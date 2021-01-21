"Карпаты рубят, не стесняясь, и днем, и ночью": Почему закон не защищает украинские леса

Вырубка деревьев в Карпатах Фото из открытых источников

Стихийные бедствия, резонансные уголовные дела, техногенные катастрофы. Обещания власти помочь, наказать виновных, исправить ситуацию. И отчаяние тех, кто помощи так и не дождется. Телеканал "112 Украина" продолжает цикл материалов "112.док".

В этот раз говорим о вырубке Карпат. Недавно Оксана Марченко обратила внимание на вопиющие факты уничтожения украинских лесов. "Лес рубят, не стесняясь, и днем, и ночью, ведь теперь вывозить кругляк разрешено законом", - заявила она.

Лысые пятна на горах, которые видны даже из космоса. Вековые дубы, ценные буки, высокие ели. Под топоры и пилы идет все. Где раньше были непролазные чащи – остаются голые поляны. Кругляк везут за границу, власть имущие набивают собственные карманы. И все это под носом у правоохранителей. Чем оборачивается для украинцев неконтролируемая вырубка лесов в Карпатах?

В апреле 2015-го Верховная Рада принимает закон, которым на 10 лет запрещает экспорт леса-кругляка. Другими словами говоря - необработанных стволов деревьев. Это особенно ценный материал. Из него, к примеру, делают дороги, паркет и мебель. Но, несмотря на мораторий, бревна и дальше едут за границу. Только под видом топливной древесины. Проще – дров.

Но масштаб таких сделок?

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По данным украинской таможни, еще в 2015-м экспорт необработанных лесоматериалов из Украины достигал двух с половиной миллионов тонн. Далее объемы вывоза древесины из страны начали сокращать. И, если верить документам, прекратили полностью в 2019-м. Зато вырос экспорт дров. В 2015-м их вывезли на 165 млн долл., а уже в 2018-м - на 298. Показательный за эти 5 лет – 2017-й. Тогда, по украинским цифрам, экспорт леса-кругляка составил всего 2 тыс. тонн, а топливной древесины – почти полтора млн тонн. А вот в данных Евростата общая цифра такая же, но соотношение другое – кругляка почти полмиллиона тонн, а топливной древесины – миллион. То есть около пятисот тыс. тонн дров, пересекших границу, превратились в промышленные лесоматериалы.

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Больше всего такой лес покупают страны ЕС. Среди них Польша, Германия и Румыния. Вне Евросоюза основной покупатель - Турция. За пределами Украины из отечественного леса изготавливают, в частности, мебель. В июне 2020-го британская общественная организация Earthsight заявила: один из крупнейших производителей мебели в мире компания Ikea использует буковую древесину, которую нелегально заготовили в Украине под видом санитарных рубок. Их обычно осуществляют, когда деревья болеют и гниют. Но позже такие, вроде бы непригодные стволы оказались на фабрике мебельного гиганта в Словакии. И там превратились в стулья, столы и шкафы.

В конце октября 2020-го Верховная Рада голосует за законопроект о защите лесов. Через три недели документ подписывает Владимир Зеленский. В Офисе президента говорят: закон совершенствует систему охраны пихтово-буковых лесов на карпатских склонах. Мол, больше сплошной вырубки не будет. Так говорили во властных кабинетах. На деле все оказалось по-другому.

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Это Вижницкий национальный парк. Природоохранная территория. На одном из участков – 12 пеньков, замаскированных ветками. В нескольких сотнях метров - еще один голый участок. Тут исчезло около десятка дубов.

Закон, не защищающий леса. Именно так назвали экологи документ, за который проголосовал парламент и который подписал президент. Экологи говорят: в законе появилась норма, позволяющая рубить на высокогорье и таскать деревья тяжелой техникой и не запрещающая так называемые санитарные чистки. Их обычно осуществляют, чтобы убрать больные и старые деревья. Зато такими вырубками прикрываются, чтобы банально срубить ценные деревья и заработать на этом на дорогие машины и большие имения.

По данным Госстата, в течение 2015-2018 годов в Украине вырубили 1 млн 650 тыс. гектаров леса. Это больше, чем площадь Закарпатской области. Вместо уничтоженных лесов молодыми деревьями засадили в семь раз меньшую территорию.

Как выглядят леса в украинских Карпатах, если на них смотреть с самолета, можно увидеть вот на этом видео. Его на своей странице в соцсетях опубликовала телеведущая Оксана Марченко.

На кадрах видны лысые участки, где когда-то росли деревья. Кто их срубил? Куда вывезли? Кто положил себе в карман деньги по продаже поваленного леса? На эти вопросы должны дать ответы правоохранители. Но пока они и сами их не знают.

"Я серьезно опасаюсь, что от густых карпатских лесов скоро ничего не останется. Лес рубят, не стесняясь, и днем, и ночью, ведь теперь вывозить кругляк разрешено законом. Да и люди после очередного повышения цен на газ и электроэнергию переходят на дровяное отопление", - говорит Оксана Марченко.

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Как обогреть свой дом – в начале 2021-го один из самых актуальных вопросов для украинцев. Особенно, когда на улице доходит до минус 20. Тогда приходится тратить на отопление больше газа. А он дорожает чуть ли не каждый месяц. В начале января 2021-го в разных регионах Украины – разные цены на голубое топливо. Стоимость зависит от поставщика. На одну область таких компаний может быть несколько.

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Больше всего их в Киевской обл. Целых 12. Цены от 6 грн 99 коп. до 9 грн 88 коп. Пользователи могут выбирать себе компанию, которая будет поставлять газ в их дом. А вот в 7-ми областях такой возможности у людей нет. В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Закарпатской – по одному поставщику на всю область. И именно в Закарпатской обл. - одном из регионов, который страдает от вырубки в Карпатах - цены на газ - одни из самых высоких: 9,89 за куб. Прибавьте к этому еще и стоимость транспортировки топлива – 2 грн 22 коп. И получится, что если за месяц сожжете 200 кубов газа, то в платежке увидите 2422 грн. Это на 22 грн больше, чем размер минимальной пенсии в Украине.

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Те, кому денег на отопление дома газом не хватает, уже начинают искать альтернативы. Кто живет возле леса, берут в руки топоры и пилы и идут валить деревья.

Дома отапливают дровами, которые заготавливают незаконно. Об этом прекрасно знают и в Закарпатском управлении лесного и охотничьего хозяйств. Говорят: в 2020-м зафиксировали 232 случая незаконной вырубки лесов. И это только те, которые увидели. Каждое поваленное дерево - убытки государству. Их оценивают по пенькам. Например, если он в диаметре около 22-х сантиметров, то за ствол надо возместить полторы тысячи гривен в бюджет. Еще и заплатить полтысячи штрафа. Всего за год из-за таких вырубок в регионе государство потеряло 17 млн грн.

Не только в горах и низменностях, но и в крупных городах. Например, в областном центре – Ужгороде – некоторые местные уже готовы валить те деревья, которые растут прямо посреди улиц.

У кого леса под боком нет или кто живет в многоэтажках – те вынуждены платить за дорогой газ. Очередной рост цен на топливо выводит людей на улицы. Страна охвачена тарифными протестами.

Потребители, уставшие от лицемерия власти, которая сначала обещает снижение тарифов, а потом рисует заоблачные цифры в платежках, блокируют дороги и врываются на заседания областных советов.

Люди пишут открытые письма президенту, чиновникам, народным депутатам.

Митингуют в Днепре, Запорожье, Херсоне, Полтаве, Житомире и в других областных центрах. Тысячи людей требуют снизить цену на газ и убрать из тарифа плату за транспортировку топлива.

* * *

А тем временем карпатские леса редеют. Это видно даже со спутниковых снимков. В июне 2020-го президент Украины Владимир Зеленский подписывает закон о национальной инвентаризации лесов. В пояснительной записке к документу говорится: за всю историю государственный учет проводили только дважды: в 1996-м и 2011-м годах. Сейчас актуальных данных о том, какую площадь Украины покрывают леса, нет. В Гослесагенстве признают: владеют информацией лишь о 73% украинских лесов.

Правоохранители и далее отчитываются: на границе то тут, то там обнаруживают контрабанду кругляка. Его везут грузовиками и поездами. И несмотря на открытые уголовные дела, такой незаконный экспорт не прекращается. Разобраться с этим просят украинские власти депутаты Европарламента. Стран, импортирующих украинскую древесину под видом якобы дров или больных деревьев, которые затем превращаются в стулья и шкафы и едут на продажу по всему миру.