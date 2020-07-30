Каким будет противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" после модернизации

Фото из открытых источников

Оригинал на сайте Defense Express

Корпорация "УкрИннМаш", совместно с ДККБ "Луч" и "Изюмским приборостроительным заводом", создают глубокую модернизацию самоходного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" для Вооруженных Сил Украины.

Несмотря на то, что боевая машина еще находится на стадии доработки, Defense Express получил эксклюзивную возможность ознакомиться со "Штурм-СМ", а также показать и рассказать его главные особенности.

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Самоходный ПТРК "Штурм-С" был принят на вооружение армией СССР еще в 1979 году. Это двухместная машина на базе МТ-ЛБ, которая предназначена для уничтожения бронетехники противника ракетным вооружением.

В свое время это была довольно интересная машина, боевую эффективность которой обеспечивала управляемая ракета 9М114 "Кокон" с радиокомандной системой наведения. Эта ракета имела "паспортную" дальность в шесть километров, хотя на практике ее реальная дальность составляла не больше четырех.

Тактика ее применения сводилась к огню с замаскированной позиции, что благодаря малой высоте МТ-ЛБ было достичь довольно легко. Учитывая высокую мобильность комплекса и боезапас 12 ракет, это позволяло считать "Штурм-С" достаточно эффективной боевой машиной.

После распада Союза в Украине осталось, оценочно, до 400 боевых машин. Часть из них успешно используется в войне на Донбассе, однако постепенное истечение срока хранения ракет поставило под вопрос существование "Штурм-С" в войсках.

Фото из открытых источников

В то же время "Штурм-С" имеет несколько существенных недостатков. В ракете 9М114 "Кокон" нет тандемной боевой части, что делает задачу уничтожения современных танков противника сверхсложной задачей. Другой весомый минус машины - отсутствие тепловизора, что делает невозможным эффективное ее использование ночью.

В свою очередь "Штурм-СМ" благодаря действительно тотальной модернизации эти недостатки ликвидирует. А от боевой машины, фактически, остается только шасси. Все остальные компоненты комплекса - ракета, контур ее управления и прицельная станция - новейшие украинские разработки.

Новая ракета работает вместе с оптико-прицельной станцией ОПСН-И от "Изюмского приборостроительного завода", которая впервые была продемонстрирована год назад. Эта станция имеет телевизионный, тепловизионный и лазерный канал, а также лазерный дальномер. Мощная почти 20-кратная оптика станции позволяет обнаружить противника на расстоянии свыше 11 километров, а лазерный канал - управлять ракетой на расстоянии до 7 км.

В этой прицельной станции скрыто еще одно отличие - для ее работы используется гиростабилизованная в двух плоскостях платформа от ДККБ "Луч". Разработчик использовал безредукторные моментные двигатели, которые обеспечивают плавное перемещение станции без каких-либо рывков. На практике это позволяет легко наводиться на цель на всех дистанциях боя.

Defense Express

Еще одним вкладом "Луч" стало программное обеспечение, которое используется в комплексе. Кроме внедрения нового интерфейса, который стал значительно более простым и легким для восприятия, разработчики заложили совершенно новый функционал - автосопровождение цели.

То есть теперь оператор может выбрать необходимую цель и зафиксировать ее, далее алгоритм будет держать перекресток самостоятельно. Простым языком, если раньше оператор должен сопровождать цель от момента запуска до его уничтожения "на руках", то теперь все это делает программа.

Defense Express

"Штурм-СМ" также получил систему предупреждения о лазерном излучении, которая обеспечивает надежную защиту от огня противника и устанавливается на современные украинские танки. На машину уже традиционно устанавливается система спутниковой навигации и цифровой защищенной связи, а экипаж будет работать в комфортных условиях благодаря кондиционеру.

Однако в этой разработке важно другое: в "Штурм-СМ" объединены новая ракета с высокой дальностью полета, мощная прицельная станция и современное программное обеспечение с реализованным автосопроводжением цели. Эти готовые наработки относительно легко перенести на другие виды вооружения и военной техники, которые используют высокоточное вооружение от ДККБ "Луч".