Контрабанда для "Эпицентра": Игорь Бурма оказался под колпаком у СБУ

Фото из открытых источников

Одним из ключевых фигурантов расследований по контрабанде является бизнесмен Игорь Бурма, который через свои фирмы поставляет товары в сеть строительных супермаркетов "Эпицентр". С помощью схем и махинаций ему удается вести свой бизнес, но, по данным источников в СБУ и полиции, его деятельность уже стала предметом пристального изучения правоохранителей.

Об этом пишет Comments.ua.

Одной из причин, почему Алексей Гончарук был отправлен в отставку с должности премьер-министра, была неудовлетворительная работа новой Таможенной службы.

На внеочередном заседании Верховной Рады, посвященном кадровым вопросам, президент Владимир Зеленский прямо сказал: "нам рассказывают про решительный и бескомпромиссный бой с контрабандой, но сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут".

Очевидно, что новое правительство и спецслужбы эту ситуацию должны изменить, и глава государства взял процесс под личный контроль.

Первые сигналы, что власть активизировала борьбу с контрабандой, уже поступают.

Так, на днях Служба безопасности Украины сообщила о задержании таможенников-взяточников на Волыни. По данным СБУ, должностные лица таможенного поста "Ковель" Волынской таможни организовали масштабную коррупционную схему при таможенном оформлении товаров в режиме "импорт".

В официальном сообщении говорится, что СБУ проверяет на "причастность к сделке других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов".

Тем временем источники в правоохранительных органах сообщают, что задержание нескольких таможенников на Волыни – это всего лишь часть масштабной операции по борьбе с контрабандой и схемами по занижению стоимости товаров на таможне.

По данным источников в правоохранительных органах, одним из ключевых фигурантов сразу нескольких расследований, которые сегодня ведутся по таможне, является бизнесмен Игорь Бурма.

Согласно данным базы Youcontrol, он является руководителем трех предприятий – "Укрброксервис", "Укрброксервис-Украина" и торгового дома "Трейд Груп". Названия этих фирм мало что скажут читателю, но компания, для которой Игорь Бурма поставляет товары, известна всем в Украине – это сеть строительных супермаркетов "Эпицентр".

О схемах, по которым Бурма сотрудничает с "Эпицентром", СМИ писали неоднократно.

Центральное звено схемы - ООО "Премьер Декор". Номинальным директором предприятия является отец Игоря Бурмы – 80-летний Леонид Бурма, который много лет не встает с кровати. Фирма зарегистрирована в Черновцах, работают пункты растаможки в Черниговской и Ровенской областях, также есть офис в Киеве.

Как Леонид Бурма, учитывая возраст и ограниченность в передвижениях, может руководить таким, казалось бы, большим предприятием – вопрос скорее риторический.

Судя по отзывам бывших сотрудников ООО "Премьер Декор", киевский офис существует лишь номинально - физически офис находится в ангаре одной из промзон столицы за станцией метро "Лесная", в офисе – всего лишь стол и стул, и один сотрудник, который за минимальную зарплату выполняет работу и бухгалтера, и логиста.

Впрочем, объясняется такое положение вещей вполне просто: "Премьер Декор" - это лишь "прокладка", через которую компании Игоря Бурмы "Трейд Груп", "Укрброксервис", "Укрброксервис-Украина" поставляют продукцию для "Эпицентра".

Возникает логичный вопрос: зачем владельцам "Эпицентра" сотрудничество с разного рода сомнительными посредниками, когда они могут заключать договора напрямую с производителями? Большинство крупных игроков именно так и поступают, поскольку это удешевляет стоимость товаров.

Возможно, дело в том, что семейство Бурмы давно дружит с семьей Галины и Александра Герег, совладельцев "Эпицентра". Но вряд ли только ради дружбы Гереги согласились бы терять дополнительные доходы.

Согласно одному из журналистских расследований, компания ООО "Премьер Декор" помогает "Эпицентру" "оптимизировать" налоговые расходы, а также участвует в схемах по "легализации" товаров из России.

К примеру, "Эпицентр" продает плинтусы фирмы Dardan. На сайте производителем указана Германия. Однако, согласно семи таможенным декларациям за ноябрь 2019 года, поставщиком ТМ Dardan для ООО "Премьер Декор" выступает ООО "ТПГ "Солид" из Свердловской области России. И это далеко не единичный случай. Более того, не стоит забывать, что российские поставщики - известный способ легализовать товар из ОРДЛО и оккупированного Россией Крыма. Такие подозрения подтверждает и тот факт, что один из системных поставщиков для ООО "Премьер Декор" - индивидуальный предприниматель Ирина Марковна Евтушенко из Краснодарского края России. Регион соседствует с Крымом и связан с ним Керченским мостом.

Кроме того, по данным СМИ, Игорь Бурма, используя связи на таможне, провозит в Украину товары по заниженной стоимости, которые после реализуются через "Эпицентр". Более того, компаниям и бизнесменам, которые хотят поставлять продукцию для "Эпицентра", Бурма навязывает брокерские услуги своей компании "Укрброксервис". С помощью этой компании Бурма как раз и прокручивает свои махинации по занижению стоимости товаров. Об одной из таких "схем" рассказал журналистам бизнесмен, который пытался наладить сотрудничество с "Эпицентром", а в итоге из-за Бурмы попал под уголовное дело.

Впрочем, по данным источников в СБУ и полиции, деятельность Игоря Бурмы уже стала предметом пристального изучения правоохранителей. Долгие годы от заслуженного наказания Бурму спасали влиятельные связи, но времена меняются. В условиях надвигающегося экономического кризиса президент поставил четкую задачу – закрыть все возможности для контрабанды и прочих схем на таможне: сегодня государству, чтобы выжить, нужна каждая копейка. Так что в ближайшее время зачистка таможни и "схемщиков" продолжится. И очень скоро могут начаться первые "показательные казни". По нашим данным, Игорь Бурма – один из первых в "расстрельном списке".

Уже сегодня многие клиенты начинают отказываться от сотрудничества с ним.

По большому счету, это вопрос времени, когда Гереги решат, что Бурма стал слишком токсичным, чтобы продолжать с ним работать. Если они действительно дорожат репутацией "Эпицентра", то медлить с "прощанием" не будут.