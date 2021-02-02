Корабли НАТО в Черном море: Военно-морской контингент достиг своих самых больших размеров

Военнослужащие на ракетном эсминце Porter (DDG 78) 6-го флота США в Средиземном море, 4 сентября 2016 flickr.com

США ввели в Черное море еще один корабль с крылатыми ракетами на борту. Американцы усиливают группировку своего Шестого флота, уже присутствующую в Черном море вместе с союзниками по НАТО — болгарами и румынами.

Об этом пишет The Times.

Военно-морской флот США повысил уровень своего присутствия в Черном море через несколько дней после того, как президент Байден предупредил Москву, что будет "действовать жестко" против российской агрессии в этом регионе.

Корабль ВМФ США "Портер", эсминец с крылатыми ракетами, вошел в Черное море в конце минувшей недели. Таким образом он присоединился к другому американскому кораблю "Дональд Кук". Их сопровождает судно-заправщик "Ларами" [американский военный корабль, названный так в честь горного хребта в США]. Все эти суда присоединились к другим судам блока НАТО, находящиеся в Черном море для проведения рутинных патрулей и военных учений.

Таким образом американский военно-морской контингент в Черном море достиг своих самых больших размеров с 2017 года. Развертывание такой эскадры подтолкнуло Россию к тому, чтобы разместить систему противоракетной обороны "Бастион" в Крыму — то есть на том самом полуострове, который Россия аннексировала, отняв у Украины в 2014 году. Российский ВМФ также направил один из своих военных кораблей, судно "Адмирал Макаров", для военных учений как раз в тот же самый район Черного моря. Учения включают обнаружение и обезвреживание воздушных целей, а также радио-электронную борьбу с разрушением электронных коммуникаций противника в качестве элемента учений.

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В своем заявлении Шестой флот США заявил: "Конечная цель всех этих операций — улучшить до уровня совершенства нашу совместную [с кораблями НАТО в Черном море] систему ПВО, чтобы лучше защищать корабли военно-морского флота США".

Представитель НАТО пояснил, что альянс НАТО усилил свое военное присутствие в Черном море "в ответ на незаконную аннексию Россией украинского полуострова Крым, а также на продолжающееся наращивание Россией своих военных сил там".

Три из шести стран, имеющих выход к Черному морю: Турция, Румыния и Болгария — являются членами НАТО. А Украина и Грузия сотрудничают с альянсом, регулярно присоединяясь к маневрам НАТО в регионе.

Россия, шестая из стран, имеющих выход к Черному морю, начала расширять свое присутствие в 2008 году, когда Россия аннексировала два региона Грузии, включая Абхазию, грузинскую приморскую провинцию. (Так в тексте, на самом деле Россия не аннексировала Абхазию и Южную Осетию, а признала эти страны дипломатически в 2008 году, после попытки Грузии насильно вернуть контроль над Южной Осетией — прим. ред.). Захват Москвой Крыма позволил ей нарастить силу своего Черноморского флота, базирующегося в порту Севастополь. Москва также использовала Черноморский флот для поддержки своей операции в Сирии.

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Россия милитаризировала Крымский полуостров, разместив там с 2014 года более 30 тысяч солдат, что в три раза больше первоначального контингента. Она также построила мост через Керченский пролив, соединив Крым с основной российской территорией. Этот шаг позволил Москве контролировать доступ чужих судов в Азовское море, хотя подписанный в 2003 году договор между Россией и Украиной гарантировал беспрепятственный доступ кораблей двух стран в этот пролив.

В ноябре 2018 года Россия захватила три украинских судна, задержав 24 человека из их экипажей на восемь месяцев, после чего они были возвращены Украине в рамках обмена пленными. Суда были возвращены Украине только в ноябре 2019 года.

Байден поговорил с Путиным по телефону в минувший вторник — в первый раз после своего прихода в Белый Дом. Как сообщается, Байден поднял в разговоре тему своей озабоченности рядом российских действий, включая вмешательство в выборы в США в 2020-м году. Байден также подтвердил поддержку, которую США оказывают Украине. Это — отход от политической линии Дональда Трампа, который часто вел себя так, как будто намерен не замечать путинские агрессии в этом регионе.

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НАТО усиливает свои патрули и учения в регионе Черного моря, военный блок также разместил самолеты-истребители на базе "Михай Колчегану" недалеко от румынского города Константа.

Однако у альянса есть и проблема: потепление отношений Турции с Россией вызывает у НАТО головную боль. Она особенно усилилась с покупкой системы ПВО С-400. Анкара испытала эту купленную у России систему в Синопе, причерноморском городе, в октябре минувшего года.

Ханна-Люсинда Смит

Перевод: ИноСМИ