сорта: торговые центры, кинотеатры, уличные шаурменные и кофейни тоже вынуждены были прекратить свою деятельность.

Одних людей сдерживал дома страх "подхватить" загадочный китайский вирус, из-за которого уже умерли тысячи человек по всему миру; а для тех, кто считает себя неприкасаемым для передающейся воздушно-капельным путем инфекции и бесстрашно расхаживает по улице, парламентарии нашли другую управу: 17 марта ЗУ № 530-IX внес поправки в административный и уголовный кодексы, которые установили меру ответственности за нарушения правил карантина людей и санитарно-противоэпидемических норм.

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Соблюдение ограничительных мер, которые Кабмин время от времени ужесточает, контролируют около 22 тыс. правоохранителей, в том числе и нацгвардейцы. Результаты сразу же дали о себе знать: за первые три дня новая статья административного кодекса №44.3 стала поводом для оформления 405 протоколов, а по дополненной ст. 325 уголовного кодекса полицейские открыли сразу 6 производств.

Административная ответственность предполагает штраф от 17 до 34 тыс. грн и наступает "за нарушение правил карантина людей"; уголовная ответственность за "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений" существует уже почти 20 лет, однако ранее эта статья предполагала минимальное наказание в виде взыскания в размере 1700 гривен, а новый закон повысил "ставку" до 17-51 тыс. грн. Криминальный кодекс также устанавливает возможность ареста на 6 месяцев или ограничение и лишение воли на 3 года, а в случае, если нарушение санитарно-противоэпидемиологических норм привели к смерти людей, преступник может сесть в тюрьму на 5-8 лет.

При этом, по словам юристов, грань между административной и уголовной ответственностью очень размыта, поэтому правоохранители могут умышленно или непреднамеренно допустить ошибку в квалификации нарушений. В то же время практика показывает, что суды редко выносят обвинительные акты и приговоры по таким категориям дел: около 70% административных протоколов служители Фемиды либо отправляют на доработку, либо закрывают ввиду отсутствия состава правонарушения, а в уголовных производствах доказать четкими зафиксированными фактами вину конкретного обвиняемого практически невозможно.

При этом за время общенационального карантина база судебных решений пополнилась и другими категориями дел: за распространение неправдивой информации, нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности (например, продажу продовольствия домашнего хозяйства без лицензии), грубое нарушение законодательства о труде (незаконное увольнение во время карантина), контрабанду и фальсификацию медицинских препаратов.

Административные "цветочки"

Согласно последним отчетам МВД, "за нарушение правил карантина людей" на данный момент полицейские оформили почти 4 тыс. административных протоколов: как правило, в отношении предпринимателей, перевозчиков и руководителей предприятий, которые решили продолжать свою деятельность вопреки установленным кабмином временным ограничениям. Последняя редакция этого постановления значительно ужесточила правила карантина, так что со дня на день появятся первые судебные решения в отношении тех людей, которые пренебрегли запретами и всего лишь вышли из дома без документов и маски или пошли втроем погулять в ближайший парк.

Однако уже сейчас практика показывает, что административный протокол – это еще не приговор: полицейские сами часто недостаточно осведомлены в нормах законодательства и без разбора вменяют в вину не те нарушения и не тем людям.

Например, 23 марта Ковпаковский районный суд оправдал женщину, которая на местном рынке продавала домашнее молоко. Дело в том, что полицейский в своем протоколе обозначил вину торговки так: в очереди за молоком собралось больше 10 человек, что нарушает положение постановления КМУ от 11.03.2020р. № 211 о запрете проведения всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий.

Конечно, продажа продуктов домашнего хозяйства, с точки зрения закона, массовым мероприятием не является, и сумчанку от административной ответственности освободили, которая в то же время могла бы наступить по той же статье за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности.

Более распространены случаи, когда полицейские, заприметив идущую во весь разгар торговлю, оформляли административный протокол на имя продавца. Такие дела тоже заранее обречены на провал в суде: субъектом хозяйствования-нарушителем в такой ситуации является не продавец, а его работодатель. По словам юристов, со стороны полицейских нередки и другие нарушения: к административному протоколу не прикреплены фото-видео доказательства и соответствующие показания свидетелей; неправильно или с ошибками указаны данные фигурантов; в обвинительной части ссылаются на первую часть ст. 44.3, хотя в ней вовсе нет частей; приписывая "нарушение правил карантина людей", не ссылаются на нормативные акты, которые бы указывали конкретный вид нарушения.

Недостаточное владение вопросом привело к тому, что на деле довольно высокие штрафы - от 17 до 34 тыс. грн - оплачивают немногие. Так, 3 апреля МВД рапортовало: с момента начала действия режима карантина в Украине (12 марта) правоохранители оформили 3566 протоколов, за что уже было уплачено 272 тыс. штрафов. Однако даже если брать за основу минимальную сумму штрафа, получается, что суд принял позитивное решение всего в 16 случаях (272 000 /17 000=16).

Как правило, административные дела должны рассматриваться в течение 15 дней, однако стоит при этом отметить, что в условиях карантина многие суды изменили порядок и режим своей работы, ограничив посещение в залы заседания, предлагая порядок подачи документов через систему "Электронный суд" и перенося даты рассмотрения дел на неопределенный срок.

Вместе с тем, некоторые нормы, которые вступили в силу 6 апреля, тоже могут быть неправильно истолкованы служителями правопорядка: например, запрет на прогулку в общественном месте без маски или респиратора не должен распространяться на те случаи, когда человек, например, идет вдоль обочины дороги до ближайшего супермаркета. Согласно ЗУ "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" общественное место — это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

Однако нормативные инициативы местных властей могут расширять список ограничений, установленных общенациональным законодательством. Так, скажем, в Киеве общественным местом считается также 50-тиметровая зона вокруг остановки общественного транспорта. А в некоторых областях режим карантина проходит гораздо жестче, чем в целом по Украине.

Например, Черновецкая область, которая имеет самые неутешительные показатели распространения коронавируса, с 3 апреля перекрыта на въезд и выезд ( не считая грузовой и транзитный транспорт, а также транспорт учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность области); в Тернополе запретили передвигаться более чем по двое еще 1 апреля; а на территории Сумской ОТГ, помимо этого, с 28 марта нельзя выходить из дома без документов и надетой маски или респиратора ( для всей Украины такие ограничения ввели только с 6 апреля).

Уголовные "ягодки"

Перспективы уголовной ответственности за нарушение действующего режима карантина описаны в ст. 325 УКУ: "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений". Первая часть статьи предусматривает меру наказания, близкую к административной: "за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний" предусмотрен штраф от 17 до 51 тыс. грн , арест до шести месяцев или ограничение/лишение свободы на срок до трех лет. Если все это привело к смерти людей или другим тяжелым последствиям, то наказание регламентирует вторая часть, угрожая обвиняемому тюремным сроком от 5 до 8 лет.

Впрочем, такая категория преступников среди зэков- большая редкость: как свидетельствует Единый реестр судебных решений, с 2013 по 2019 год по ст. 325 УКУ было вынесено всего 5 приговоров.

"Нужно доказать, что тяжкие последствия или, скажем, смерть человека были вызваны именно действиями конкретного водителя маршрутки, конкретного владельца магазина, конкретного парикмахера и т.д. При этом нужно доказать, что умерший: а) скончался именно от коронавируса; б) скончался непосредственно после посещения подпольной парикмахерской; в) получил коронавирус именно в этой парикмахерской и именно от этого парикмахера. А если этот же умерший заразился в один день 2 раза от двух источников? Вирус от первого или от второго источника стал причиной его смерти? Как определить? Вот почему уголовные дела не возбуждаются", - поясняет управляющий партнер АО "Клочков и партнеры" адвокат Владимир Клочков.

В то же время совсем недавно министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил своенравным нарушителям карантина, что за неповиновение установленным правилам карантина они на всю жизнь могут получить репутацию уголовника.

"Те, кто бежал из автобусов и уклонился от обсервации на данный момент уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции - штраф от 17 000 гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет обнаружен вирус, полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии с ст.325 Уголовного кодекса Украины", - передала 1 апреля слова главы ведомства пресс-служба МВД, комментируя ситуацию о прибывших с Бали туристах, которые отказались от обсервации в гостинице "Казацкий".

Некоторых юристов слова Арсена Борисовича не напугали: согласно закону, уголовная ответственность за нарушение карантинного режима может наступить только в отношении так называемых специальных субъектов права- это лица, в служебные и профессиональные обязанности которых непосредственно входит выполнение предписанных правил для предотвращения распространения инфекционных заболеваний и которые должны следить за их соблюдением. Такими субъектами специального права являются, например, руководители предприятий, должностные лица в органах местного самоуправления, работники медицинских организаций.

"Если говорить о том, что на практике фигурантами уголовных дел по ст. 325 оказываются "простые граждане", это не будет соответствовать действительности. Невозможно доказать, что именно действия какого-то гражданина в виде нарушения условий самоизоляции стали причиной распространения эпидемии коронавирусной болезни - в отличии от действий или бездействия должностных лиц, которые ответственны за соблюдение норм карантина в рамках своей профессиональной деятельности", - комментирует Клочков.

При этом "простые смертные" все равно оказываются под прицелом уголовного права. Так, 21 марта полиция возбудила дело в отношении жителя Житомира, который вернулся с отдыха из Австрии с "подарком": заразившись COVID-19, по версии следствия, информацию об этом он скрыл. Как заявил мэр Житомира, мужчина оказался сотрудником туристической фирмы и осуществлял перевозку отдыхающих в Австрию и обратно. Сам подозреваемый говорит, что ездил заграницу только со своим товарищем и его сыном, а адвокаты при этом к перспективе привлечения житомирянина к уголовной ответственности относятся довольно скептически.

"Конструкция "действия, которые заведомо могли привести к распространению инфекции" введена в эту статью не случайно. А именно для случая, когда доказать ничего не возможно, а привлечь кого-то надо. Но Обвинения с конструкцией "действия, которые заведомо могли привести к распространению инфекции" не выдержит судебного разбирательства, поскольку утверждение, что действия могли привести к заражению, является мнением следователя или прокурора или, говоря юридическим языком, предположением. А согласно Конституции Украины "обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях". Также не стоит забывать про субъективную сторону этого преступления. А именно, обвиняемый должен заранее осознавать, что его действия могут привести к заражению. На это указывает слово "заведомо". Но кто ж признается?" - риторически спрашивает Владимир Клочков.

Интересно, что главным фигурантом первого уголовного производства по ст. 325 стал не кто-нибудь, а мэр Харькова Геннадий Кернес. Причиной таких действий со стороны правоохранителей послужило то, что для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 городские власти приняли решение закрыть на трехнедельный карантин театры, кинотеатры, цирк и развлекательные центры, а школы и садики оставили без внимания. Чуть позже мэр объяснил: чиновники просто не успели вовремя ознакомиться с постановлением Кабмина от 11 марта, в котором шла речь о закрытии образовательных учреждений до 3 апреля. Впрочем, такая дезорганизованность была быстро устранена: по сообщению пресс-службы Харьковской горадминистрации, школьные и дошкольные учреждения закрылись на карантин уже на следующий день, 13 марта.

Стоит при этом отметить, что размер штрафа за уголовное преступление может быть назначен в точно таком же размере, как и в случае административного правонарушения.

"И административная, и уголовная ответственность может последовать в виде штрафа 17000 грн. Но последствия у этих штрафов будут разные: штраф по уголовному делу порождает судимость, штраф по административному делу - нет. Судимость при определённых условиях может повлечь разные не приятные последствия для человека. Например, ранее судимые лица могут не стать прокурорами, следователями, судьями, офицерами вооружённых сил, им могут не выдать разрешение на владение оружием и т.д. Кроме этого, ранее судимый при повторном совершении преступления признаётся рецидивистом и получает более суровое наказание", - объясняет Клочков.

Суровая реальность

Несмотря на то, что судьба административных и уголовных дел за нарушение правил карантина может оказаться провальной, игнорировать ограничительные меры в условиях карантина не стоит. Во-первых, как говорят представители власти, все это делается "для вашей же безопасности": болезни всегда наступают внезапно и без приглашения. Во-вторых, так же неожиданно можно оказаться на лавке подсудимых в суде: незнание законов не освобождает от ответственности.

Такой неприятный случай произошел, как назло, с сельским главой на Винничине в День смеха. Сперва односельчанин обратился в полицию: мол, он застрелил двух его собак из охотничьего ружья, которое хранит дома. 28 марта полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Но 62-летний сельский глава с такими обвинениями не согласился и собрал в свою поддержку "митинг" из шести десятков местных жителей.

По данному факту следователи Гайсинского отдела полиции открыли еще одно производство — по ч.1 ст. 325 УКУ, за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ксения Цивирко