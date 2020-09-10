Комик-дуэт "Кролики" идет в мэры Киева!

Владимир Данилец (слева) и Владимир Мойсеенко ( справа) - дуэт "Кролики" Фото из открытых источников

Моисеенко: Здравствуйте, дорогие телезрители!

Данилец: Здравствуйте!

Моисеенко: Вначале нам бы хотелось поблагодарить канал "112 Украина" за возможность выступить сегодня перед киевлянами.

Данилец: В связи с тем, что в нашей стране уже не осталось юмористов, которые не пошли бы в большую политику...

Моисеенко: ...И осознавая свою гражданскую ответственность за судьбу родного города, мы, посоветовавшись...

Данилец: ...Я посоветовался с Владимиром Александровичем...

Моисеенко: ...А я – с Владимиром Витальевичем. Мы решили баллотироваться в мэры Киева! Вдвоем!

Данилец: Сразу отвечаем на вопрос: как это – вдвоем?

Моисеенко: Очень просто. Вся наша страна в едином порыве семимильными шагами интегрируется в Европу, а мы знаем, что во многих европейских странах существует понятие "родитель номер один" и "родитель номер два" вместо "мама" и "папа".

Данилец: Так почему же в европейской столице не может быть мэр номер один и мэр номер два?

Моисеенко: Просим считать наше сегодняшнее выступление официальной заявкой о вступлении в предвыборную борьбу за кресло мэра.

Данилец: За два кресла мэра.

Моисеенко: За двухместное кресло мэра.

Данилец: Под партией "Коміків, клоунів і гумористів", сокращенно – ККГ.

Моисеенко: Теперь непосредственно о нашей программе. Мы обязуемся за счет бюджетных средств и макро- и микроэкономической помощи от европейских городов-побратимов поднять пенсии киевлян до 1500 евро в месяц, а минимальную зарплату установить в размере 3 тыс. евро.

Данилец: Таким же будет и прожиточный минимум.

Моисеенко: Перевести весь транспорт в городе: городской, общественный и частный, на электродвигатели, для чего в ближайшее время перепрофилируем "Кузницу на Рыбальском" на производство пальчиковых, квадратных батареек и "Крон".

Данилец: Все частные медицинские центры перевести в собственность города и вернуть жителям Киева бесплатное медицинское обслуживание, а пенсионерам даже доплачивать по 200 грн за каждое посещение врача.

Моисеенко: Заботясь о здоровье жителей нашего города, мы договорились с Одесской областью о строительстве винопровода во все отделения государственных банков Киева, и благодаря этому каждый киевлянин, оплатив коммуналку, сможет запить стресс стаканчиком красненького.

Данилец: Все улицы Киева будут расширены до 4 полос в каждую сторону, и киевляне навсегда забудут о пробках.

Моисеенко: Также мы решили, что в случае нашего избрания все киевские чиновники будут переселены в "хрущевки", а их квартиры отданы малоимущим.

Данилец: Так как мы не в состоянии сами руководить ни госпредприятиями, ни банковской системой, ни медициной, ни вообще страной...

Моисеенко: ...Мы планируем обратиться в Евросоюз с просьбой назначить в Киевский горсовет и во все районы наблюдательные советы из 5-6 иностранных представителей с зарплатой не менее 50 тыс. евро в месяц.

Данилец: Это основные пункты нашей программы. Для подробного ознакомления читайте ее полностью во всех соцсетях.

Моисеенко: В заключение хотим сказать: дорогие избиратели, смело доверяйте руководство своими городами, районами и областями юмористам. Они, как говорил классик, с удовольствием за это дело возьмутся.

Вдвоем: И добьют это дело до конца.

Оригинал на сайте 112.ua.