Королевский флот в украинской армии: Британия построит военные корабли для ВМФ Украины

Ракетный катер типа Barzan, который, как предполагается, рассматривает Украина Фото из открытых источников

В ВМФ Украины намерены приобрести восемь британских быстроходных ударных кораблей. Первая партия будет построена в Великобритании, а дальнейшее строительство будет вестись в Украине.

Об этом пишет The Telegraph.

Визит украинского президента вселяет надежды на подъем британского судостроения.

Великобритания ведет с Украиной переговоры о продаже оружия. Это может положить начало строительству в Великобритании кораблей для военно-морского флота бывшей советской республики.

В среду президент Украины Владимир Зеленский посетил базу Королевского флота в Портсмуте и, как предполагается, встретится с британскими оборонными компаниями, включая BAE Systems — обсудить перспективы сотрудничества, чтобы укрепить вооруженные силы своей страны.

Во вторник Зеленский сообщил украинскому телевидению, что заручился поддержкой на сумму в 1,25 млрд фунтов стерлингов от Великобритании.

Однако Агентство по экспортному кредитованию — государственный орган, который одобряет экспортные сделки британских компаний — заявило, что Великобритания на самом деле удвоила сумму, которую была готова предложить в поддержку экспорта.

В прошлом месяце украинские СМИ сообщили, что в рамках сделки ВМФ страны намерены приобрести восемь быстроходных ударных кораблей, причем первые из них будут построены в Великобритании, а дальнейшее строительство будет вестись в Украине.

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Как сообщили источники в британской оборонной промышленности, в числе прочих рассматривается ракетный катер типа Barzan. Последний раз суда этого типа строились в 1990-х годах для Катара на верфях Vosper-Thornycroft в Саутгемптоне.

Позднее Vosper-Thornycroft вошла в компанию BAE, которой теперь принадлежит и проект катера. Предполагается, что для соответствия современным требованиям потребуется ряд обновлений.

Строительство первых нескольких судов в Великобритании будет стимулом для переживающих сложный период британских верфей, у которых мало иностранных контрактов.

Питер Сандеман из лоббистской группы "Спасем Королевский флот" сказал: "Barzan необходимо модернизировать, и эта работа может быть передана британской компании".

Считается, что Великобритания и Украина подписали "меморандум о намерениях", который определит дальнейшие шаги в области сотрудничества и укрепления военных связей.

Министр обороны Бен Уоллес (Ben Wallace) посетил Украину в августе и объявил, что Великобритания возглавит многонациональную учебную программу для украинского флота, который с российской аннексией Крыма в 2014 году потерял большую часть своих возможностей.

Ожидается, что позже в среду Департамент международной торговли подробно распишет структуру помощи Украине в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов.

Министерство обороны и Министерство международной торговли на запрос о комментариях не ответили.

Алан Тови

Перевод: ИноСМИ