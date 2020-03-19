Когда закончится нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией?

Это уже четвертая ценовая война за последние 35 лет, в которой принимает участие Эр-Рияд Андрей Рудаков/Bloomberg

Рассматривая опыт прошлых ценовых войн, которые вела Саудовская Аравия, можно прийти к выводу, что новая ценовая война тоже, вероятно, будет длинной. Впрочем, возможно, на сей раз конфликт окажется слишком тяжелым для сторон, и тогда он надолго не затянется.

Об этом пишет Bloomberg.

Как долго будет продолжаться жестокая война нефтяных цен между Саудовской Аравией и Россией? Если судить по историческому опыту, она будет длинной.

Это уже четвертая ценовая война за последние 35 лет, в которой участвует Эр-Рияд. Все они длились не меньше года, и цены в итоге падали не меньше чем на 50%.

Разумеется, на сей раз все может быть иначе — никогда еще шок спроса так не совпадал с шоком предложения. Однако прошлые войны, как минимум, демонстрируют, насколько высок болевой порог у тех, кто принимает решения.

Вот как разворачивались события в прошлом:

• Ценовая война I: 13 месяцев. В июне 1985 года на встрече в городе Эт-Таифе в Саудовской Аравии король Фахд предупредил страны ОПЕК, что его страна больше не будет в одиночку нести бремя сокращения добычи. В ноябре Эр-Рияд начал наводнять рынок нефтью. Цены за шесть месяцев упали с 31 доллара за баррель до 9,75 доллара. Мир не удалось заключить до декабря 1986 года.

• Ценовая война II: 17 месяцев. Она началась в ноябре 1997 года на встрече в Джакарте, столице Индонезии. Саудовская Аравия нарастила добычу, чтобы дать отпор Венесуэле, стремительно захватывавшей прибыльный рынок США. Правда, Эр-Рияд не ожидал, что на фоне кризиса на развивающихся рынках и теплой зимы обвалится спрос. Нефть в итоге упала примерно с 20 долларов за баррель до менее чем 10 долларов. Примирились стороны только в апреле 1999 года.

• Ценовая война III: 22 месяца. Началась в ноябре 2014 года на встрече в Вене. Устав от того, что не входящие в ОПЕК страны пользуются плодами сокращения добычи картелем и, беспокоясь о последствиях американской сланцевой революции, Саудовская Аравия решила качать нефть по своему усмотрению. Нефть упала приблизительно со 100 долларов за баррель до 27,88 доллара. Мир заключили в сентябре 2016 года: Эр-Рияд отступил, а Россия присоединилась к сокращению добычи.

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На сей раз битва с самого начала была более жестокой, с ценами, упавшими больше чем на 35% за считанные дни. Раньше цены снижались медленно, за месяцы. Новая шоковая тактика Эр-Рияда, возможно, на этот раз сократит конфликт — если окажется настолько болезненной, что все вынуждены будут быстро сесть за стол переговоров.

Хавьер Блас, Джулиан Ли

Перевод: ИноСМИ