Канье Уэст идет в президенты США: Политические амбиции, отношения с Трампом и Байденом и Ваканда как модель управления

Американский рэпер Канье Уэст Global Look Press

Американский рэпер-миллиардер Канье Уэст взорвал Интернет своим заявлением о том, что собирается баллотироваться в президенты. Журнал Forbes знакомит читателей со взглядами и "политическим курсом" нового потенциального кандидата в президенты США.

Об этом пишет Forbes.

В ходе четырехчасового марафонского интервью рэпер-миллиардер и кроссовочный магнат заявил следующее:

— В президенты он баллотируется от Партии дня рождения, а наставляет его на этом поприще Илон Маск и некий таинственный кандидат в вице-президенты, которого он уже выбрал. "Как и все, что я делал в своей жизни, — говорит Уэст, — я делаю это, чтобы победить".

— Президента Трампа он больше не поддерживает. "Этим интервью я по сути снимаю с себя красную кепку".

— То, что он отберет черные голоса у кандидата от демократов и тем самым поможет Трампу, его не коробит. "Я ничего не скрываю, я же вам только что сказал. Считать, что все черные должны голосовать за демократов — это расизм и белый шовинизм".

— Он ни разу в жизни не голосовал.

— В феврале он переболел коронавирусом.

— К вакцинам он относится с подозрением и вообще считает их "отметиной дьявола".

— Он убежден, что женские клиники "Американской федерации планирования семьи", где делают бесплатные аборты, построили белые шовинисты "от лукавого".

— Устройство Белого дома он себе представляет как тайную страну Ваканду из фильма "Черная пантера".

Мы только начали интервью, но у него разрывается телефон. Большинство разговоров — о том, что у него есть всего 30 дней, чтобы принять окончательное решение, баллотироваться или нет. Иначе, по его словам, он пропустит крайний срок подачи заявок в большинстве штатов. Сам он считает, что можно будет попросить отсрочку, сославшись на эпидемию коронавируса. "Я общаюсь с экспертами, я собираюсь поговорить с Джаредом Кушнером, с Белым домом, с Байденом", — говорит Уэст. Отдельного штаба у него пока нет. По его словам, его советники — это два человека, которые поддерживают его сильнее других: его жена Ким Кардашьян-Вест и Илон Маск. "Мы говорили об этом уже много лет", — говорит Уэст. (И добавляет: "Я предложил возглавить нашу космическую программу").

Через час интервью Уэст решился. Он говорит, что определенно планирует баллотироваться в 2020 году, хотя изначально планировал в 2024 году. Слоган его кампании: "Да!". Напарник? Мишель Тидбол (Michelle Tidball), малоизвестная проповедница из Вайоминга. А почему Партия дня рождения? "Потому что, когда мы выиграем, у всех будет вечеринка". (Игра слов: Birthday party как "вечеринка в честь дня рождения" и "партия дня рождения", прим. перев.)

Кто-то решит, что это пародия или особенно сюрреалистический эпизод "Семейства Кардашьян", но Уэст, судя по всему, настроен серьезно. Звоня со своего ранчо в Вайоминге, где, по его словам, он впервые в жизни зарегистрировался как избиратель, Уэст отрицает, что это рекламный ход для его предстоящего альбома. ("Я отдаю свой альбом забесплатно"). Хотя всего две недели назад он твитил целые цепочки сообщений в поддержку Трампа с эмодзи в виде поднятого кулака, сейчас он утверждает, что потерял доверие к президенту. "Это какой-то бардак, — жалуется он, — мне не нравится, что он прячется у себя в бункере, а достается мне". Уэст говорит, что сам он переболел коронавирусом в конце февраля, хотя подчеркивает, что это никак не сказалось на его желании баллотироваться.

Тем не менее ругать Трампа он, по собственному признанию, не собирается. Зато критиковать Байдена он не стесняется, и многих это укрепит в подозрении, что Партия дня рождения — всего лишь уловка, чтобы переизбрать Трампа. "Я не говорю, что Трамп стоит у меня на пути, может, он отчасти и есть мой путь. А Джо Байден? Да бросьте вы. Знаете что? Вот Обама был особенный. Трамп особенный. Говорят, Канье Уэст особенный. Америке нужны особенные люди, за которыми пойдут другие люди. Билл Клинтон? Особенный. А вот Джо Байден нет".

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Начиная с этого момента, Уэст разглагольствует обо всем на свете, периодически пускаясь в рэп-импровизации ("Уж если я поймаю волну, то оседлаю именно эту").

О своей политической позиции

"Не будь Трампа, я бы баллотировался как республиканец. Но раз Трамп есть, я буду выдвигаться как независимый кандидат".

О прошлой поддержке Трампа

"Трамп из всех наших недавних президентов — лучший, чтобы разговор о Боге не прекращался".

О красной MAGA-кепке

"Одна из причин, почему я носил красную кепку (с лозунгом Трампа "Вернем Америке былое величие", прим. перев.), — это протест, чтобы голоса черных не дробились. Кроме того, мне нравятся отели Трампа и саксофоны в фойе".

Об обсуждении президентских амбиций с Белым домом

"Однажды я разговаривал с Джаредом Кушнером, и он сказал: "У нас нет черных лидеров, есть одни аферисты". Почему? Потому что всех черных лидеров они убили". (Просьбу прокомментировать в Белом дома и пресс-службе Кушнера тут же отклонили).

О демократах

"Говорить, что все чернокожие должны голосовать за демократов, и что я своей кандидатурой расколю их голоса, — не что иное, как разновидность расизма, белого шовинизма и белого контроля. Демократы ведут эту накачку в социальных сетях. Демократы это и мне говорили, даже угрожали… Я зарегистрировался как избиратель впервые именно потому, что был напуган. Мне сказали, что если я проголосую за Трампа, то моя музыкальная карьера закончится. Меня угрозами затаскивали в другую партию — как знаменитость и как черного. Вот что демократы вытворяют с моим народом — это эмоциональное насилие. Их запугали настолько, что приходит белый и говорит: если вы за меня не проголосуете, то никакие вы больше не черные (намек на комментарий Джо Байдена, за который тот впоследствии извинился, прим. перев.).

Об итогах президентской гонки

"Давайте посмотрим, получится ли у меня баллотироваться в 2020 или в 2024 году, — ведь это Бог выбирает президента. Если я выиграю в 2020 году, такова будет воля Божья. Если в 2024 году, то тоже".

О лечение коронавируса

"Мы молимся. Мы молимся за свободу. Это Бог решает. Надо перестать его гневить".

О вакцинах

"Сколько наших детей остались парализованными после прививки… Поэтому когда говорят, что, мол, завтра мы начнем лечить ковид вакциной, я настороже. Это отметина дьявола. Они хотят нас чипировать, они делают много чего другого, чтобы мы не прошли в небесные врата. Мне жаль, но в этих людей вселился дьявол. И самое печальное, что мы не сможем попасть в рай, некоторые из нас не попадут. Следующий вопрос".

О решении баллотироваться

"Когда мне дали премию Майкла Джексона "Видео Авангард" на MTV. Помню, я был дома у мамы, то есть тещи, потому что у меня дома был ремонт, она зовет меня "сыном", а я ее — "мамой". Так вот, я был в душе, я вообще сочиняю рэп в душе. И тут пришло в голову: "Ты будешь баллотироваться в президенты", — и я захохотал как одержимый, это было круто. Я пойду туда, они будут думать, что я буду развлекать их своими песнями, как на всех этих оплаченных церемониях, а я возьму и заявлю, что буду баллотироваться в президенты. И я просто хохотал в душе. Не помню, долго ли это продлилось, но осенило меня тогда".

О внешней политике

"Я ее еще не придумал. Первым делом собираюсь защищать Америку нашей великой армией. Давайте для начала подумаем о себе".

Об абортах

"Я – за жизнь, потому что следую библейским заповедям".

О том, каково быть новичком в политике

"Должен со всей скромностью сказать, я пока не понял, как складывать эту головоломку. Мы говорим о политической гонке, точнее, политической прогулке, потому что, как я уже вам говорил, я пока не бегу в президенты, а только иду. И я не бегу, и мы, вся страна, тоже идем. Мы больше не бежим, мы не бежим, мы не взволнованы, — мы под напряжением. Кто-то скажет: "Привет, твоя новая машина стоит через дорогу", и ты так разволновался, что перебегаешь улицу и попадаешь под машину. Вот как они контролируют сообщество чернокожих — на эмоциях: они нас будоражат, мы так взволнованы, но за целых 400 лет никаких реальных изменений не произошло".

О необходимости расового исцеления после Джорджа Флойда

"Это хорошо, Бог уже начал исцеление / Один этот разговор исцеляет и учит / Нам всем нужно начать молиться и стать на колени… Нужна еще строчка, и я ее закончу, как только подберу рифму, — но не в рамках существующих организаций. Школы, инфраструктура — все они придуманы для того, чтобы мы так и не стали тем, кем можем стать, а лишь достаточно хороши для корпораций, которые это все создали. Мы это все уничтожим. Но конституцию рвать не будем. Только усовершенствуем ее".

О месяце черной истории

"Да вот еще что — Месяц черной истории. Это порнографическая пытка, то, что мы видим и что происходит. Если я все правильно понимаю, все это призвано показать, какие мы веселые и творческие люди, какое у нас хорошее настроение, и какая Америка великая. Ну и вот, приехали. Месяц черной истории. Каждый год нам весь месяц ездят по ушам, что мы не можем голосовать, что есть некие "они", эти якобы белые шовинисты. Я знаю, что говорю. Наши умы бескрайни, они гораздо глубже, чем все то, что всплывает в "ТикТок" или "Инстаграме", чтобы повлиять на наших детей и следующее поколение".

О коронавирусе

"Тебя знобит, лежишь в кровати и трясешься, принимаешь горячий душ, смотришь видео, где тебе рассказывают, как поправиться. Помню, что мне сказали, что у Дрейка тоже был коронавирус, и я ответил: ну уж я-то более чумовой, чем он!" (смеется).

О президентской гонке 2020 года

"Бог послал мне откровение и сказал, что время пришло. Знаете, я ведь там побывал, лежал в больнице, и люди называли меня сумасшедшим. Но я не сумасшедший. Музыкант может оказаться в разных положениях: отправляешься в тур, выпускаешь альбомы, смотришь — а денег на счету и нет. Такое может свести с ума. Я казался сумасшедшим, потому что время еще не настало. А сейчас настало. И потом: мы не crazy, мы — Yeezy (линия одежды Канье Уэста, прим. перев.). А это вообще другой уровень! Д-Р-У-Г-О-Й!".

О Джо Байдене

"Многие, считают, что все негры в партийном смысле должны быть демократами. Этот человек, Джо Байден, сказал, если ты за меня не проголосуешь, значит, ты не черный. Что, сделать вид, будто мы этого не слышали? Притворимся, что не слышали? Но ведь он это сказал. Это рэп. Мы будем действовать, мы все. Лучше всех об этом сказал Jay-Z. Что до других кандидатов, я советую всем откланяться. Трамп и Байден, просто вежливо откланяйтесь. Это Божья земля, и мы всё делаем во славу Божью. Я служу Господу нашему и Спасителю, Иисусу Христу, и прилагаю для этого все усилия".

О разработке политического курса

"Не уверен, что мое отношение к миру — это "курс". У меня не было курса, когда я пошел в компанию "Найк" и запустил Yeezy, а затем отправился в "Луи" (Louis) и создал "Луи Виттон" (Louis Vuitton). Это не курс, это замысел. Нам сейчас нужно обновить мышление, чтобы освободить разум".

О Ваканде как модели управления

"Многим африканцам не нравится фильм ["Черная пантера"] и их образ в Ваканде. Но я буду рассуждать на примере Ваканды, потому что это — лучший способ объяснить, чем мы как команда творцов займемся в Белом доме… Это положительная идея: вот Канье Уэст, один из самых влиятельных людей, — я не говорю "самый влиятельный", всего, потому что у вас есть много сверхдержав инопланетного уровня, и только сообща мы можем всё урегулировать. Давайте вернемся в Ваканду… как в кино, когда король отправляется в гости к той ученой с ботинками. Подумать только, сколько нас ждет инноваций, например, в медицине — через крупные фармацевтические компании — мы хотим работать и внедрять их все вместе. Это будет не убийство Нипси Хассла, об этом сейчас снимают документальный фильм, у нас так много солдат, которые умирают за нашу свободу, нашу свободу информации, и там есть лекарство от СПИДа, это будет смесь большой фармакологии и нетрадиционной медицины".

О молитве в школах

"Верните в государство Божье, в страну Божью страх и любовь к Богу во всех школах и организациях, и вы усмирите страх и любовь ко всему остальному. Это замысел дьявола, чтобы, уничтожив Бога, наши дети убивали себя в невиданных количествах, чтобы убийства в Чикаго оставались на рекордном уровне, потому что приспешники дьявола убрали из школы Бога и молитву. Это значит больше наркотиков, больше убийств, больше самоубийств".

О налогах

"Я еще недостаточно исследовал этот вопрос. Я им займусь с лучшими экспертами, которые служат Богу и предложат лучшее решением. И это будет мой ответ на все, чего я не знаю. У меня есть затычка для ушей, и я собираюсь ею воспользоваться".

О Китае

"Когда я стану президентом, — позвольте мне дать кое-какие обещания, — НБА откроется всему миру от Нигерии до Наньчана, и мир увидит игру величайших спортсменов. Мир почувствует изменения в этой стихии. Деньги вернутся. Я люблю Китай. Я люблю Китай. Эта болезнь — не его вина. Китайский народ не виноват. Они тоже люди Божьи. Я люблю Китай. Он изменил мою жизнь. Он изменил мой взгляд на мир, он дал мне новую перспективу. Моя мама, профессор английского, преподавала английский в Китае, когда я был в пятом классе".

О смертной казни

"Не убий. Я против смертной казни".

О полицейском произволе

"Одно из моих намеченных дел — покончить с полицейской жестокостью. Полицейские — тоже люди. Надо отменить бессмысленные законы. Вот случай с Джорджем Флойдом, — там был черный парень, который сел в тюрьму, и это был его первый день на службе. Допустим, вы первый день в отряде, а тут бывалый полицейский с 18 нарушениями берет дело в свои руки, — не будете же вы ему мешать, чтобы тут же вылететь с работы? Особенно сейчас, когда без работы уже сидит 40 тысяч человек? Его поставили в такое положение, когда он и не понимал, что тот зайдет так далеко. К тому же он небось перепугался, был в шоке, прямо парализован, как и многие другие черные. Я из редких черных, кто говорит об этом открыто".

О своих приоритетах

"Избавиться от химикатов. В дезодоранте, в зубной пасте — везде есть химия, которая мешает нам служить Богу".

О слогане своей кампании

"Ну, вот мой второй альбом называется "Поздняя регистрация". У меня есть рэп: "Другое дело, моя кампания — Канье Уэст // "Да", а не "ну", не "ага" и не "угу" // Когда я стану президентом, будет ништяк // Дадим всем по 40 акров земли и мулов, какой пустяк".

Рэндал Лейн

Перевод: ИноСМИ