Каковы реальные потери Азербайджана и Армении в войне за Нагорный Карабах?

Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе РИА Новости, Илья Питалев

Сообщения Армении и Азербайджана по поводу их успехов в боях за Карабах слишком противоречивы. А что о них говорят открытые источники? Сколько сторонами потеряно военных машин и дронов? Сколько погибших и раненых? Осуществлялись ли атаки на мирных жителей, совершены ли военные преступления? И какую роль в этом конфликте играет Турция?

Об этом пишет Forbes.

С того момента, как 27 сентября Азербайджан начал наступление на армянские силы в Нагорном Карабахе, обе стороны публикуют огромное количество фото и видео боевых действий в социальных сетях.

Постоянно появляются видео того, как военные машины загораются после очередного удара беспилотника, и как ничего не подозревающие военные внезапно исчезают под шквалом артиллерийского огня. На фотографиях видны жилые дома, разрушенные огромными ракетами, и горы трупов, появляющиеся после смертоносных атак в узких долинах. Репортеры, которые решаются посетить армянские и азербайджанские города и поселки между бомбардировками, делятся кадрами разрушений и историями о страданиях людей.

Такое огромное количество пугающих данных может рассказать настоящую историю того, что происходит вокруг Нагорного Карабаха. Но не стоит также забывать, что то, что попадает в объектив фотоаппарата и камеры, а затем появляется в интернете, — это далеко не полная картина происходящего.

Вот что открытые источники и рассказы журналистов могут — и не могут — рассказать об изменениях границ в ходе конфликта, о потерях военных машин, о числе погибших, о потерях дронов, атаках на мирных жителей, военных преступлениях и той роли, которую сыграла в этом конфликте Турция.

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Сухопутные войска Азербайджана захватили значительный участок территорий

Текущая война ведется за Нагорный Карабах — регион в Закавказье, где проживает преимущественно армянское населения, но который формально считается частью территории Азербайджана. После войны в 1990-х годах армянское правительство Нагорно-Карабахской республики контролировало этот регион и несколько примыкающих к нему азербайджанских районов — при поддержке Армении. История взаимных жестоких преступлений и этнических чисток, предшествовавшая распаду Советского Союза, вылилась в несколько десятилетий приграничных стычек, а также углубляющейся вражды и недоверия между армянами и азербайджанцами. Никакого заметного прогресса в вопросе мирного урегулирования этого конфликта достигнуто не было.

К 22 октября (боевые действия возобновились 27 сентября 2020 года — прим. ред.) азербайджанские силы отвоевали у армянских сил ряд населенных пунктов и стратегических высот по всей протяженности линии фронта в Нагорном Карабахе, включая (до недавнего времени) густонаселенные города Гадрут, Мадагиз и Зангелан, а также множество поселков-призраков, таких как Физули, Джабраил и Талыш.

Хотя сообщения Армении и Азербайджана о территориальных изменениях зачастую бывают противоречивыми, некоторые из этих изменений можно проверить по геолокационным снимкам, сделанным азербайджанскими военными в этих районах. Результаты анализа от 22 октября, который проводился с использованием этих геолокационных снимков, показали, что азербайджанские силы оккупировали почти 10 процентов территории Нагорного Карабаха, которые ранее удерживали армянские войска. Согласно другому анализу, результаты которого были опубликованы 14 октября, азербайджанские силы захватили 2,8 процента территорий Нагорного Карабаха.

В своем выступлении 20 октября лидер Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что его цель — вытеснить армянские силы из Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который ранее демонстрировал готовность вести переговоры, позже заявил, что армяне примут только победу или поражение, и что промежуточный вариант их не устроит.

Вооруженные силы Азербайджана надеются, что их успехи в захвате территорий, нарушат целостность линий армянской обороны, что позволит им продвигаться вперед с большей скоростью и с меньшими потерями. Между тем армянские войска возлагают надежды на глубоко эшелонированную оборону, поскольку азербайджанские силы, сумев прорвать один ее сектор, немедленно столкнутся с новой линией мощной обороны. Основой такой стратегии служит гористый ландшафт Нагорного Карабаха, который обеспечивает армянские войска естественными укреплениями. С командных высот открывается обзор окрестностей, по большей части лишенных каких-либо укрытий, а узкие дороги предоставляют массу возможностей для нанесения смертоносных ударов.

Если верить новым видео, армянские силы, вероятнее всего, отступили в леса, которые обеспечивают им укрытие от наблюдения с воздуха и атак. Но гористая местность создает трудности и для обороняющейся стороны, препятствуя подвозу запасов, отступлению и нанесению контрударов. В частности, если Азербайджан сумеет физически захватить Лачинский коридор, связывающий Степанакерт и Армению, тогда Нагорно-Карабахскую республику станет невозможно оборонять, и даже беженцы из числа мирных жителей не смогут ее покинуть. По некоторым сообщениям, азербайджанские войска уже находятся на расстоянии 10 километров от Лачинского коридора. Здесь есть еще один важный момент: помимо боев на линии фронта армянские подразделения снабжения и линии коммуникации подвергаются воздушным атакам беспрецедентного масштаба.

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Армения несет катастрофические потери боевых машин и артиллерийских орудий в результате ударов беспилотников

Сотни видео, опубликованных Азербайджаном, показывают, как беспилотники наносят удары по армянским боевым машинам и тяжелым орудиям, а также уничтожают армянские колонны с подкреплением и снабжением. Правительство Азербайджана даже поместило видео этих ударов на цифровые билборды, чтобы люди могли это увидеть.

Основной системой ведения воздушного боя Азербайджана в этом конфликте стали турецкие беспилотники TB2 "Байрактар", которые могут наносить точные удары с относительно безопасной высоты с использованием микроракет с лазерным наведением и помогать наносить смертельные артиллерийские удары. Азербайджан также использует израильские беспилотники "Гароп" и барражирующие боеприпасы "Орбитер-1K", которые способны выслеживать свои цели и поражать их, разрываясь подобно ракетам.

Азербайджанские силы также используют дроны, произведенные в Азербайджане, включая достаточно старые транспортные самолеты Ан-2 (в классификации НАТО Colt — прим. ред.), оснащенные системами дистанционного управления. Некоторые из этих самолетов, которые предположительно используются с целью вызывать ответный огонь со стороны армянских систем ПВО, могут нести 250-килограммовые бомбы ФАБ. На видео, снятых армянскими силами, запечатлено уничтожение как минимум 7 азербайджанских дронов — обычно с помощью переносных ЗРК.

Между тем Азербайджан практически не использует свои ударные вертолеты. Армянская военная авиация не демонстрировала особой активности, если не считать боевого вылета Су-25К, который обернулся потерей этого самолета — при невыясненных обстоятельствах.

Мы можем приблизительно посчитать масштабы материальных потерь армянской стороны благодаря анализу, проведенному блогерами Стийном Митцером (Stijn Mitzer) и Якубом Яновски (Jakub Janovsky), которые документируют и классифицируют потери боевых машин на основе визуальных материалов, поступающих с обеих сторон, стараясь не допускать, чтобы одна и та же уничтоженная машина была посчитана более одного раза. Разумеется, их подсчеты не могут охватить все потери, понесенные сторонами, поскольку далеко не все эти потери попали в объектив камер и были выложены в интернет. Однако их анализ может дать нам минимальное представление о количестве поврежденных, уничтоженных и захваченных машин.

В первый день боевых действий азербайджанские дроны наносили удар главным образом по системам ближней ПВО в Нагорном Карабахе. Эти советские системы, выпущенные в 1970-х и 1980-х годах, применялись главным образом против самолетов, и им, вероятно, не хватило разрешения для обнаружения и ликвидации беспилотников на большой высоте и дальнем расстоянии. Позже удары были нанесены и по более мощным С-300 и самоходным ЗРК 2К12, а также по радиолокаторам системы ПВО.

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Боевые машины ЗРК, которые были повреждены или уничтожены:

14 зенитных ракетных комплексов 9К33М3 "Оса" и зенитно-ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10"

4 зенитно-ракетные системы С-300ПС и один зенитно-ракетный комплекс 2К12

8 радиолокаторов системы ПВО

В самом начале конфликта два барражирующих боеприпаса нанесли удар по муляжам боевых машин ПВО. С тех пор в открытом доступе не было никаких подтверждений успешного применения таких боеприпасов. По прошествии нескольких дней после начала боевых действий беспилотники стали наносить удары главным образом по боевым машинам, объектам и артиллерийским орудиям, находившимся за линией фронта или приближавшимся к ней. Ниже приведен неполный список армянских машин, которые были повреждены, уничтожены или захвачены. В общей сложности такое количество машин соответствует числу машин примерно пяти танковых или мотопехотных батальонов:

144 основных боевых танка Т-72 и Т-72Б

35 боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2

19 многоцелевых транспортеров-тягачей МТ-ЛБ, некоторые из которых были оснащены тяжелым вооружением

310 грузовиков, джипов и различных небронированных автомобилей.

Потери армянской стороны в смысле артиллерийских орудий кажутся не менее впечатляющими. К 22 октября они потеряли такое количество орудий, которого хватило бы на шесть или даже семь артиллерийских батальонов:

49 122-миллиметровых и 152-миллиметрвых буксируемых гаубиц и полевых пушек

12 самоходных гаубиц 2С1 и 2С3

52 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град"

· 3 реактивные системы залпового огня БМ-30 и WM-8

Начиная с середины октября видео, снятые беспилотниками, демонстрировали усиление ударов по позициям пехоты, вероятнее всего, у линии фронта.

С начала боевых действий азербайджанская сторона тоже понесла материальные потери. Армянские силы, применявшие в основном противотанковые управляемые ракеты, артиллерию и реактивные гранатометы, сумели уничтожить и захватить:

20 основных боевых танков Т-72А и AV;

2 основных боевых танка Т-90С;

17 боевых машин пехоты на гусеничном ходу БМП-1, БМП-2 и БМП-3;

5 бронетранспортеров БТРА-82А.

Рассматривая эти цифры, необходимо помнить о нескольких важных моментах.

Во-первых, поскольку в распоряжении армянских сил нет боевых беспилотников, они записывают гораздо меньше видео и делают меньше снимков уничтоженных машин противника.

Во-вторых, поскольку беспилотник "Байтактар" стреляет маленькими снарядами МАМ-С и МАМ-L весом в 20 и 50 фунтов (9 — 22 килограмма) соответственно (сравните с американскими противотанковыми ракетами Hellfire весом в 105-110 фунтов (47 — 50 килограмм)), удары по танкам не всегда оборачиваются уничтожением этих машин или значительными повреждениями.

То есть некоторые из поврежденных машин можно быстро вернуть в строй — конечно, если их не захватили наступающие силы противника. Таким образом, будет справедливым сказать, что информация из открытых источников не дает нам четкой картины потерь азербайджанской стороны. Однако она позволяет нам сделать вывод, что в результате воздушных атак Армения потеряла очень много артиллерийских орудий и машин.

Сколько солдат погибло в боях?

К 22 октября армянское правительство сообщило более чем о 900 погибших армянских солдат.

Баку не сообщает о потерях среди своих солдат, хотя есть причины полагать, что потери азербайджанской стороны не менее тяжелые. Ведение наступления в гористой местности всегда было весьма опасным предприятием — даже если оно оказывалось успешным, и несколько опубликованных армянской стороной видео демонстрируют, что всего в нескольких отдельных боях погибли десятки человек.

22 октября президент России Владимир Путин заявил на заседании дискуссионного клуба "Валдай", что, по его данным, Армения и Азербайджан потеряли более двух тысяч погибших с каждой стороны, а общее число погибших приближается уже к пяти тысячам.

Сколько беспилотников потеряла азербайджанская сторона?

Армянские силы сумели бы пережить натиск беспилотников, если бы они могли наносить мощные удары по азербайджанскому парку беспилотников. Действительно, беспилотники "Байрактар" и "Гароп" стоят по меньшей мере несколько миллионов долларов — это больше, чем рыночная стоимость старых советских боевых машин, для уничтожения которых они применяются.

Но данные о тяжелых потерях беспилотников остаются неубедительными. Армения утверждает, что она уже сбила десятки дронов, включая 10 TB2. Однако визуальные материалы подтверждают уничтожение и захват только 17 азербайджанских беспилотников.

Более того, беспилотники сильно разнятся по своим размерам, стоимости и возможностям. Только 9 из потерянных дронов можно визуально идентифицировать:

7 барражирующих боеприпасов "Гароп" (сбитых до того, как они успели нанести удар по своей цели);

1 барражирующий боеприпас "Орбитер 1K";

1 TB2 "Байкатар".

Что примечательно, первые кадры, подтверждающие потерю TB2 в этом конфликте, появились 19 октября. На видео ниже показана турель (установка для крепления пулемётов или малокалиберных автоматических пушек — прим. ред.) с оптическим сенсором WESCAM канадского производства.

Обе стороны атакуют мирное население, применяя артиллерийские орудия и ракеты

И Армения, и Азербайджан применяют артиллерию дальнего действия против населенных пунктов, где находятся мирные жители. Армения уже сообщила о 37 жертвах среди мирного населения, а азербайджанские СМИ сообщили о 61 погибшем. Азербайджан последовательно наносит бомбовые удар по столице Нагорно-Карабахской республики Степанакерту и соседнему городу Шуши. На это Армения отвечает артиллерийскими ударами по множеству азербайджанских населенных пунктов. Некоторые из них — такие как Гянджа, второй по размерам город этой страны, — находятся далеко от зоны конфликта.

Обе стороны утверждают, что эти атаки представляют собой точные удары по военным целям, находящимся на территории населенных пунктов. Однако большая часть применяемых ракет рассчитана на то, чтобы опустошать большие площади, — к примеру, ракеты БМ-30 "Смерч", применяемые обеими сторонами. На фотографиях видно, что эти снаряды наносили удары по жилым кварталам.

Неразорвавшаяся ракета БМ-30 "Смерч" у Мингячевирской ГЭС, Азербайджан Валерий Шарифулин / ТАСС

По некоторым данным, армянские силы также использовали баллистические ракеты "Точка" в ходе четырех ударов по Гяндже с 5 по 17 октября, в результате чего погибло 25 мирных жителей. Кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах, но не в Армении и Азербайджане, были применены в ходе ударов по Степанакерту. По некоторым данным, эти боеприпасы были израильского производства. Азербайджан также выложил в сеть фотографии бомб БМ-30 "Смерч", которые якобы сбросила Армения.

Сознательные атаки против мирных граждан, которые считаются военным преступлением, вероятнее всего, направлены на то, чтобы деморализовать гражданское население и снизить уровень общественной поддержки текущей военной кампании. Однако в конечном итоге такие атаки могут лишь усугубить вражду между Арменией и Азербайджаном.

Военные преступления на видео

На видео, которое появилось в азербайджанских социальных сетях, показан инцидент, когда двое армянских солдат сдаются азербайджанцам в Гадруте. На втором видео, которое мы здесь не показываем, этих двоих солдат убивают. Позже азербайджанское правительство заблокировало эти видео, заявив, что они были фейковыми. Однако расследование, проведенное Bellingcat, показало, что видео были подлинным. Обе стороны заявляли и о других военных преступлениях, которые, однако, пока не подтверждены.

Какова роль Турции в этом конфликте?

Анкара открыто поддерживает кампанию Азербайджана в Нагорном Карабахе. Однако журналисты и данные из открытых источников указывают на некоторые аспекты их взаимоотношений, которые пока не были ни подтверждены, ни опровергнуты.

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Прежде всего, еще до начала конфликта Турция тайно переправила в Азербайджан беспилотники TB2. Их появление в небе над Нагорным Карабахом было зафиксировано в открытых источниках за неделю до того, как азербайджанские власти признали факт их присутствия. Множество изданий и телеканалов тоже подтвердили слухи, отрицаемые Анкарой, о том, что Турция отправила наемников, завербованных в Сирии, на помощь азербайджанским военным. Армянские источники также утверждают, что турецкие истребители F-16 атаковали армянские цели. Газета The New York Times опубликовала снимки со спутников, подтверждающие присутствие турецких F-16 в международном аэропорту Гянджи.

Тем не менее, это вовсе не доказывает, что турецкие истребители применялись в боях. Они вполне могли просто сопровождать турецкие грузовые самолеты, на которых в Азербайджан прибыло оружие.

Финальные мысли

Ранее в октябре несколько обозревателей отметили, что огромные разрушения, нанесенные азербайджанскими беспилотниками, наносившими удары по военным машинам за линией фронта, не привели к захвату существенных участков территории — именно такой является цель Азербайджана.

ВВС обычно предпочитают обеспечивать изоляцию зон боевых действий, а не авиационную поддержку войск у линии фронта, потому что автоколонны и заметные базы в тылу являются более уязвимыми мишенями по сравнению с хорошо замаскированными и хорошо укрепленными подразделениями на линии фронта.

Но удары с целью изоляции района боевых действий приносят отсроченную выгоду: они уменьшают способность противника снабжать и отправлять подкрепления подразделениям на линии фронта, а также стягивать свежие силы для нанесения контрудара.

Пока слишком рано говорить о том, сумеют ли азербайджанские силы продолжить наступление или же армянская система обороны, сложный рельеф местности и приближающаяся зима смогут их сдержать. Однако, если силы Азербайджана сумеют перекрыть ту дорогу, которая связывает Степанакерт с Арменией, положение армянских сил в Нагорном Карабахе может оказаться чрезвычайно опасным.

Себастьен Роблин

Перевод: ИноСМИ