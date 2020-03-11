Кличко вводит карантин в Киеве из-за коронавируса: Это защита граждан от болезни или пиар?

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы с заявлением, что с 12 марта в городе начинает действовать карантин, чтобы предовратить распространение коронавируса kiev.informator.ua

Киевская власть вводит карантин с 12 марта, в связи с этим будет запрет массовых мероприятий и закрытие школ. Зачем парализовывать обучение, если ни одного случая коронавируса нет, и молодежь наименее подвержена этому вирусу?

Об этом пишет Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Бестолковый карантин. Карантин - это не закрыть школы! Это комплекс защитных мероприятий, система диагностики и профилактики, а если этого нет, то закрытие чего-либо не спасет, а только усугубит ситуацию. Видимо, в мэрии нет времени читать гугл. Закрытие учебных и спортивных учреждений в Киеве - это не борьба с вирусом, а наоборот, усиление распространения инфекций, ведь занятия спортом укрепляют иммунную систему как раз против респираторных инфекций, которой и является коронавирус. Теперь десятки тысяч детей будут вынуждены вместо организованных занятий находиться в общественных местах, где большой трафик, множество других людей, и тем самым куда больше вероятность подхватить и разнести болезни. Зачем парализовывать учебу и спорт в огромном городе, если ни одного случая коронавируса нет, и молодежь наименее подвержена этому вирусу?

Чем должен заниматься мэр в период эпидемии:

закупить тесты для выявления вируса;

закупить маски для сотрудников коммунальных служб и горожан;

обеспечить защитными костюмами медиков, которые проводят осмотр и контактируют с большим количеством людей;

вести информационную работу по гигиене и профилактике респираторных инфекций, и рекламировать спорт и занятия на свежем воздухе.

Но мэр Кличко просто снял с себя ответственность за последствия и объявил карантин. Желание одно - получить пиар, ничего не делая и не ударив пальцем о палец.

Юрий Бутусов