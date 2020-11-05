Конституционный кризис в Украине: Пять путей преодоления правового хаоса

Заседание Конституционного суда Украины относительно соответствия Конституции указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов, Киев, 11 июня 2019 года AFP

В Украине ищут выход из конституционного кризиса. Есть пять возможных сценариев решения проблемы с Конституционным судом, который нивелировал основные достижения антикоррупционной реформы в стране.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Решение Конституционного суда Украины (КСУ) об отмене е-декларирования и неконституционности полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) не на шутку разозлило украинцев. По последним данным опроса социологической группы "Рейтинг", 59 процентов украинцев негативно относятся к этому решению Конституционного суда, которым судьи отменили доступ к информации об активах и доходах чиновников. Политики на скорую руку ищут выходы из конституционного кризиса, который может обернуться для граждан Украины в том числе и потерей безвизового режима с ЕС. Сейчас в публичном пространстве Украины дискутируют о пяти наиболее вероятных путях выхода из конституционного кризиса.

Путь №1: игнорировать и "обнулить" КСУ

Самой первой и самой эмоциональной реакцией на решение КСУ была реакция президента Владимира Зеленского. Он назвал судей Конституционного суда "чертями из политического ада", обвинил своих предшественников в причастности к текущей ситуации с судом и молниеносно написал и внес в Верховную Раду законопроект, который, по мнению президента, должен исправить ситуацию. В его законопроекте всего-навсего две статьи, которыми Зеленский предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в Закон "О предотвращении коррупции", которые суд признал неконституционными. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский пояснил, что предложение Зеленского является "политико-правовым способом разрешить кризис". Иначе судьи могут заблокировать любые изменения в антикоррупционное законодательство.

Вместе с тем такое игнорирование решений Конституционного суда и "обнуление" его состава может обернуться правовым хаосом, предупреждают эксперты. Ведь деятельность судей Конституционного суда выписана в Конституции Украины и Законе "О Конституционном суде", которые нельзя игнорировать. "Не может политическая целесообразность доминировать над законами", - говорит партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", юрист Роман Марченко. С этим соглашаются и депутаты Верховной Рады, даже в пропрезидентской фракции "Слуга народа" есть те, кто сомневается, что такой вариант приемлем для Украины. "Если у нас какая-то норма признана неконституционной, мы можем ее привести в соответствие, принять закон и восстановить антикоррупционную инфраструктуру. Я вижу другие пути решения, которые не приведут к возможным негативным последствиям", - сказал журналистам депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

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Путь №2: новый закон, но о том же

Альтернативный законопроект президентскому предложила группа депутатов парламента во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. В депутатском законопроекте говорится о том, что нужно возобновить действия отдельных положений Закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины. Им предлагается вернуть НАПК все полномочия, в частности получать от чиновников информацию, необходимую для выполнения возложенных на агентство задач, вести реестр деклараций, вести учет и обнародование деклараций, осуществлять их контроль и проверку, осуществлять мониторинг образа жизни в отношении субъектов, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции". Антикоррупционный комитет парламента поддержал этот законопроект. Секретарь комитета депутат от фракции "Батькивщина" Владимир Кабаченко рекомендовал принять законопроект Разумкова как наиболее компромиссный. При этом представитель "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий выразил мнение, что любое решение Верховной Рады по этому вопросу будет политическим и не будет соответствовать в полной мере нормам законодательства. Член Общественного совета добропорядочности при Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Роман Маселко считает принятие данного законопроекта в предложенной редакции ошибочным, поскольку восстановление тех статей, которые КСУ признал неконституционными, не изменив ничего в формулировках, может снова "подвесить" антикоррупционную реформу. "Потому что юридически такой нормы уже не существует, потому что ее отменил КСУ, а депутаты снова хотят тоже вернуть несуществующее", - отмечает Маселко.

Путь № 3: заблокировать и менять

У "Слуги народа" есть и другие инициативы. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики этой фракции Ольга Совгиря сообщила, что в ближайшее время в парламенте будет зарегистрирован законопроект, которым предлагается, чтобы процедура деятельности Конституционного суда Украины определялась не регламентом суда, а обычным законом, который примут депутаты. "Параллельно начинаем работу над законопроектом "О конституционном производстве". Соответственно с момента принятия закона и до принятия Закона "О конституционном производстве" КСУ не сможет осуществлять производство", - отметила Совгиря в своем сообщении в Facebook. Однако эксперты критикуют эту инициативу из-за вмешательства в деятельность КСУ, поскольку это может сделать суд "карманным" и плохо повлиять на его дальнейшую деятельность уже после реформирования.

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Путь № 4: выжидание и независимый отбор

Общественные организации предлагают "нейтрализовать" негативную деятельность нынешнего состава Конституционного суда. Делать предлагают это через увеличение законом квоты на количество голосов судей, необходимых для принятия решений. При этом, пока нынешний состав суда не будет изменен, начать независимый конкурсный отбор новых кандидатов на судей КСУ, а для этого принять необходимые законодательные изменения. "В независимую комиссию по отбору должны входить международные эксперты от международных организаций, которые поддерживают Украину финансово и институционально. Эксперты должны создать некий шорт-лист из отобранных кандидатов, которые должны отвечать критериям добропорядочности, а президент, Рада и съезд судей смогут из него выбирать себе кандидатов в новый КС", - объясняет аналитик Центра противодействия коррупции Галина Чижик. Она не сторонница того, чтобы сейчас незаконно менять судей КСУ силой. Общественные активисты убеждены, что стоит ждать окончания полномочий нынешних судей или приговоров в уголовных делах, открытых против отдельных судей КСУ. "Сейчас есть три вакансии в Конституционном суде, их можно закрывать добродетельными кандидатами уже из этого шорт-листа, полномочия некоторых судей истекают в 2022 году", - отмечает председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

Путь №5: расчет на совесть

Впрочем, самым оптимальным вариантом для урегулирования конституционного кризиса и эксперты, и политики называют добровольную отставку нынешнего состава Конституционного суда. Соответствующее заявление парламентарии передали в КСУ. Как сообщается на странице партии "Слуга народа" в соцсети Facebook, это заявление подписали 226 народных депутатов. Оно касается не всех судей, а только 11, которые поддержали скандальное решение об отмене антикоррупционной реформы и электронного декларирования. "Это политическое заявление, направленное на то, чтобы призвать 11 судей сложить полномочия добровольно, потому что нет доверия после таких решений к судьям", - сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. При этом он отметил, что если судьи не сложат полномочий, Верховная Рада примет законы, которые должны предотвратить последующие решения КСУ. При этом эксперты не уверены, что апеллирование к совести судей КСУ добровольно сложить полномочия сработает.

Лилия Ржеутская