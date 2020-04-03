Кому и какую поддержку должно оказать государство из-за пандемии коронавируса

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Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и мер направленных на сдерживание распространения болезни и борьбы с ней многие украинцы останутся без средств на существование. Как государство должно урегулировать такую ситуацию?

Об этом пишет Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Как правильно поддержать людей и экономику во время карантина? Каким должен быть объем такой поддержки?

1. Объем поддержки должен быть существенно увеличен. Развитые страны предоставляют пакеты поддержки бизнеса и людям на уровне 5-10% (США, Канада, Великобритания, ЕС, Австралия). В Украине 10% ВВП это составляет примерно 400 млрд грн. Размер поддержки, предоставляемой в Украине сейчас значительно меньше и должен быть увеличен в разы.

2. Прямая поддержка людям. С экономической и финансовой точки зрения, больше всего кризис ударит по людям, которые будут уволены, отправлены во временные отпуска, или каким будет уменьшена зарплата. Поэтому фокус должен быть на поддержке прежде всего таких людей, а не пенсионеров. Целью должно быть сохранение рабочих мест и доходов людей. Лучший механизм поддержки - прямые выплаты тем, кому она нужна. То есть, людям, которые теряют работу и доходы.

3. Уровень поддержки. Развитые страны оказывают государственную поддержку до 80% от зарплаты работников до кризиса (см., например, Австрию, Великобританию или Чехию). Посчитаем порядок денег нужных для поддержки людей. Средняя зарплата в Украине колеблется на уровне 10-11 тыс. грн. Количество рабочей силы 17,4 млн человек. Допустим 5 млн человек (30% от рабочей силы) будут нуждаться в поддержке. И государство будет выплачивать, скажем, не 80% зарплаты как в развитых странах, а 50% - 5 тыс. грн. Тогда получаем общую сумму расходов - 25 млрд грн в месяц.

Значит при карантине на 3-4 месяца, государство должно заложить в бюджет 100 млрд грн на поддержку людей, которые потеряют работу.

4. Механизм поддержки. Это должны быть прямые выплаты. На счета людей, которые потеряли работу или которым уменьшили зарплату. У государства существует несколько механизмов - выплаты по безработице, и тому подобное. На техническом уровне нужно будет выписать критерии, по которым человек получит поддержку и механизм проверки этих критериев. Важно, чтобы ФЛП, самозанятые и неофициально трудоустроенные тоже получали эту поддержку.

5. Поддержка малого и среднего бизнеса. Об этом стоит написать отдельно. Принцип здесь - оказание разовой поддержки, предоставления субсидированных кредитов, максимальная дерегуляция на период карантина.

6. Монетарная политика и банковский сектор. Большинство стран используют стандартные методы - предоставление ликвидности банковскому сектору, уменьшение учетной ставки, послабления условий резервирования, рефинансирования банков по определенным критериям. Национальный банк уже ввел и продолжает вводить эти действия.

Я переживаю, что государство будет поддерживать людей недостаточно быстро, в недостаточном размере, и недостаточно эффективно. И это нанесет дополнительные потери для общества и экономики. Реакция на кризис требует прямых выплат людям, которые теряют работу или зарплату, уже сейчас, в размере половины или больше зарплаты. Эти выплаты должны быть произведены напрямую людям деньгами, сейчас и каждый месяц в течение карантина и до восстановления экономики.

P. S. Где взять эти деньги? Нужно дожать программу МВФ, который также откроет финансирование от ЕС, Всемирного банка и других международных организаций. Также поддержку нужно получать от других стран. И наконец есть стандартные механизмы внутреннего финансирования, через ОВГЗ.

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Стоит ли проводить (фактически) эмиссию, если не будет хватать финансирования через рыночные механизмы? По-моему мнению, да, из-за беспрецендентной ситуации. Но нужно помнить, что эмиссия не может быть заменой программы МВФ и поддержки других доноров и одалживаний с рынка. Только дополнительным инструментом.

При условии ответственного поведения правительства и программы МВФ, небольшая эмиссия не будет самым большим злом для экономики в сегодняшних условиях. Главное как эти дополнительные деньги будут тратиться! Если их опять разворуют - "на важные стратегические приоритеты" - то мы только углубим кризис и лучше эмиссию не делать. Если же эти деньги будут потрачены на прямую поддержку людей, которые потеряли работу, то это будет правильно и этично и с экономической точки зрения.

Тимофей Милованов