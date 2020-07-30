Конгресс США впервые заслушал глав крупнейших IT-компаний по антимонопольному делу: Что они говорили

Чичиллине назвал Facebook, Amazon, Google и Apple частным правительством. Своё вступительное слово он завершил словами: "Наши основатели не склонились перед королём. Мы же не должны преклоняться перед императорами онлайн-экономики".

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После выступлений заместителей председателя каждому из свидетелей дали по пять минут: Безос, Пичаи, Кук и Цукерберг зачитали заявления, которые днём ранее были опубликованы на сайте Палаты представителей.

Безос рассказал, что Amazon предоставляет больше рабочих мест, чем любая другая компания, и отверг обвинения в плохих условиях труда. Пичаи заявил, что Google стимулирует конкуренцию, являясь одним из крупнейших в мире инвесторов. Кук утверждал, что Apple не доминирует ни на одном из рынков, на которых компания представлена. А Цукерберг обратил внимание на то, что американским компаниям приходится конкурировать с иностранными, которые не отстаивают "американские ценности".

Затем Чичиллине и другие конгрессмены стали опрашивать свидетелей. Им давали по пять минут, чтобы задать вопросы и получить ответы от каждого CEO. Зачастую главы компаний не успевали полностью ответить на вопрос: конгрессмены прерывали их, ссылаясь на нехватку времени. Вопросы касались не только соблюдения антимонопольного законодательства, но и модерации контента, ангажированности технологических компаний и других аспектов их работы.

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