Комендантский час и талоны на еду? Чего стоит ждать от чрезвычайного положения

Украинские полицейские в защитных масках из-за распространения нового коронавируса EPA-EFE

Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение в Украине чрезвычайного положения. По его мнению, это надо было делать с самого начала, тогда бы количество больных коронавирусом не росло бы в геометрической прогрессии. Вместе с тем спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью одному из телеканалов сообщил, что в ближайшие дни Рада соберется на внеочередное заседание. Для чего именно он не сообщил, но глава Минздрава призвал депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине.

Мы решили разобраться, что именно предусматривает чрезвычайное положения, и чем оно отличается от чрезвычайной ситуации, которую сегодня ввели в нескольких областях Украины.

В чем разница

Итак, чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории страны, где есть нарушения условий нормальной жизнедеятельности людей. Они бывают нескольких видов — техногенные, природные, социальные и военные. Также они бывают четырех уровней — государственные, региональные, местные и на отдельных объектах. На сегодня режим чрезвычайной ситуации введен в Днепропетровской, Черновицкой, Житомирской и Киевской областях, а также в городе Киеве.

Чрезвычайная ситуация регулируется Кодексом гражданской защиты Украины и вводится решением правительства. Она не предусматривает ограничения прав и свобод граждан и не имеет временных ограничений.

Тогда как чрезвычайное положение — это особый правовой режим, который может вводиться по всей территории страны или на ее отдельных территориях. Он вводится при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера, которые могут привести к значительным человеческим и материальным потерям, а также которые несут угрозу жизни и здоровью граждан. Чрезвычайное положение дает особые полномочия соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления.

В отличие от чрезвычайной ситуации, чрезвычайное положение предусматривает временное ограничение конституционных прав и свобод граждан.

Кроме того, чрезвычайное положение вводится не более чем на 30 суток, но может быть продлено указом президента. Но тоже только на 30 дней и только после повторного голосования Верховной Рады.

В целом процедура введения чрезвычайного положения выглядит так: СНБО или Кабмин предлагают президенту ввести чрезвычайное положение, президент издает соответствующий указ и обращается с ним в Верховной Раде, Рада должна собраться на заседание в течение двух дней, в случае принятия депутатами такого решения, оно публикуется в СМИ.

В то же время стоит отметить, что премьер-министр Денис Шмыгаль предложил внести изменения в закон и позволить вводить чрезвычайное положение единолично президентом. Учитывая, что в действующем парламенте пропрезидентское большинство, этот сценарий имеет место быть.

Что предусматривает чрезвычайное положение

Ограничение прав и свобод — достаточно широкое понятие. Поэтому, что именно предусматривает чрезвычайное положение:

ограничение свободы передвижения по территории, на которой вводится чрезвычайное положение, а также ограничение движения транспортных средств и их досмотр. То есть если на сегодня запрещены междугородние перевозки общественным транспортом, закрыто авиасообщение, не работают метрополитены, а в некоторых городах вообще не ходит общественный транспорт, то во время чрезвычайного положения могут и ограничить передвижение на личных автомобилях;

усиление охраны общественного порядка;

запрет забастовок;

запрет проведения массовых мероприятий;

принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических или физических лиц при необходимости, например, под госпитали.

Это основные положения. Однако есть еще и дополнительные, которые могут вводиться в зависимости от природы катастрофы.

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В частности, многие пользователи соцсетей боятся возможного введения комендантского часа. Так, законом о правовом режиме чрезвычайного положения это предусмотрено, но только если ЧП вводится из-за массовых беспорядков.

Пандемия же коронавируса является катастрофой природного характера, поэтому в этом случае возможны еще и следующие ограничения:

эвакуация граждан с мест их проживания — как временно, так и навсегда;

установление квартирной повинности для юрлиц для размещения эвакуированного населения, воинских формирований и тому подобное. Но из-за этого, вряд ли, стоит переживать, потому что эпидемия коронавируса, наоборот, предполагает изоляцию и сведение контактов с людьми к минимуму;

установление карантина и других противоэпидемических мероприятий — то, что мы уже имеем на сегодня;

временное запрещение строительства новых и расширения действующих предприятий, чья деятельность не связана с ликвидацией чрезвычайной ситуации;

введение особого порядка распределение продуктов питания и предметов первой необходимости. Хотя дефицита продуктов питания в Украине нет, этот пункт может, например, ограничить количество купленной в одни руки гречки;

изменение режима работы предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, переориентация их на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции. Если на сегодня некоторые предприятия самостоятельно принимают решение, например, переформатироваться с изготовления духов на изготовление антисептиков, то в условиях чрезвычайного положения могут к этому обязать;

отстранение от работы на период чрезвычайного положения, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, от деятельности которых зависит нормализация обстановки в районе чрезвычайного положения;

мобилизация и использование ресурсов предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, для предотвращения опасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций с обязательной компенсацией понесенных потерь.

Все вышеприведенные пункты являются вариативными. В указе президента должен быть прописан перечень прав, которые будут ограничены, и на какой срок. Также там обязательно прописывается срок введения чрезвычайного положения, территория, на которой он вводится, и главное— обоснование.

Екатерина Чернявская