Контора медвежьих услуг

Фото из открытых источников

В СМИ уже не раз поднималась тема особого отношения к "Шахтеру" со стороны УПЛ и ФФУ/УАФ. Максимально удобный календарь, либеральное судейство, особая благосклонность Контрольно-дисциплинарных органов…

Тут достаточно вспомнить, сколько раз за последние годы донецким бразильцам прощались их фирменные отмашки. Или как летом 2018 года накануне матча "Шахтера" с "Динамо" КДК ФФУ скосил дисквалификацию Исмаили, сопроводив свое решение поразительной аргументацией.

Цитируем комментарий главы КДК Андрея Шумилова:

"По-перше, раніше подібних грубих порушень у цього гравця не було. По-друге, протистояння "Динамо" та "Шахтаря" є найбільш популярними серед вболівальників поєдинками і окрасою нашого чемпіонату. Тому серед іншого важливо, щоб команди провели ці матчі у найсильніших складах" (ffu.ua, 27.07.20).

Такая формулировка, помнится, буквально взорвала футбольное информационное пространство.

"Регламент и имидж – ничто. ФФУ уже даже не пытается ничего скрыть", – четко расставил акценты обозреватель Олег Блажко (sportarena.com, 27.07.2018).

В то же время пресса неоднократно уличала УАФ/ФФУ в явно предвзятом отношении к "Динамо", против которого ведомство А.Павелко давно ведет циничную войну. Как пример – история с очень спорной дисквалификацией Кадара, которого в том же сезоне-сезоне-2018/19 так и не допустили к ноябрьскому матчу с "Шахтером", максимальные штрафы порой по надуманным поводам, матчи при пустых трибунах, негласные установки арбитрам, кого и как судить…

Словом, УАФ/ФФУ делает все возможное, чтобы облегчить жизнь донецкому клубу и усложнить – его главному конкуренту.

И, между прочим, едва новый сезон в Украине стартовал, как пресса снова заговорила о двойных стандартах, процветающих в Доме футбола при Павелко. Повод дал матч "Шахтер" – "Колос" (3:1), в котором арбитр Пасхал назначал пенальти в ворота команды из Коваливки, пока горняки не открыли счет. При этом, как утверждают независимые эксперты, первый и третий 11-метровые арбитр фактически "придумал".

"В эпизоде с Петровым и Патриком (первый одиннадцатиметровый) нарушения правил не было. Патрик пробросил мяч в сторону и набрал ход. Петров стоял перед Патриком как вкопанный, не было движения навстречу Патрику…

А теперь о третьем пенальти, который был реализован и фактически сломал всю игру и предопределил конечный результат матча. Последовала передача на Марлоса, он устремился к мячу, позади находился Ориховский. Игрок "Колоса" сбоку проткнул мяч из-под ног Марлоса и выбил его в сторону, после чего игрок "Шахтера" ударил Ориховского по подошве. Марлосу стало больно и он упал, но Ориховский сыграл чисто в мяч", – дает оценку спорным моментам экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек (Ua-football.com, 21.08.20).

"В эпизоде ​​с третьим пенальти в ворота "Колоса" скорее фолил Марлос, чем Ориховский", – это уже из вердикта Мирослава Ступара (ua.tribuna.com, 21.08.20).

А журналист Игорь Семйон напоминает, что Пасхал не впервые ошибается в пользу "Шахтера":

"27-й тур прошлого чемпионата, этот же стадион, этот же арбитр, матч "Шахтер" – "Александрия". Право на пенальти горняки получили в очень противоречивой ситуации, когда Шендрик бежал параллельным курсом с Мораесом, коснулся руки Мораеса, нападающий "Шахтера" по инерции упал, а Пасхал назначил пенальти и выписал игроку "Александрии" желтую карточку. Случилось это при счете 0:0. К тому же за пределами штрафной площади…" (Ua-football.com, 21.08.20).

Сложно не согласиться с Семйоном: все это наталкивает на плохие мысли и на определенные вопросы в адрес ФФУ/УАФ. Как бы там официально не аргументировали работу Пасхала, а мнения двух экс-арбитров ФИФА выглядят достаточно вескими.

При этом ситуация была доведена и вовсе до абсурдной. В пятницу, когда все ждали каких-то вразумительных комментариев касательно действий Пасхала, глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи вдруг решил перевести стрелки на арбитра матча… "Олимпик" - "Динамо" Козыряцкого:

"Применение дисциплинарных санкций в матче "Олимпика" и "Динамо" – это катастрофа. Да, это не повлияло на результат, но мы анализируем все.

По моему мнению, в этом матче не хватает пяти желтых карточек. Но известные мегаэксперты об этом ничего не говорят. Почему?" (sport.ua, 21.08020).

Было бы смешно, если бы не было так грустно. По всеобщему мнению Козыряцкий отработал матч достаточно ровно и профессионально, чувствуя нерв матча и, как говорится, давая командам играть. Кстати, в таком же стиле судил арбитр воскресного финала Лиги чемпионов ПСЖ – "Бавария", и ни у кого особых претензий к нему не было.

Слова же Луче в нашем случае, а тем более накануне Суперкубка, прозвучали как очередной недвусмысленный посыл арбитрам, кого и как нужно судить. Именно так это воспринимается всеми, кто хотя бы немного ориентируется в ситуации.

А теперь – самое главное: Павелко и его люди, пытаясь удружить "Шахтеру", создавая для него режим максимального благоприятствования и поддавливая его конкурентов, на самом-то деле оказывают донецкому клубу медвежью услугу. Если перефразировать известного киногероя, получается, примерно так: "Тот, кто нам помогает, нам и мешает".

В Украине и так мало кто способен навязать горнякам реальную борьбу. А потому лоббистская деятельность ФФУ/УАФ еще больше снижает конкуренцию во внутренних соревнованиях, что потом сказывается при выходе горняков на международную арену.

"Как минимум два откровенно сомнительных пенальти для "Шахты" в ворота "Колоса". Украинские судьи таким образом тоже способствуют перспективе очередного 0:5 в Евротурнирах, так как команда вновь на весь сезон запускается в "теплую ванну", – обрисовал проблему Семен Случевский (facebook.com, 22.08.20).

"Это катастрофа и для любимого всеми вами "Шахтера", который приезжает в Европу, сталкивается с нормальным судейством, не знает, что делать, потому что помощи ждать неоткуда, и влетает с разгромным счетом", – аналогичную "формулу" приводит Андрей Шахов (dynamomania.com, 23.08.20).

Таким образом, ФФУ/УАФ смело можно называть соучастником крупных еврокубковых поражений "Шахтера". Создавая для и без того самой сильной команды страны особые условия, Павелко приносит ей огромный вред. Путь, на который он толкает горняков, ведет к деградации. Украине нужен сильный "Шахтер", нужно сильное "Динамо", и нужны команды, которые не будут опасаться лезть с ними в "зарубу". А для этого требуется лишь одно – равные условия для всех и четкое следование правилам игры и регламенту.

Между тем, немало проблем на старте сезона было обозначено в связи с организацией турнира и сопутствующими моментам. В прессе снова была поднята тема календаря, который выглядит довольно странно: после первого тура следует пауза в три недели, вызванная матчами национальных сборных. Поэтому многие команды к стартовым поединкам подошли еще в полуразобранном состоянии, ориентируя свою подготовку на второй тур.

"Как можно начать чемпионат и снова идти в отпуск? – возмущался после матча с "Шахтером" наставник "Колоса" Руслан Костышин. – Я просто этого не могу объяснить. Понимаю, сборные, но… К другим какое-то неуважение? "Динамо" может быть в тонусе, у них еще Суперкубок, "Шахтер" в тонусе, у него была Лига Европы. А остальные команды? Как им готовиться?.. Для нашей команды чемпионат начинается 12 сентября" (shakhtar.com, 21.08.20).

Костышин – далеко не первый среди тренеров, кто высказывает недовольство календарем. С одной стороны, ситуация объяснима – из-за пандемии коронавируса сезон приходится начинать значительно позже обычного. Но, по мнению журналистов, даже в такой ситуации, УПЛ могла выбрать более гибкий вариант.

Кстати, анализируя график предстоящих матчей, сайт "Трибуна" называет календарь главным икс-фактором нового сезона. Причем, сложнее всех, по мнению авторов статьи, придется динамовцам.

"Киевский клуб точно попадает в группу, но чтобы понять в какой турнир – нужно играть квалификацию. Это три дополнительных матча. Что делает первую часть сезона безумно сложной.

Между паузами на сборную (по два матча в каждом перерыве) команду Мирчи Луческу ждут регулярные два матча в неделю в течение почти четырех месяцев. И ни одного (!) окна, где можно хоть немного перевести дух. Если посчитать по максимуму, это 29 матчей за 114 дней (матч в 4 дня)" (Ua.tribuna.com, 21.08.20).

Беспокоит прессу также тот факт, что ровно половина участников турнира в УПЛ заявили в качестве домашних не свои стадионы, и отнюдь не все по "уважительным причинам". Эту тему, в частности, обозначил Валерий Василенко, который акцентировал внимание на том, что вне "родных стен" будут играть все три новичка УПЛ – "Ингулец", "Минай" и "Рух".

"Команда из Петрово будет дислоцироваться в Кропивницком, подопечные Кобина опробуют ужгородский "Авангард", а "Рух" будет делить со "Львовом" "Арену Львов". Да, я знаю, что "Рух" на данный момент – львовская команда, но доселе она выступала на стадионе СКИФ" (sport.ua, 21.08.20).

Соответственно Василенко предъявляет претензии к профильному комитету ФФУ/УАФ, где "аттестаты на участие в УПЛ правдами или неправдами, но получают практически все страждущие, у которых за душой порой лишь пустые амбиции".

Причем, автор не только критикует наши футбольные власти, но и предлагает им решение проблемы, чтобы не нарушать собственный регламент:

"Выход из ситуации довольно прост: либо не пускать в так называемый элитный дивизион украинского футбола клубы, команды которых вынуждены ютиться у соседей из-за отсутствия надлежащего стадиона, либо изменить, то есть серьезно уменьшить требования к критериям аттестации. На мой взгляд, оба предложенных варианта заслуживают право на жизнь. Ну, или хотя бы на дискуссию…

Хотя я более чем уверен, что никакой дискуссии "по поводу" не будет, потому что отвечать на некомфортные, а зачастую и риторические вопросы никто не собирается. Поэтому и продолжат играть на чужих аренах чужие команды, при этом даже без чужого зрителя" (sport.ua, 21.08.20).

Понятно, что в случае с "Шахтером", "Зарей" и "Олимпиком", которые покинули родные города в связи с российской агрессией, по этой части претензий быть не может. Но, что характерно, больше всего в контексте домашних арен говорили о "Шахтере", который в качестве таковой заявил НСК "Олимпийский", а не харьковский ОСК "Металлист".

Окончательный переезд горняков на главную арену страны, где испокон веков играет "Динамо", вызвало бурю негодования поклонников столичного клуба. Но при ближайшем рассмотрении и без эмоций, то эта тема – абсолютно не конфликтная.

Желание "Шахтера" играть в Киеве вполне объяснимо: команда давно живет в столице и регулярные выезды в Харьков элементарно не выгодны с точки зрения бюджета. Тем более в условиях карантина, когда матчи проходят при пустых трибунах.

В выигрыше с точки зрения финансов окажется и собственно "Олимпийский", который, следует напомнить, является госпредприятием, и нуждается в немалых средствах на содержание. А с ними в последнее время туго – в связи с невозможностью проводить концерты и другие массовые мероприятия.

В общем, расклад тут простой. И следует отметить, что в лагере "Динамо" соседство с "Шахтером" восприняли совершенно спокойно и с пониманием, на деле продемонстрировав высокий уровень культуры взаимоотношений. Так что если кто-то стремился на этой почве столкнуть ведущие клубы страны лбами, то фокус не удался.

Но вот с чем "Динамо", как считают СМИ, не следует соглашаться – так это с идеей единого телепула, которая недавно трансформировалась в проект под названием "УПЛ-ТВ". Первым о нем еще в начале июля заговорил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. Официальное одобрение было получено во время состоявшихся во вторник общих сборов клубов Премьер-лиги.

"Один из важнейших вопросов повестки дня касался создания УПЛ ТВ. После конструктивного обсуждения клубы договорились уже в ближайшие дни создать рабочую группу, которая займется практической реализацией вопроса", – сообщил официальный сайт Премьер-лиги (upl.ua, 19.08.20).

А исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, давая комментарий сайту "Трибуна", рассказал, что первое заседание рабочей группы состоится уже на этой неделе, после чего поступят какие-то конкретные предложения.

Предварительно на бумаге все выглядит красиво: УПЛ-ТВ станет дочерним предприятием Премьер-лиги, а руководство канала выберут клубы, то есть оно будет как бы равноудаленным и независимым. Цель – правильная: извлечь максимум прибыли из телетрансляций матчей.

Но тут нужно учитывать нашу действительность. К примеру, тот факт, что УПЛ уже давно не принимает каких-либо самостоятельных решений и во всех вопросах поет под дудку ФФУ/УАФ.

"Как только премьер-лига переехала в одно помещение к федерации, это автоматически стал комитет федерации", – метко заметил в интервью "Трибуне" бывший генеральный директор УПЛ Петр Иванов (ua.tribuna.com, 18.08.20).

А подтверждением его слов является тот факт, что УПЛ уже почти полгода преспокойно обходится без президента. И, похоже, будет обходиться еще долго, поскольку на данный момент это – должность свадебного генерала, коим последние два года служил швейцарец Томас Гримм, появлявшийся в Украине в лучшем случае пару раз в месяц, кормивший всех красивыми "сказками" и получавший за это огромную зарплату.

"Выборы нового руководителя УПЛ могут состояться в лучшем случае после окончания первой части чемпионата или уже в следующем году", – поделился инсайдом ресурс meta-ratings.com.ua (18.08.20).

Исходя из этого какие-либо заверения о том, что УПЛ-ТВ станет реально независимой "кнопкой" – утопия и профанация. Дьявол, как известно, кроется в деталях, пишет Максим Саливон:

"Что в теме "УПЛ-ТВ" настораживает? Во-первых, никакой информации о том, что это будет отдельный телевизионный канал, а не банальный продакшн, нет. Что это означает? Сегодня есть "официальный" транслятор в лице каналов "Футбол", входящих в медиа-группу владельца "Шахтера" Рината Ахметова (вторую часть матчей транслируют каналы группы "1+1"). "Футболы" – рупор "Шахтера", что в сложившейся ситуации, с учетом того, кто эти каналы финансирует, естественно. Вероятность того, что оборудование для показа матчей будет арендоваться у тех же "Футболов" при таком раскладе – высочайшая. Следовательно, постепенная передача прав на показ матчей тем же "Футболам" – вопрос техники. "Ловкость рук и никакого мошенничества" (soccer365.ru, 19.08.20).

Максим Саливон – не единственный, кто прогнозирует подобное развитие событий в случае реализации проекта "УПЛ-ТВ". Участие в нем – заранее проигрышный вариант для "Динамо", по мнению журналистов. Да и для остальных команд, ставящих перед собой задачи выше среднего, тоже.

И тут несомненно следует прислушаться к Андрею Шахову, который перед стартом чемпионата очень доходчиво объяснил, почему поединок "Олимпик" – "Динамо" был назначен на неудобное для болельщиков время рабочего дня (17:00).

"Время начала матча согласовывают хозяева поля и телетранслятор, в данном случае "Олимпик" и канал "Футбол". Учитывая, что в этот же день будет играть "Шахтер", а он, разумеется, у каналов "Футбол" в приоритете, время начала матча "Олимпик" – "Динамо" фактически подстраивалось под время начала матча "Шахтера". Если бы "Шахта" согласилась сыграть в 20:00, матч "Динамо" можно было бы начать в 18:00. Но, как я понимаю, клуб, проигравший 0:5 "Интеру", выбрал 19:00...

На мой взгляд, эта ситуация еще раз подчеркивает, что ни о каких равных правах между клубами нашей УПЛ нет и речи. Хоть киевское "Динамо" популярнее "Шахтера", но на каналах "Футбол" все делается в угоду одного клуба. Есть "Шахтер" и есть все остальные!..

Надеюсь, что в "Динамо" понимают, что ни в коем случае нельзя отдавать права на трансляцию своих домашних матчей этой конторе, и время начала пятничных матчей – лишнее тому подтверждение" (footclub.com.ua, 18.08.20).