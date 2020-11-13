Компенсация утраченного заработка: Как получить финансовую помощь на период самоизоляции?

В период карантина Фонд соцстраха оказывает помощь по временной нетрудоспособности по дополнительному страховому случаю - в случае изоляции от COVID-19 Фото из открытых источников

​​39 725 украинских работников, в том числе 8200 медиков, которые находились на самоизоляции из-за COVID-19, получили выплаты на сумму почти 50 млн гривен. Что должен сделать работник, чтобы получить деньги?

Оригинал в Telegram-канале "Адвокат Права".

Размер выплаты от Фонда для застрахованного лица составляет 50% его средней зарплаты независимо от страхового стажа работника, для медицинских работников это 100% средней зарплаты.

Первое, что должен сделать работник - это обратиться к работодателю, объяснить, что имел контакт с лицом, которое заболело COVID-19, и попросить две недели работать в дистанционном режиме. Согласно решению правительства, работодатели на сегодня имеют право перевести своих работников на дистанционную (надомную) работу.

Если такой возможности, учитывая характер выполняемой работы или позицию работодателя нет, то воспользуйтесь государственной программой поддержки самоизоляции. Фонд может оплатить период пребывания работающих украинцев на самоизоляции в случае непосредственного контакта с больным COVID-19.

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1. Для этого работник должен по телефону в дистанционном режиме обратиться к своему семейному врачу, который откроет листок нетрудоспособности.

2. Чтобы получить от Фонда помощь, необходимо передать полученный листок нетрудоспособности с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19–11" своему работодателю.

3. В свою очередь, работодатель на основании полученного от работника листка нетрудоспособности оформляет заявление-расчет с указанием причины нетрудоспособности – 11, то есть изоляция от COVID-19, и передает ее в Фонд для осуществления финансирования.

Также с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 Фондом социального страхования Украины организован дистанционный прием заявлений-расчетов от страхователей, в том числе по электронной почте.