Конгресс США впервые заслушал глав крупнейших IT-компаний по антимонопольному делу: Что они говорили
Оригинал на сайте Tjornal
В Конгрессе США прошли слушания по антимонопольному делу с участием Марка Цукерберга (Facebook), Джеффа Безоса (Amazon), Сундара Пичаи (Google) и Тима Кука (Apple). Из-за пандемии Covid-19 свидетели выступили по видеосвязи.
Впервые в истории главы крупнейших IT-компаний одновременно давали показания в Конгрессе. На слушаниях им предъявили много претензий с точки зрения конкуренции и безопасности — и не всегда Кук, Пичаи, Безос и Цукерберг находили, что сказать. Зачастую они отвечали предсказуемо, а один из конгрессменов спутал Facebook c Twitter, но в пяти с половиной часах дискуссий нашлось и много любопытного.
Слушания открыл Дэвид Чичиллине — председатель антимонопольного подкомитета юридического комитета Палаты представителей Конгресса США. Он заявил, что все четыре IT-гиганта собирают данные других компаний, чтобы сохранить свою позицию на рынке, и покупают, копируют или уничтожают потенциальных конкурентов. По его словам, все платформы злоупотребляют контролем, распространяя своё влияние.
Чичиллине назвал Facebook, Amazon, Google и Apple частным правительством. Своё вступительное слово он завершил словами: "Наши основатели не склонились перед королём. Мы же не должны преклоняться перед императорами онлайн-экономики".
После выступлений заместителей председателя каждому из свидетелей дали по пять минут: Безос, Пичаи, Кук и Цукерберг зачитали заявления, которые днём ранее были опубликованы на сайте Палаты представителей.
Безос рассказал, что Amazon предоставляет больше рабочих мест, чем любая другая компания, и отверг обвинения в плохих условиях труда. Пичаи заявил, что Google стимулирует конкуренцию, являясь одним из крупнейших в мире инвесторов. Кук утверждал, что Apple не доминирует ни на одном из рынков, на которых компания представлена. А Цукерберг обратил внимание на то, что американским компаниям приходится конкурировать с иностранными, которые не отстаивают "американские ценности".
Затем Чичиллине и другие конгрессмены стали опрашивать свидетелей. Им давали по пять минут, чтобы задать вопросы и получить ответы от каждого CEO. Зачастую главы компаний не успевали полностью ответить на вопрос: конгрессмены прерывали их, ссылаясь на нехватку времени. Вопросы касались не только соблюдения антимонопольного законодательства, но и модерации контента, ангажированности технологических компаний и других аспектов их работы.
Главное из сессии вопросов и ответов
- Несмотря на то, что на слушаниях присутствовали только главы Facebook, Amazon, Google и Apple, конгрессмены неоднократно упоминали Twitter. Зампредседателя подкомитета Джеймс Сенсенбреннер даже перепутал его с Facebook и предъявил претензию Цукербергу из-за удаления поста Дональда Трампа-младшего о пользе противомалярийного препарата гидроксихлорохина в борьбе с Covid-19. "Конгрессмен, вы, кажется, говорите про Twitter", — ответил Цукерберг, но добавил, что бездоказательные утверждения о лекарствах с тоже удаляет;
- Конгресс обнародовал фрагменты старых писем Цукерберга, в которых он обсуждает поглощение небольших компаний, среди которых Path и Instagram. "Даже если появятся новые конкуренты, покупка Instagram, Path, Foursquare и так далее даст нам фору в год или больше, прежде чем кто-то сможет снова приблизиться к нам", — говорил глава Facebook финансовому директору компании Дэвиду Эберсману. В апреле 2012 года он написал: "Instagram может нам навредить, даже не становясь большой компанией". На слушаниях Цукерберг заявил, что хотя Instagram действительно была конкурентом в Facebook в сфере публикации фотографий, сделка помогла ей увеличить аудиторию, а Федеральная торговая комиссия в 2012 году не обнаружила нарушений;
Конгресс также опубликовал письмо Стива Джобса от 2010 года. В нём основатель Apple предлагает "перекрыть кислород" Джо Хьюитту — главному iOS-разработчику Facebook, который публично критиковал Apple за новый SDK (средства для разработки) в iOS и использование языка Objective-C. В мае 2011 года, через год после письма, Хьюитт ушёл из Facebook;
- У CEO Google спросили, не прекратит ли компания сотрудничество с правоохранительными органами из-за требований сотрудников. В июне 1650 человек попросили Сундара Пичаи разорвать эти контракты на фоне движения против полицейской жестокости. "Мы взяли на себя обязательство работать с правоохранительными органами таким образом, чтобы это соответствовало закону и процессуальным нормам США", — ответил Пичаи, что успокоило конгрессмена, задававшего вопрос;
- Джеффу Безосу первый вопрос задали только через два часа после начала. В основном претензии к Amazon касались использования данных сторонних компаний. По сведениям властей, Amazon, в том числе, общается со стартаперами для обсуждения инвестиций в их продукт, а потом использует собранную информацию, чтобы создать подобный продукт под собственным брендом. Безос отвечал, что у них есть политика против использования данных продавцов в своих целях, но он не может гарантировать, что её никто не нарушал. WSJ рассказала об этой проблеме ещё в апреле. Однако глава Amazon заявил, что всё ещё в ней разбирается;
- Республиканец Кен Бак потребовал, чтобы Цукерберг, Кук, Пичаи и Безос озвучили свою позицию по поводу использования рабского труда. Все четверо сказали, что не допустили бы подобного в своих компаниях;
- Конгрессмены подняли тему комиссии в App Store для разработчиков, спросив, не грозит ли её увеличение с 30% до 50%, ведь ничто не мешает Apple это сделать. Кук ответил, что компания ни разу её не повышала с момента запуска магазина приложений. При этом, судя по обнародованной переписке, старший вице-президент компании Эдди Кью предлагал увеличить комиссию до 40% в первый год подписки. Кук настаивает, что 84% приложений вообще не платят комиссию App Store, а среди оставшихся одни платят 15%, другие — 30%;
- Пичаи спросили о том, может ли Google вручную влиять на результаты поиска. Он признал, что небольшая часть поисковой выдачи регулируется вручную — когда это касается соблюдения законов, "чёрного списка" запрещённых сайтов. В остальных случаях поиск полностью автоматизирован;
- В отношении Facebook подняли вопрос о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, а также о распространении расистского, антисемитского контента и "языка вражды". Цукерберг заявил, что компания "очень сосредоточена на борьбе со вмешательством в выборы и ненавистническими высказываниями". Для этого, по его словам, Facebook разработала сложные ИИ-алгоритмы;
- Конгрессмен Джордан поинтересовался, считают ли главы компаний cancel culture опасным явлением. Кук ответил, что "отменять" человека из-за другой позиции неправильно, и для людей лучше слышать разные точки зрения. Пичаи сказал, что Google создаёт платформы для свободы самовыражения и гордится представленным на них разнообразием. Цукерберг заявил, что беспокоится из-за того, что нелиберальные силы выступают против свободы выражения и верит, что это одна из основ демократии. Безос назвал соцсети "машиной по уничтожению нюансов" и выразил в связи с этим беспокойство;
- Кука спросили, зачем Apple удалила из App Store сторонние приложения для родительского контроля и вернула их в магазин только спустя полгода — после того, как сделала свой Screentime и выпустила iOS 12. Глава Apple сказал, что ранее приложения удалили из-за рисков, связанных с приватностью и безопасностью, потому что они требовали доступ ко многим персональным данным;
- Пичаи напомнили о видео, слитом консервативному изданию Breitbart: в ролике, снятом в ноябре 2016 года, топ-менеджеры Google сокрушаются из-за победы Дональда Трампа на выборах президента и обещают "потопить его". Сотрудники Google рассказали WSJ, что после слива видео оно упало в поисковой выдаче до 12 страницы. Пичаи назвал происходящее в ролике обменом мнениями в контексте обсуждения выборов: "Как вы знаете, выборы поляризуют общество". Он пообещал принимать меры во всех случаях манипуляции платформами Google в политических целях;
- Четверым СЕО пришлось ответить на вопрос, считают ли они, что китайские компании крадут данные из США. Кук и Пичаи ответили, что не знают таких случаев, связанных с их компаниями. Безос сообщил, что "много слышал о краже технологий китайскими властями, но не сталкивался с этим лично". Он согласился, что продукты-копии популярных американских брендов "определённо есть". Цукерберг стал единственным участником слушаний, кто сразу назвал тот факт, что власти Китая крадут данные у американских компаний, "задокументированным". Глава Google позже дополнил свой ответ, рассказав о кибератаке китайских властей на Google в 2009 году.
Полная версия слушаний доступна на YouTube. Они длились пять с половиной часов.
Аня Бегиашвили