Кому-то кризис ужас, а для Украины – шанс!

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Каждый день мы все больше слышим о том, что мир начинает беспокоиться о продуктах питания.

Конечно, когда цены на нефть падают, то страны, которые продают и поставляют на мировые рынки нефть, переживают больше за нефть. Но есть другие экономики, которые на самом деле только "рады" тому, что цена на нефть падает, потому что их позиции в мировой экономике от этого только выиграют.

Гораздо критичнее ситуация наступает, когда политики, правители государств начинают говорить о продуктах питания. Это именно тот критический вопрос, который очень часто приводит к серьезным политическим изменениям в странах, и независимо в каких: демократических или тоталитарных.

Сегодняшняя политика по отношению к продуктам питания в разных странах разная. В устойчивых экономиках, где аграрное производство занимает 1,5 - 3 процента от экономики всего государства, в первую очередь это таргетирование инфляции и обеспечение продовольственной безопасности. Вместе с тем это сохранение пропорции тех людей, которые проживают на сельских и городских территориях, для того, чтобы не возникало излишней урбанизации.

В тех же странах, которым Бог подарил лучшую землю, большие участки, хорошие климатические условия, аграрное производство стало основой экономики, и во многих моментах оно есть на самом деле ее локомотивом.

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Здесь подходы разные:

Может быть ситуация, в которой страны, к сожалению, не способные создавать добавленную стоимость на сегодня, выращивают и продают сырьевую продукцию. К таким странам, к сожалению, принадлежит и Украина.

Другие же страны, которые начинали реформировать свою экономику и хотели, чтобы их государства становились богаче, не просто продавали миру сырье, которое выращивали и производили на своих полях и на своих сельских территориях, они создавали добавленную стоимость. Таким образом, сегодня средний показатель добавленной стоимости в Украине всего-на-всего 261$ на гектар. Среднеевропейский - 2,5 тыс $, хочу сказать, это не западноевропейский, а среднеевропейский. А это: наполнение местного бюджета, общенационального бюджета, это рабочие места, это, собственно, все то, что двигает экономику.

И сейчас можно четко сказать, что если бы мы действительно выбрали стратегию такую, где перерабатываем продукцию, а не продаем сырье, то поняли бы, что одно созданное рабочее место в селе создает 12 рабочих мест в городе.

Почему так? Потому что выращивание сырья, производство сырья, оно действительно происходит в целом на сельских территориях, а вот переработка - преимущественно в городах, а это требует большого количества людей разной специализации: это и водители, и маркетологи, и логисты и экономисты. Поэтому правильный подход к формированию экономики как раз таков, когда в стране создается добавленная стоимость через комбинацию преимуществ села и города.

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И когда сегодня политики говорят о том, что есть высокие риски того, что будет недостаточно продовольственных запасов, то они не говорят, что будет недостаточно сырья, а речь идет о том, что разрушаются цепочки поставки сырья до перерабатывающих предприятий, а из перерабатывающих предприятий уже непосредственно к потребителю.

Поэтому тот, кто является игроком в конечном продукте, а не в сырье, реально должен выигрывать в экономических кризисах типа сегодняшнего. А он (кризис) существенно отличается от кризисов 2008-го и 1998-ого годов. Потому что те кризисы были финансовые, а этот кризис, прежде всего, производственный. Разница существенная, ведь там рушились финансовые системы, а здесь разрушаются как раз производственные. Поэтому этот кризис намного сложнее, но он и дает хороший шанс и толчок странам с сырьевой экономикой перейти к экономике с высокой добавленной стоимостью.

ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ В МИРЕ В ЦЕЛОМ?

Не надо ожидать, что не будет достаточно сырья, потому что переходящие запасы зерновых в мире с 2019-го на 2020-ый год немного уменьшились, но всего на 5-7 млн. тонн, что на вычислениях в 800 - 900 млн. тонн является абсолютно небольшой цифрой. Да, немножко меньше будет выращено зерновых в 20-м году в Африке, меньше будет и в Центральной Америке. Видим, что немного меньше соберут в Соединенных Штатах Америки и в Западной Европе. В то же время, Азия нарастит производство, ориентировочно на 4 млн. тонн больше, чем было, поскольку климатические условия были более благоприятными, да и технологии в производстве уже современные, а в Китае – и сверхсовременные!

А ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ В УКРАИНЕ?

В Украине ожидается, что переходящие запасы будут немного меньше в сравнении с прошлым годом, и будут составлять 6,1 млн. тонн, и это при том, что в среднем они были в течение последних 5 лет на уровне 6-8 млн. тонн, кстати, больше всего было в 2015 году.

Ситуация совсем не угрожающая, с точки зрения наличия сырья для украинской экономики. Для примера, в прошлом, в 2019-ом году мы собрали рекордный урожай зерновых. А это почти 75 млн. тонн, из них пшеницы 28,3 млн. тонн, кукурузы, 35,8 млн. тонн. Из собранных 28,3 млн. тонн пшеницы мы экспортировали 19,5 млн. тонн. Осталось же в Украине 8,8 млн. тонн. Это, прежде всего, на пищевые потребности, на семенной фонд, частично для производства кормов. Из 35,8 млн. тонн собранной кукурузы экспортировали 30 млн. тонн, а 5,8 млн. тонн осталось в нашей стране.

Если же даже на 10% производство пшеницы упадет в текущем году, то есть мы получим 26 млн. тонн, то это будет все равно на уровне среднего показателя за последние 5 лет. То есть критической ситуации никакой нет.

По оценке ФАО озимые в Украине в хорошем и удовлетворительном состоянии. Да, из-за то, что есть засуха, мы можем ожидать, что урожай будет на 5 - 7 процентов меньше, но, учитывая, что в прошлом году он был почти 75 млн. тонн, что больше всего за всю историю Украины, то недобор 6 - 7 млн. тонн не сыграет фактически большой роли по обеспечению внутренних потребностей нашего государства, а лишь может несколько уменьшить экспорт, который был из нашей страны по сравнению с прошлым годом.

Если говорить про те страны мира, в которых дефицит продуктов питания, то в них производство выросло в прошлом году на 1%, а потребление выросло на 1,9%. Видим, что там действительно есть проблема с поставкой продуктов питания. Таких стран сегодня в мире 44! Преимущественно они находятся в Африке (34 страны), в Азии - 8 стран. Вы только вдумайтесь, что только такие 2 страны, как Бангладеш и Пакистан, вместе имеют население свыше 365 млн. людей, а это больше, чем Соединенные Штаты Америки. В Латинской Америке и Карибах таких стран две.

Нам постоянно "вдалбливали", что основным направлением для продажи украинской продукции являются Западная Европа, Европейский Союз. Но на самом же деле это совсем не так!

Почему?! Потому что население на сегодняшний день всей планеты сконцентрировано так: в Азии – 59%, в Африке - 17%, то есть вместе это составляет почти 80%, и это - 2 континента.

В Европе же всего-на-всего 9,56%. Более того, в Европе на сегодня нет ни одной страны, которая действительно имеет дефицит продуктов питания. Все эти страны расположены в Азии и Африке. Это и есть то направление, в котором нам нужно работать!

Поэтому кризис сегодня для экономики Украины на самом деле может быть огромным конкурентным преимуществом. Почему?!

Потому что мир нуждается в продуктах питания! Но еще раз подчеркиваю, что мир не требует много сырья, да он его будет покупать, но будет покупать за копейки. Если же мы хотим заработать, то должны воспользоваться ситуацией, и вместо сырья продавать готовый продукт.

Что мы ожидаем по ценах в 2020 году?

На пшеницу ожидается цена на уровне 150$ за тонну, а это немножко выше, чем в 2019-ом году, когда средняя цена была 143$ за тонну, но это недалеко от средней за последние 5 лет, где она колебалась в пределах 148 - 150$ за тонну. Кукуруза останется на уровне прошлого года - 161$, рис, которого мы выращиваем очень мало, будет тоже на уровне 223 - 226$ за тонну. То есть, вырастив немного меньше и не переработав, мы реально больше в 2020 году не заработаем! Но на самом деле должно было быть по-другому!

Напомню вам, что 65% продукции сельского хозяйства у нас производится мелкими производителями, кстати, они себя в большинстве своем даже не считают с/х производителями.

Что же касается крупных и средних производителей, то они как раз в основном продают свою продукцию на экспорт.

Какой же должна быть политика государства на сегодня, учитывая то, что:

к нам вернулись наши работники с готовым стартовым капиталом, и они могли бы начать собственное дело;

мировые цепочки поставок продуктов питания на сегодня разрушены;

44 страны мира нуждаются сейчас в продуктах питания…

Следовательно, политика государства должна быть направлена на налаживание механизмов переработки в нашей стране.

А это возможно двумя путями:

Для мелкого и среднего бизнеса восстановить или ввести новую кооперацию, которая обеспечит движение продукции: все, что в избытке у сельских семей, попадает на перерабатывающие и консервные заводы, а оттуда уже до полок магазинов нашего города. К тому же все, что мы производим в промышленных масштабах, в пределах того, что нужно Украине, должно оставаться в Украине, а все, что в избытке, должно продаваться за рубеж, но не в сырье, а в конечном продукте.

Вспомните, пожалуйста, Одесса! Воронцовская колоннада. За ней большой Одесский порт. Через этот порт проходит ежегодно 10 млн. тонн зерна из нашей страны. Одним из крупнейших покупателей этого зерна является страна, которая находится всего-на-всего за 100 километров от Одесского порта, и это – Турция! Она покупает у нас пшеницу по 148$ за тонну, перевозит за 100 километров и перерабатывает на муку - создает 645$ добавленной стоимости на тонне, став одним из крупнейших экспортеров муки в мире.

А теперь представьте, что мы вместо того, чтобы просто продать пшеницу, перерабатываем этих 10 млн. тонн в Одессе и в Одесской области, помня опять же, что сырье выращиваем в селе, а перерабатываем в городе. 10 миллионов тонн, 645$ добавленной стоимости, которые создаются на тонне из зерна пшеницы к муке, а это 6 млрд 450 млн долларов, которые могли бы оставаться в экономике одного города, одной области.

Где еще есть такие ресурсы? В какой отрасли нашей экономики? Где мы еще так быстро можем зарабатывать?

Поэтому, что сегодня нужно сделать? Сегодня, ни в коем случае не нужно спекулировать какими-то экспортными квотами, в которых опять же и чиновник, и коррупция будут съедать свободное предприятие в нашей стране. Не надо делать то, что сейчас делает Казахстан и Россия, вводя экспортные квоты. Они нам не нужны!

Нужно использовать цивилизованные инструменты.

Какие цивилизованные инструменты могут быть на сегодняшний день?

Прежде всего те, которые обеспечат необходимое наличие продуктов питания в Украине, будут гарантировать стабильные цены и производителю и потребителю, будут стимулировать перерабатывающую промышленность и продажу продукции с добавленной стоимостью на экспорт.

В этом направлении в Украине "работает" три очень важных института!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВА УКРАИНЫ.

Госрезерв подчиняется Министерству экономики и торговли и автоматически в подчинении КМУ. Но мы видим насколько неэффективным оказался Госрезерв в кризисной ситуации. Сегодня и в направлении поставок продуктов питания, и, особенно, в направлении медицины (даже простых респираторов и защитных костюмов не хватает) Госрезерв не сработал.

А на самом деле это та организация, которая должна заниматься закупкой всего того, что в Украине должно быть на необходимом уровне потребления. То есть Госрезерв в данном случае должен создавать заказы украинским производителям на те продукты, которые не могут падать в количестве, меньше, чем нужно для необходимого потребления в нашей стране.

АГРАРНЫЙ ФОНД.

Раньше он был в подчинении Министерства сельского хозяйства и продовольствия, которого сейчас уже нет. Сегодня АФ также в подчинении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Именно Аграрный фонд должен формировать заказ государства через форвардные поставки нашим производителям всего того, что нужно для обеспечения продуктами питания населения нашей страны. Следовательно, не нужно вводить ограничения, просто целесообразно использовать те инструменты, которые есть в руках государства.

Кроме того, чтобы все это еще и работало, необходимо, прежде всего, задействовать и ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННО-ЗЕРНОВУЮ КОРПОРАЦИЮ УКРАИНЫ (ГПЗКУ), которая на сегодня в очень плохом состоянии, и мы слышали, что исполняющий обязанности руководителя на днях как раз подал в отставку, а сама компания на грани банкротства.

Получается, что имея такие три мощные инструменты в руках государства, как Госрезерв, Аграрный фонд и ГПЗКУ, реально можно влиять на то, чтобы продуктов питания по стабильным ценам в Украине было достаточно, а все что в избытке, мы могли бы спокойно экспортировать и не переживать о том, будет ли хлеб в Украине, или не будет!

Также требуется восстановление работы эффективного отраслевого министерства, которое бы я назвал "Министерство аграрной политики, продовольствия, природных ресурсов и сельских территорий".

Почему именно так? Потому что в этом министерстве должны быть сконцентрированы все вопросы, которые относятся к земле, воде, лесу и воздуху. То есть все то, что есть сегодня в природных ресурсах нашей страны, кроме недр, которые есть в министерстве уже другого направления.

Именно это и дало бы нам сегодня возможность не только не потерять, а еще и реально выиграть в данном кризисе!

Ну, но, конечно, для этого всего нужно стратегическое видение, действительно государственные люди, которые понимают, что кризис - это не причина для отчаяния, а огромная возможность для роста!

И сегодня мировая ситуация, как никогда, дает нам шанс и возможность выйти из этого кризиса более сильными. К сожалению, в действиях власти мы сегодня всего этого не видим!

И то, что земельная реформа должна быть выполнена, как основа всех экономических изменений, вопрос ясен, и об этом мы не раз уже говорили!

Виталий Скоцик