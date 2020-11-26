Коалиционные игрища на Одесчине: Альянс Труханова, Гончаренко и "Слуги народа" шокирует

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Закончились большие местные бега. Кулуары зашуршали списками коалиций, кандидатур на секретарей и руководителей комиссий. Это вкусно. Это – контроль. И рождаются в этом шуршании самые причудливые конфигурации.

Об этом пишет Андрей Бодров на своей странице в Facebook.

"Ширка"-2007 удавилась бы от зависти. Но - куда деваться! Задача-то стоит…

Особенно остро она стоит у "Слуги народа". Результат которой резко отличается от прошлогодних парламентских. Без влияния "внизу" трудно будет надеяться на хорошие показатели в возможной досрочной кампании в ВР. Вот и идет поиск "других" инструментов обеспечить контроль над регионами и крупными городами. Иногда инструменты классические, иногда – весьма "нестандартные".

Например, коалиционные игрища в Одесском областном и городском советах. Альянс трухановской "Доверяй делам", гончаренковской "Европейской солидарности" и многоглавой на одесском уровне "Слуги народа" вызывает шок даже у очень бывалых одесских избирателей. В планируемых раскладах "слуги" получат кресла главы облсовета и секретаря городского парламента. Для отчета в Офис президента – реляция об эффективности местных игроков, для самих игроков – контроль над земельными, бюджетными ресурсами и коммунальной собственностью.

Желание "высоких договаривающихся сторон" быстрее определить правила игры и "кто кому Рабинович" совершенно понятно. Но непонятно одно – неужто никто из технологов-политологов-консультантов не сказал сторонам, что этот "слегка противоестественный" союз выглядит в глазах совершенным отходом от декларируемых принципов на предвыборном этапе?

Ведь метких взаимных плевков со стороны всех в адрес всех хватало с избытком. И как теперь обеспечивать выполнение другой первоочередной задачи – сохранить рейтинг поддержки президента и партии в целом? Для реалий Одессы союз "Евросолидарности" и "слуг" - не то что не лучший, наверное – худший путь к реализации этого задания. Рейтинг-то базируется на ДОВЕРИИ населения, а не внутренних междусобойчиках вчерашних оппонентов!

Как потом "Слуге народа" оправдаться за некоторые "интересные" голосования вчерашних оппонентов? Надолго ли представитель правящей партии останется секретарем горсовета или председателем облсовета, если "слуги" не будут поддерживать голосование по распилу территорий и бюджетов? А если будут, то что станется с рейтингом партии? Неужели интересы местных стейкхолдеров партии важнее имиджа президента? Ведь есть опасность, что пребывая в этом союзе в меньшинстве, партия не будет контролировать реализацию своих партийных принципов, но окажется в заложниках действий других местных игроков. А это – прямой путь к постоянным оправданиям за чужие распилы и закату политического бренда на Одесчине.

Андрей Бодров