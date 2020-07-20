Какое наследство получил новый глава НБУ Шевченко от предшественников?

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Сегодня Президентом Украины состоится представление нового главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, которого выбрала 17 июля 2020 года Верховная Рада Украины. Какие проблемы остались от предшественников и в каком состоянии экономика?

Об этом пишет Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

В добрый час. Совет НБУ и я лично будем оказывать содействие в становлении подлинной независимости и институциональной способности НБУ.

Накануне было много спекуляций о "политическом" давлении, потере независимости, неприкосновенности и неизменности команды НБУ, посягательстве на макрофинансовую стабильность Украины, гарантом которой будто был НБУ. Но кто ее видел кроме самого Правления НБУ и некоторых международных финансовых организаций за последние 5 лет?

За период 2010-2020 годов сменилось 6 глав НБУ, 10 Министров экономики, 10 Министров финансов, 7 Премьер-министров и т. д. Никто не кричал о посягательстве на независимость. Приходила новая команда, которая стремилась работать лучше предшественников. И все считали себя реформаторами.

После смены руководства НБУ в 2014 году: члены Совета и секретариата НБУ были уволены, Совет НБУ не работал до 25 октября 2016 года; заместители главы были уволены все; из 26 директоров департаментов на сегодня "старых" осталось только 4. Численность сотрудников уменьшилась с 12 тыс до 5.5 тыс. Численность территориальных управлений сокращена с 22 до 6 отделений. Никто ни в МВФ, ни в Европейский суд не обращался и не кричал.

Какое наследство получит новый глава НБУ от "предшественников"? Явно не макроэкономическую и финансовую стабильность. Об этом я лично и Совет НБУ неоднократно указывали в период 2016-2020 годов:

1) Монетарная политика проводилась с исключительной концентрацией на цели инфляции и с недостаточным вниманием к цели поддержания устойчивых темпов экономического роста. Центральный банк перешел к жестким параметрам монетарной политики в условиях критически слабого внутреннего спроса и в условиях критически низкого уровня национальных сбережений (в 2018 г. норма сбережений населения была 4%, в 2013 г. – 12%, в 2005 г. – 15%), что привело к стагнации экономики и дальнейшему падению темпов экономического роста. Общим итогом неэффективности монетарной политики стало снижение уровня монетизации экономики с 60 до 36% ВВП за последние 5 лет.

О чрезмерном ужесточении политики НБУ свидетельствует то, что инфляция в Украине ниже целевого диапазона с января 2020 года. В результате такой политики кредитный ресурс практически недоступен для отраслей и предприятий, которые требуют долгосрочных инвестиций. При этом, в странах Центральной и Восточной Европы (Польша, Чехия, Венгрия, Турция) ключевая ставка ниже уровня инфляции.

2) Политика высоких процентных ставок пагубно сказалась на финансовой устойчивости субъектов ведения хозяйства и государственных финансов. В секторах экономики существенно возросли макрофинансовые риски в связи с критическим снижением доступности кредитных ресурсов. Уровень кредитования реального сектора упал до 12% ВВП (с действующими кредитами), что в 4-5 раз ниже, чем в странах Центральной и Восточной Европы. Предприятия вынуждены были заимствовать на внешних рынках капитал в результате чего риски внешней уязвимости экономики усилились (внешний долг предприятий достиг 37% ВВП, при средних значениях в регионе 20-25% ВВП). В секторе государственных финансов существенно возросла стоимость государственных заимствований.

Процентные ставки по кредитам реальному сектору и государственным заимствованиям кратно превышают уровень ключевой ставки НБУ. Фокусировка Национального банка на краткосрочных процентных ставках (до 3 месяцев) обусловила 3-разовое превышение ставок по долгосрочным кредитам реальному сектору и 1,5-кратное превышение ставок по ОВГЗ над уровнем учетной ставки НБУ. Высокие процентные ставки не только ограничивают доступ бизнеса и граждан к кредитам, но и увеличивают кредитные риски самих банков. Высокая стоимость финансирования дефицита государственного бюджета создает риски устойчивости государственного долга в среднесрочном периоде.

Доля долгосрочных кредитов среди новых кредитов, предоставляемых банками нефинансовым корпорациям сократилась с 15% в 2013 г. до 7% в январе-мае 2020 года. Кредиты сроком свыше 1 года занимают менее половины кредитного портфеля банков, тогда как, например, в Польше долгосрочные кредиты занимают 77% кредитного портфеля польских банков.

3) Потенциал банковской системы для финансирования экономики находится на рекордно низком уровне за все время независимости Украины. С 2013 по 2019 г. соотношение между депозитами банков и ВВП снизилось с 48% до 25%, а доля срочных депозитов снизилась с 68% до 44%. Соотношение между привлеченными средствами банков (депозитами) и работающими кредитами снизилось до уровня ниже 50%. В результате банковская система Украины значительно ослабила выполнения своей основной функции финансового посредника между вкладчиками и заемщиками.

4) Чрезмерная зарегулированность банковского сектора не способствует развитию кредитования реального сектора экономики. Кредитование предприятий находится в стагнации третий год подряд. Вследствие искажения стимулов банковской системы вложения банков в безрисковые инструменты (депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ) выросли до исторического максимума. Их доля на сегодня составляет 1/4 общих активов и 1/3 чистых активов банковской системы.

В составе процентных доходов банков доля "пассивных" процентов за ДС, превысила 10% (в 2019 году – 6%, в 2018 году – 5%). В январе-апреле 2020 г. за счет процентов по ДС сформирован 23% прибыли банков и 17% эмиссии НБУ. В общем, за 4 месяца 2020 г. процентные доходы банков по депозитным сертификатам составили 5,7 млрд грн (за весь 2019 г. было получено 9,6 млрд грн), по ОВГЗ – составили 8,9 млрд грн (за весь 2019 г. было получено 30,1 млрд грн).

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5) Неэффективная валютно-курсовая политика в 2019 году обусловила укрепление обменного курса гривни под влиянием спекулятивного спроса на рынке ОВГЗ со стороны нерезидентов. Правление НБУ ошибочно считало, что тенденции укрепления обменного курса, вызванные притоком средств нерезидентов в ОВГЗ, были обусловлены фундаментальными факторами. Объемы покупки Национальным банком иностранной валюты в резервы были недостаточны для противодействия необоснованному укреплению курса гривни. РЭОК гривни за в 2019 г. укрепился на 20%. Согласно процедурам ЕС изменение РЭОК на 11% за 3 года является признаком макроэкономической Нестабильности. Ревальвация гривни привела к убыткам предприятий и падению доходов государственного бюджета. Результатом стало недополучение украинскими экспортерами валютной выручки на уровне $3-4 млрд долларов США и существенное недопоступление средств от налогов и таможенных сборов) в Государственный бюджет.

Несмотря на то, что валютные резервы страны в 2019 г. находились на уровне около 70% от норматива МВФ, Национальный банк не воспользовался возможностью выкупа валюты для пополнения валютных резервов. Это снизило возможность противодействия центрального банка шокам финансовой нестабильности в период кризиса коронавируса и негативно влияет на суверенные кредитные рейтинги страны.

6) Не налажен здоровый механизм координации между монетарной и фискальной политикой. Прогнозы Национального банка в отношении валютного курса и ВВП существенно отличаются от прогнозов Правительства, которые учитываются при составлении проекта бюджета. Это создает угрозы фискальной устойчивости и макроэкономической стабильности. До начала кризиса коронавируса не проводилась работа по развитию механизмов инвестиционного рефинансирования проектов, осуществляемых при поддержке Правительства.

Отказ Правления Национального банка от проведения операций с государственными ценными бумагами на вторичном рынке (стандартный монетарный инструмент для большинства стран мира) увеличивает расходы на обслуживание государственного долга, которые в 2020 году составят 3,6% от ВВП или 14,8% доходов Государственного бюджета. Доходность ОВГЗ вдвое превышает учетную ставку НБУ и ограничивает возможности Правительства в осуществлении антикризисных мероприятий и стимулировании экономической активности.

7) Совет Национального банка неоднократно указывал на недостатки и несбалансированность политики центрального банка, избирательность применения монетарных инструментов и недостаточно активную деятельность Правления Национального банка по восстановлению кредитования и стимулирования экономической активности в Украине.

В частности, Решением Совета НБУ №50-рд от 17 декабря 2019 года было отмечено, что Правление Национального банка Украины, проводя жесткую монетарную политику в 2019 году, не обеспечило в пределах своих полномочий поддержание устойчивых темпов экономического роста и восстановления кредитования экономики. Денежно-кредитная политика, которая осуществлялась, была запоздалой реакцией на существенные внутренние и внешние шоки, влияние процентной политики на рост реального ВВП остался ограниченным, а высокая учетная ставка способствовала значительному перетоку финансовых ресурсов в государственные долговые обязательства и усилению дисбалансов в экономике. В этой связи, денежно-кредитная политика, которая реализовывалась Правлением Национального банка Украины, не оказала стимулирующего воздействия на социально-экономическое развитие.

В Решении Совета №9-рд от 31 марта 2020 года Совет НБУ акцентировал внимание Правления Национального банка Украины о целесообразности создания макроэкономических предпосылок смягчения последствий рецессии в рамках сохранения ценовой и финансовой стабильности и рекомендовал в тесной координации с Правительством ввести все возможные меры и действия, направленные на поддержку экономики и населения в кризисный период.

Решением Совета №16-рд от 30 июня 2020 года было признано, что ужесточение денежно-кредитной политики Национального банка в 2018–2020 годах привело к существенной деформации экономических стимулов деятельности банков и сокращению уровня кредитования экономики.

Уверен, что Совет НБУ вместе с главой НБУ и новым составом Правления осуществит необходимые шаги для повышения эффективности работы банковской системы и активизации кредитования, в частности:

Проведение взвешенной процентной политики с учетом уровня жесткости монетарных условий для реального сектора экономики.

Упрощение и смягчение процедур оценки банками рисков по кредитным операциям.

Развитие инструментов инвестиционного рефинансирования кредитов банков, включая применение инструментов с фиксированной и/или льготной процентной ставкой.

Внедрение целевых операций долгосрочного рефинансирования банков на льготных по сравнению со стандартными операциями условиях, которые будут направляться на антикризисную поддержку предприятий реального сектора по определенным Правительством и Национальным банком критериям.

Расширение перечня активов, которые могут выступать обеспечением по операциям рефинансирования банков (в т. ч. путем включения ипотечных облигаций в перечень стандартных инструментов регулирования ликвидности банков с целью расширения возможностей для рефинансирования ипотечного кредитования).

Активное взаимодействие с Правительством по вопросам реализации программ, направленных на повышение доступности кредитов для субъектов предпринимательства, формирования долгосрочных инвестиционных ресурсов экономического роста.

Проведение операций купли/продажи на вторичном рынке государственных ценных бумаг с целью регулирования его ликвидности, усиление конкуренции и высвобождения банковских ресурсов, задействованных в финансировании дефицита государственного бюджета, для нужд кредитования бизнеса.

Система индикаторов и принципов принятия решений, которыми должен руководствоваться Национальный банк для осуществления монетарной и валютно-курсовой политики, должна быть достаточно исчерпывающей и комплексной как для эффективной реализации функций монетарного регулятора, так и для нивелирования рисков принятия ошибочных политических решений.

Богдан Данилишин